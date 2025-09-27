Refugis arcades, experiències ‘vintage’ i bars dels vuitanta
Barcelona està plena de relíquies dels anys 80, 90 i 2000 en espais que són un autèntic paradís per als ‘boomers’. Hi esperen des de la moto d’‘Akira’ i el DeLorean de ‘Retorn al futur’ fins a ‘Jukebox’ i màquines arcade, passant per ninots de ‘Tauró’
Abel Cobos
La nostàlgia està de moda. I no el tipus de nostàlgia cap al 1930 que apunten les enquestes polítiques. La nostàlgia cap als 80, 90 i el 2000 envaeix tot l’espectre cultural: des de catifes vermelles, amb batibulls de moda plena de referències al segle passat, fins a l’agenda de plans barcelonina. Sí, la ciutat també s’ha omplert de botigues, clubs i experiències vintage. Des de recreatives dels vuitanta fins a DeLoreans (sense plutoni, res de viatges en el temps), aquesta és la Barcelona retro.
Màquines recreatives - Marcianets i altres arcades
En plena onada de videojocs hiperrealistes, de gràfics d’última generació i de pantalles 4 K, tornen els bàsics. Quatre píxels, quatre llums i hores de diversió. Doneu la benvinguda, una altra vegada, als mítics arcades dels 80 i els 90. A Barcelona acaba d’obrir un local consagrat a aquestes maquinetes: Next Level Arcade Bar (plaça de Maragall, 8).
En total han rescatat de l’oblit 40 màquines recreatives, amb clàssics com Daytona USA, el joc de carreres de SEGA, Time Crisis, de pistola de llum, House of the Dead 3, que va amb metralleta, i molts jocs de ball. Últim reclam: per provar les màquines no fa falta pagar. Tant l’entrada al local com l’ús de les recreatives és gratuït (amb consumició obligatòria).
Un altre punt de pelegrinatge per als fans de l’arcade és el Checkpoint Gaming Lounge (Bailèn, 43). Aquí hi ha més pantalletes que a Times Square. Un bar amb desenes de màquines arcade, consoles vintage i les últimes novetats gamer. Vaja, des del Contra de Konami dels anys 80 fins a la Nintendo Switch. El place to be per als fans dels videojocs.
Però si hi ha una cosa equivalent al paradís de les màquines recreatives és l’associació ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d’Arcades i altres Dispositius d’Entreteniment). Aquí compten amb un catàleg del tot inacabable, més de 170 de recreatives i pinballs. Vuit-cents metres quadrats d’oci. Això sí, la seva seu (a Esplugues de Llobregat) està només oberta a socis.
Col·leccionisme retro- Joguines i videojocs antics
¿No en tens prou amb anar a un bar d’arcade i vols emportar-te aquestes antigalles digitals a casa? Llavors passa’t per botigues de col·leccionisme vintage. A Barcelona les tens a cabassos. World Viceous (Progrés, 42), Airun Retro Games (Dos de Maig, 227) o RetroPlayZone (Pere IV, 151) són alguns dels que compten amb més renom entre l’ecosistema retro. Aquí s’encarreguen de rescatar i recondicionar consoles retirades del mercat (i el seu catàleg de videojocs), com la Master System de Sega o la GameCube de Nintendo.
Tot i que si a Barcelona hi ha un col·lectiu que pot posar-se la corona de mestres dels videojocs vintage són Retrobarcelona. Aquesta associació cultural és l’encarregada d’organitzar la fira Retro Barcelona, que porta deu edicions a l’esquena. Se celebra a la primavera i reuneix en un mateix espai experts i proveïdors de jocs i sistemes clàssics. Òbviament, no paren quiets en tot l’any, així que és fàcil albirar la seva presència a l’estil Casper per tota mena d’esdeveniments i congressos dedicats als videojocs. La seva pròxima cita serà en el BCN Game Fest (dies 10, 11 i 12 d’octubre), on muntaran una zona de joc retro.
Última recomanació, aquesta vegada més enllà dels videojocs i les consoles: Retro Toys Store (Gran Via de les Corts Catalanes, 753). Aquí posen el focus en joguines per a col·leccionistes. Per exemple, una de les seves últimes novetats: sets clàssics de Hot Wheels. En el seu catàleg hi ha moltís sim marxandatge de pel·lícules. Des de ninots de Jaws (Tauró) fins a figures d’acció de les estrelles vintage de la WWF com per exemple Hulk Hogan. Visita friqui obligatòria.
Retro Experience BCN - DeLorean i ‘jukebox’ de lloguer
La cova de les meravelles del vintage. Així és Retro Experience BCN (avinguda de Castelldefels, 201, Castelldefels), un local on no passa el temps. Venen, lloguen i reparen nostàlgia pura i dura. Un treball d’arqueologia retro que es resumeix en una llista de trastos dels vuitanta i dels noranta més llarga que la de Bárcenas. En total, 300 articles per flipar en colors.
Per exemple, pots trobar jukebox originals. Et sortirà un tupè a l’estil Grease al veure-les. També hi ha arcades, pinballs, radiocassets, màquines de vending de Coca-Cola dels 80, cabines de carrer de Telefónica, televisors de tub, i moltíssim attrezzo cinematogràfic: des de la motxilla dels Caçafantasmes fins als ninots maleïts de la saga Chucky.
Però sens dubte la joia de la corona són els seus vehicles. Garatges plens de relíquies tretes de la ment de Steven Spielberg i George Lucas. Tenen el jeep de Jurassic Park, l’X-Wing de Star Wars a escala 1:1, el DeLorean de Retorn al futur, la moto d’Akira, fins i tot un bus escolar americà de 13 metres. El cel per a la generació X.
Bares i discoteques retro - ‘Hits’ del segle XX
Oblida’t de reggaeton, de pop contemporani i de dives Gen Z. En aquests antres encara sonen els himnes de l’adolescència de Jordi Hurtado. Bars on sona un fil musical invariable des de la pesseta, totalment consagrat que els hits dels anys 80 i els 90 no caiguin en l’oblit.
Algunes recomanacions: Bar Manchester (Milans, 5), amb indie britànic, Musical Maria (Maria, 5), bar dels vuitanta amb pop, rock i soul atemporal, o els clubs de rock Psycho (Piquer, 27) i Magic Barcelona (passeig de Picasso, 40). O un bar amb estètica totalment retro: el Bareto Olímpic (Joaquín Costa, 25), un homenatge constant als Jocs Olímpics del 92.
Per descomptat, la música dels 80 i 90 no només té tirada en bars, també en discoteques. Cada vegada més hi ha tardeig de revival, enfocat a un públic més adult, que omple la pista de ball amb música amb diverses dècades a l’esquena. Per exemple, aquest diumenge torna el Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122). Aquest tardeig neix per tornar a obrir les portes del club als assidus dels 2000 i els 90, "aquells que coneixien Razzmatazz com a Sala Zeleste", explica el mític DJ Amable, un dels ideòlegs de la festa.
Tingues també anotat al teu calendari la data de l’11 d’octubre, nova edició de Magnífic Club (Sala Magic, passeig de Picasso, 40), amb una edició d’electrònica dels noranta. O les festes de Tardeo Cool, d’indie, i La Fira (Casanova, 171; Provença, 171; Villarroel, 216), amb tardes temàtiques dels 70 als 90.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines