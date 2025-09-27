Winterland, un parc immersiu sobre el Nadal
L’espai obrirà al desembre en una casa noucentista de la Garriga. Els seus creadors oferiran "viure en primera persona la màgia nadalenca des d’una perspectiva mai vista"
Ana Sánchez
Encara ni han caducat els mems de Julio Iglesias i l’esperit nadalenc de Mariah Carey ja es comença a descongelar. Està a punt d’obrir un nou parc màgic a la Garriga (Vallès Oriental) que preveu fer la competència als llums de Vigo. Ho han anunciat els creadors d’Horrorland, "el millor parc del terror d’Europa" (ja fa sis anys seguits que guanya els Scare Awards). En aquest nou projecte no donaran ni un ensurt, prometen. Tot i que la idea és la mateixa: que la gent s’ho passi genial. Serà la primera experiència 100% immersiva –anuncien– dedicada al món del Nadal.
Winterland Xmas Park, l’han batejat. "És un recorregut interactiu que permetrà viure en primera persona la màgia nadalenca des d’una perspectiva –prometen– mai vista a Catalunya". S’instal·larà en una finca noucentista de la Garriga. Un univers d’estètica Harry Potter amb recorreguts interactius, animacions i photocalls anti Grinch. L’experiència –asseguren– serà gairebé personalitzada. Un viatge immersiu que es viurà amb un màxim de 10 persones per sessió. Tant pots acabar a la Lapònia del Pare Noel com al regne d’Orient entre medines, socs i reis mags. Hi haurà jardí de tiós i bosc amb nimfes. "S’uniran tots els mons del Nadal", avancen.
David Moreno és actor, imitador, doblador, cantant a Versión Imposible. Posa veus d’ultratomba que farien posar els cabells de punta a la nena de L’exorcista. Cristina Raya és actriu, caracterizadora, decoradora, MacGyver resumeix el seu marit. Munta cases encantades i té en el seu mòbil més gent xisclant que un debat de La Sexta. Fa tres anys que van muntar HB Events, la marca blanca d’Horror Box. Ja han creat esdeveniments –sense sang ni pallassos assassins– per a Amazon, MediaMarkt, La Velada de Ibai Llanos i fins i tot el casament d’Edurne i David de Gea, detallen. Moltes eren produccions nadalenques. Era qüestió de temps que tot desemboqués en un parc temàtic.
Passaport màgic
Comences el viatge estampant el passaport màgic en una estació i creues la porta de les il·lusions rumb a Lapònia. Pots acabar entre elfs a la casa del Pare Noel, al jardí màgic del tió o al regne d’Orient amb socs i reis mags. El bosc de la finca també estarà encantat, és clar. Hi haurà follets i nimfes amb objectiu pedagògic. El viatge acabarà en una zona de wintertainment, amb activitats i animacions. I es podrà reposar forces amb vi calent a la Christmas Village: restauració, botigues i racons per a posturejar.
Winterland preveu obrir del 6 de desembre al 6 de gener del 2026. L’experiència es podrà viure en català i en castellà. Amb entrada diürna i nocturna. Tots els espais estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. I les entrades, disponibles a www.winterlandxmaspark.com.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L’alcade d’Olot no ho diu tot