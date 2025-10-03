Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines

La gastronomia s'ha fet protagonista de les activitats més destacades d'aquests dies de festa, amb fires, fòrums i rutes de tapes. També podràs gaudir de bona música i visitar fires medievals sense anar gaire lluny. Tria i remena!



Una fotografia de l'edició anterior del Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres. / SANTI COLL

Redacció

Redacció

Girona

Fira de l'All de Cornellà del Terri

Un dels aliments clau de la gastronomia catalana prendrà el protagonisme aquest cap de setmana a la Fira de l'All de Cornellà del Terri, que enguany arriba a la seva 29a edició. Des d'avui fins diumenge es proposen activitats de tota mena, des de la Fira Comercial, d'Artesania i Alimentació fins a música, tallers i tastets. Aquest any tampoc faltarà el tradicional concurs d'allioli, que es farà dissabte al migdia i que després donarà pas al concurs de llançament d'alls. Consulta el programa i no te'n perdis cap detall.

El Festival Liberisliber de Besalú

Aquest cap de setmana (dissabte i diumenge) Besalú et convida a triar i remenar entre llibres, tallers, contacontes, xerrades, presentacions i firmes de llibres. Pel Festival i Fira de l'edició independent hi haurà 70 editorials i llibreries independents, 30 activitats, 40 convidats i molts llibres per descobrir. Troba tota la informació al programa.

Mazoni a l'Auditori de Girona

Després de quatre anys de silencia discogràfic, el músic bisbalenc Jaume Pla (Mazoni) ha tornat als escenaris, passant per festivals com el Perifèria Cultural a Riudarenes, on va actuar juntament amb Sanjosex. Aquest divendres iniciarà a l'Auditori la gira de presentació del seu nou disc Banderes per daltònics (Bankrobber, 2025), on torna al gèner pop dels seus inicis. Troba la teva entrada aquí.

Empuriatapes de Castelló d'Empúries

Des d'avui fins al pròxim 12 d'octubre, Castelló d'Empúries celebra l'Empuria tapes, amb diversos establiments de restauració adherits que oferiran una tapa amb beguda per 3,5 euros. Podràs triar entre un total de 40 establiments! Consulta els restaurants adherits al programa.

Concert de Paula Peso al cicle Jazz by the sea a l'Escala

La cantant Paula Peso, que te una veu que porta sons R&B, funk i Soul, tanca el dissabte els concerts d'aquest any dins el cicle Jazz by the sea de l'Ultramar club a l'Escala. El concert, últim d'una desena de veus i grups internacionals que han passat pel club, és gratuït i tindrà lloc davant el monument a la gent del mar. Trobaràs tota la informació aquí.

Fira Medieval de Peratallada

Dissabte i diumenge el municipi baixempordanès tornarà a l'edat medieval i omplirà els carrers de comediants, joglars, titellaires i un mercat medieval amb productes artesanals. La 29a edició de la fira també inclourà espectacles i danses d'època, tornejos de cavalleria, música i diversió per grans i petits. Consulta aquí totes les activitats!



Una demostració d'oficis antics en una edició anterior de la Fira Medieval de Peratallada. / Peratallada Turisme

Fira internacional de bruixeria a Sant Joan les Fonts

El dissabte i el diumenge el prat de les Coromines o Clot de l'Infern de Sant Joan les Fonts serà un any més l'epicentre de bruixes i rituals màgics. La 19a Fira Internacional de Bruixeria tindrà aquest any de fil conductor el "Día de los Muertos", amb diverses activitats que giraran al voltant d'aquesta tradició indígena d'Amèrica. No hi faltaran els balls de les bruixes Santjoanenques, les cercaviles dels Gegants dels Quatre Elements, concursos de llançament d'escombres, xerrades i demostracions. Troba totes les activitats aquí.

El premiat "Un segundo bajo la arena" a La Planeta

Una obra de teatre amb música definida com una mena d'spin off de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Va ser la primera obra teatral del Col·lectiu Desasosiego, i van aconseguir un èxit que els va dur a fer gira per Barcelona i a guanyar diversos premis. L'obra torna a la Sala La Planeta de Girona aquest dissabte. Aconsegueix aquí les entrades.



L'edició anterior del Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres a la Rambla. / SANTI COLL/EMP

Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres

Durant tot el cap de setmanal la Rambla de Figueres serà el punt de trobada dels professionals de la gastronomia i dels amants del bon menjar. L'esdeveniment arrencarà avui a les 18 h amb una xocolatada, i acollirà dalt l'escenari gastronòmic xerrades, demostracions de productes i degustacions. Aquí trobaràs totes les activitats.

