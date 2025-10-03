Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines
La gastronomia s'ha fet protagonista de les activitats més destacades d'aquests dies de festa, amb fires, fòrums i rutes de tapes. També podràs gaudir de bona música i visitar fires medievals sense anar gaire lluny. Tria i remena!
Fira de l'All de Cornellà del Terri
Un dels aliments clau de la gastronomia catalana prendrà el protagonisme aquest cap de setmana a la Fira de l'All de Cornellà del Terri, que enguany arriba a la seva 29a edició. Des d'avui fins diumenge es proposen activitats de tota mena, des de la Fira Comercial, d'Artesania i Alimentació fins a música, tallers i tastets. Aquest any tampoc faltarà el tradicional concurs d'allioli, que es farà dissabte al migdia i que després donarà pas al concurs de llançament d'alls. Consulta el programa i no te'n perdis cap detall.
El Festival Liberisliber de Besalú
Aquest cap de setmana (dissabte i diumenge) Besalú et convida a triar i remenar entre llibres, tallers, contacontes, xerrades, presentacions i firmes de llibres. Pel Festival i Fira de l'edició independent hi haurà 70 editorials i llibreries independents, 30 activitats, 40 convidats i molts llibres per descobrir. Troba tota la informació al programa.
Mazoni a l'Auditori de Girona
Després de quatre anys de silencia discogràfic, el músic bisbalenc Jaume Pla (Mazoni) ha tornat als escenaris, passant per festivals com el Perifèria Cultural a Riudarenes, on va actuar juntament amb Sanjosex. Aquest divendres iniciarà a l'Auditori la gira de presentació del seu nou disc Banderes per daltònics (Bankrobber, 2025), on torna al gèner pop dels seus inicis. Troba la teva entrada aquí.
Empuriatapes de Castelló d'Empúries
Des d'avui fins al pròxim 12 d'octubre, Castelló d'Empúries celebra l'Empuria tapes, amb diversos establiments de restauració adherits que oferiran una tapa amb beguda per 3,5 euros. Podràs triar entre un total de 40 establiments! Consulta els restaurants adherits al programa.
Concert de Paula Peso al cicle Jazz by the sea a l'Escala
La cantant Paula Peso, que te una veu que porta sons R&B, funk i Soul, tanca el dissabte els concerts d'aquest any dins el cicle Jazz by the sea de l'Ultramar club a l'Escala. El concert, últim d'una desena de veus i grups internacionals que han passat pel club, és gratuït i tindrà lloc davant el monument a la gent del mar. Trobaràs tota la informació aquí.
Fira Medieval de Peratallada
Dissabte i diumenge el municipi baixempordanès tornarà a l'edat medieval i omplirà els carrers de comediants, joglars, titellaires i un mercat medieval amb productes artesanals. La 29a edició de la fira també inclourà espectacles i danses d'època, tornejos de cavalleria, música i diversió per grans i petits. Consulta aquí totes les activitats!
Fira internacional de bruixeria a Sant Joan les Fonts
El dissabte i el diumenge el prat de les Coromines o Clot de l'Infern de Sant Joan les Fonts serà un any més l'epicentre de bruixes i rituals màgics. La 19a Fira Internacional de Bruixeria tindrà aquest any de fil conductor el "Día de los Muertos", amb diverses activitats que giraran al voltant d'aquesta tradició indígena d'Amèrica. No hi faltaran els balls de les bruixes Santjoanenques, les cercaviles dels Gegants dels Quatre Elements, concursos de llançament d'escombres, xerrades i demostracions. Troba totes les activitats aquí.
El premiat "Un segundo bajo la arena" a La Planeta
Una obra de teatre amb música definida com una mena d'spin off de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Va ser la primera obra teatral del Col·lectiu Desasosiego, i van aconseguir un èxit que els va dur a fer gira per Barcelona i a guanyar diversos premis. L'obra torna a la Sala La Planeta de Girona aquest dissabte. Aconsegueix aquí les entrades.
Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres
Durant tot el cap de setmanal la Rambla de Figueres serà el punt de trobada dels professionals de la gastronomia i dels amants del bon menjar. L'esdeveniment arrencarà avui a les 18 h amb una xocolatada, i acollirà dalt l'escenari gastronòmic xerrades, demostracions de productes i degustacions. Aquí trobaràs totes les activitats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit