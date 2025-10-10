Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
Gaudeix d'aquesta sel·lecció que inclou propostes cerveseres, gastronomia, fires d'art, dansa, circ i música. No serà per varietat!
1.Festa de la Cervesa a Platja d'Aro
Un any més, i ja en són 37, Platja d'Aro celebra una de les seves grans festes de tardor: la Fira de la Cervesa, que des de dijous fins al diumenge tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari del municipi. S'hi podran tastar fins a 30 varietats de cervesa internacional i descobrir-hi produccions artesanals del país. Tot plegat, amb música i diversió assegurada. Consulta el programa aquí.
2.Ruta de l'Art a Castelló d'Empúries
És un clàssic de tardor a Castelló d'Empúries. La 18a edició de la Ruta de l'Art lliga creativitat, artistes i patrimoni amb un programa que proposa durant el cap de setmana fins a divuit espais expositius del municipi i una setantena d'artistes de diverses modalitats, des de la pintura i l'escultura fins a la fotografia, passant per la ceràmica, instal·lacions, il·lustració, disseny de teixits i fins i tot retaules. Tots els detalls els trobaràs al seu web.
3.Festival Jazz Costa Brava de Palafrugell
Aquest any, la 31a edició del festival dedicat al jazz tindrà un fort de nivell: el contrabaixista Kyle Eastwood, fill del cineasta Clint Eastwood, farà un repertori dissabte amb la música dels films del seu pare en format quintet. Serà l'únic concert de pagament d'un programa que inclou fins a sis concerts més que es faran durant el cap de setmana. Consulta aquí el programa.
4.Festival Ona Dance a Palamós
El festival de dansa contemporània Ona Dance portarà aquest any artistes com Miquel Barcelona, Akira Yoshida o Roseland Musical. Des d'avui fins al 19 de desembre es podran veure vuit espectacles professionals de dansa i arts del moviment a diversos espais, entre els quals la plaça de l'Església i el teatre La Gorga. La presentació es farà a la plaça de l'Església amb els espectacles Quema i Desferra. Més informació aquí.
5.Racons de Circ a Corçà
Corçà estrena aquest cap de setmana el cicle Racons de circ, que portarà quatre espectacles gratuïts al municipi, així com als pobles de Cassà de Pelràs, Casavells i Matajudaica. Hi passaran propostes com l'espectacle de poesia visual i humor SÓC de la Cia. Marta Sitjà; Gota de Txema Muñoz, una proposta de clown que juga amb l'aigua; o l'acrobàcia, moviment i humor de Qui cu qui què quina de la Cia. Nom Provisional, entre altres. Consulta aquí la programació.
6.Fira del Bolet a Llagostera
La dissetena edició de la Fira del Bolet de Llagostera se celebrarà el diumenge amb un programa que inclourà durant tot el dia un mercat del bolet al nucli antic, demostracions i tallers d'oficis artesanals, tallers, visites, activitats infantils, ball de gegants i cercavila, entre altres. Prèviament, el dissabte es farà el concurs de caçar bolets i un tastet gastronòmic. A més, fins al 10 de novembre se celebraran les jornades gastronòmiques de la cuina del bolet a una desena de restaurants del municipi. Consulta tot el programa aquí.
7.Jason Palmer Quartet al Sunset de Girona
La sala Sunset Jazz Club de Girona acollirà el diumenge un concert de la banda Jason Palmer Quartet formada per Jason Palmer (trompeta), Mark Turner (saxo tenor), Michael Janish (contrabaix) i Jeff Ballard (bateria).Palmer presentarà l'àlbum The Cross Over enregistrat amb Turner, amb qui ha estat treballant durant l'última dècada.
8.Blanes Urban Fest
Diversos espais de Blanes acolliran avui i demà dissabte la mostra de música urbana Urban Fest. En la tercera edició, el festival ha programat tallers de breakdance, un concurs de muralisme i grafitis i actuacions de grups com Flashy Ice Cream, Edu Esteve o Lildami. Aquí trobaràs tota la informació.
9.Èxits dels 80 i dels 90 a Las Vegas de Sant Feliu
Si busques un pla marxós i nostàlgic, la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols proposa per aquest dissabte un tardeig de clàssics dels anys 80 i 90 des de les 17 h fins a les 23 h. La festa anirà a càrrec de Dj Pere i Dj Pep. Més informació al seu web.
10. La Bianyal de la Vall de Bianya al Mas Sobeies
El dissabte tindrà lloc una nova edició de la Bianyal de la Vall de Bianya, on nou artistes presentaran les seves intervencions fetes a mida pel certamen. La dotzena edició d’aquesta mostra d’art inclou noms com Claudi Casanovas o la parella d’artistes Jordi Guillumet i Mònica Rosselló, i es durà a terme a diverses estances interiors i exteriors del Mas Sobeies. Aquí trobaràs tota la programació.
11. Literatura al Sunset de Girona
Aquest divendres 10 d’octubre a les 19:00h, el periodista Pol Estrada presentarà al Sunset Jazz Club de Girona el seu llibre de relats Els arbres no s’ho mereixen, amb pròleg de Màrius Serra. L’acte, que comptarà amb la participació de Lluís Muntada, forma part del llançament d’una nova col·lecció contemporània d’Edicions de la Ela Geminada. Més informació al seu web.
