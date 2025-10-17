Besalú, la joia medieval
Una de les portes d’entrada a la Garrotxa amaga un important passat i té com a imatge més icònica el seu famós pont
La seva riquesa medieval es respira i es proclama per cada una de les parets de cases, edificis nobles i els seus carrers. Besalú es pot considerar una de les portes d’entrada a la comarca de la Garrotxa i, per aquesta raó, no només la seva riquesa es troba en el patrimoni artístic, sinó també en el paisatge que serpenteja el riu Fluvià. La imatge més icònica de Besalú és sens dubte el seu pont, visible des de diferents punts i que ha servit moltes vegades per al rodatge de pel·lícules i anuncis televisius. És també la seva principal porta d’entrada i una vegada el creuem ens transporta a èpoques passades amb una rica història.
Al seu interior el visitant trobarà també un important llegat de la comunitat jueva. El testimoni de la seva presència és encara visible en alguns punts de la població, especialment en el micvé, un antic bany ritual jueu del segle XII. El passat medieval de Besalú s’accentua en molts racons. Els seus carrers són el reflex també de la important activitat comercial que va tenir en el passat amb la presència de nombrosos mercaders. Besalú és tota una referència. Des de la web municipal s’informa els visitants que "el traçat actual de la vila no respon fidelment al seu estat original, però sí que possibilita a grans trets conèixer com era la urbanització de l’Edat Mitjana, amb l’existència d’importants edificis: el pont, el micvé o banys jueus, l’església del monestir de Sant Pere, Sant Julià (antic hospital de pelegrins), la Casa Cornellà, l’església de Sant Vicenç i l’edifici de la Cúria Reial. Besalú deixa veure una estructura arquitectònica i urbanística molt coherent amb el passat medieval". En aquest sentit s’indica que "la importància monumental de Besalú ve donada fonamentalment pel seu gran valor de conjunt, per la seva unitat, que la determina com una de les mostres més importants i singulars dels conjunts medievals de Catalunya".
Si a més volem fer un passeig pels voltants per conèixer la seva fauna i la seva flora, també és possible. El riu Fluvià és precisament el reflex d’aquesta riquesa ambiental. Si caminem pels voltants del riu podrem visualitzar un paisatge molt ben conservat i net en el qual abunden petites aus forestals, ocells aquàtics com l’ànec reial i arbres característics d’aquest tipus de terreny. I una altra zona de reconeixement són els seus horts perfectament conservats pels seus amos.
