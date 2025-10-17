Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
T'oferim un grapat de festes, fires i concerts de nivell per gaudir de la tardor: bruixes, motor, artesans, faràndula i molt més
La Fira de les Bruixes de Lloret de Mar
Parades de dones sàvies, artesania, gastronomia, espelmes, sabons, sabates, henna... Això són alguns dels productes que podreu trobar en la quarta edició de la Fira de les Bruixes de Lloret de Mar, que es complementarà amb tallers, danses i espectacles. L'acte se celebrarà a la plaça Pere Torrent.
Expocasió a Fornells de la Selva
Durant tot el cap de setmana, Fornells es tornarà a convertir en la Fira del vehicle d'ocasió, km0 i gerència. Situada a la zona de concessionaris, comptarà amb més d'un miler de cotxes, motos, furgonetes i campers en un espai d'uns 12.000 m2 d'exposició. Consulta tota la informació aquí.
La Fira Guilleries a Sant Hilari
Durant el cap de setmana, Sant Hilari Sacalm acull la 8a edició de la Fira Guilleries, que inclourà un mercat de productors locals de les Guilleries, a més de demostració d'oficis, jocs de fusta, tallers de cistelleria, demostracions culinàries, rutes guiades i xerrades, entre altres actes populars. La música també s'hi farà un racó, i diumenge es farà la 53a tallada de troncs, un concurs emblemàtic que el municipi ha recuperat després de més d'una dècada per la festa. Consulta aquí la programació.
Fira de la Poma d'Ullà
El diumenge Ullà farà protagonista la poma a la fira que porta el seu nom i que enguany celebra la seva 18a edició. Més enllà del mercat agrícola, on hi haurà productes d'arreu de Catalunya, hi podreu trobar mostres d'arts i oficis i jocs infantils. A més, durant el matí es farà una trobada de puntaires, on mostraran el seu art.
Estrella Morente a l'Auditori de Girona
L'Auditori acollirà avui a la Sala Montsalvatge un concert d'Estrella Morente, filla del mític Enrique Morente i de la bailaora Aurora Carbonell. Per a aquesta ocasió especial, Morente compartirà escenari amb Rafael Riqueni, un dels guitarristes més respectats del flamenc actual, reconegut per la seva sensibilitat musical i la seva trajectòria.
Jesse Davis Quartet a la Bisbal
El cicle delicatessen Vipsbalsound de la Bisbal d'Empordà impulsat pel periodista bisbalenc Pere Pons arrenca avui amb l'actuació al Teatre Mundial de l'estatunidenc Jesse Davis, que estarà acompanyat per un quartet de músics catalans. Aquest és el primer de la desena de les actuacions que componen el cicle, que s'allargarà fins al gener.
Fira de Sant Lluc d'Olot
La capital garrotxina enceta aquest cap de setmana la fira de Sant Lluc amb més d'un centenar d'activitats, essent la mostra comercial una de les més destacades. Aquest any es desenvoluparà en dotze espais on s'hi podrà gaudir d'activitats d'art, esport, joc i tradició. Entre els actes, es podrà gaudir del tradicional ball del Porc i del Xai, gaudir de tastets de formatges i embotits i admirar la diada castellera dels Xerrics d'Olot. En canvi, no hi haurà fira ramadera per la situació derivada de la dermatosi nodular contagiosa. Consulta tot el programa aquí.
Festa Major de Sant Martirià a Banyoles
Aquest cap de setmana la Festa de Sant Martirà de Banyoles arriba amb plats forts. La faràndula banyolina omplirà d'energia el municipi amb activitats com el segon truc, la cercavila del seguici, el ball del drac o la tancada de bèsties. A la zona de barraques, es podran sentir concerts de grups com Remei de Ca la Fresca, Sr. Oca, Germà Negre, Ginestà o Maria Jaume. Consulta aquí tota la programació.
Fira de locomoció i artesania Fornells
La zona esportiva El Molí de Fornells de la Selva serà el punt de trobada d'un bon grapat d'activitats relacionades amb el món del motor: concentració de 4x4, demostracions i circuits RC crawler, tallers de rescat o circut de trens Lego i Paya, entre altres. També es podran visitar parades d'artesans, inflables, jocs i circuits d'aventura. Consulta el programa aquí.
Fires de Sant Narcís
Demà arrenquen els primers actes de les Fires de Sant Narcís, tot i que el pregó no es farà fins al divendres 24 d'octubre. El dissabte a les 11 h, la plaça del Vi acollirà el Toc de rams amb la Fal·lera Gironina, que farà una cercavila fins al Centre Cultural La Mercè. A les 12 h, es farà el canvi de rams de les gegantes i la ballada de gegants. Troba aquí el programa.
