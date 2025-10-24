Els millors plans per gaudir d'aquest cap de setmana a les comarques gironines
Música, teatre, tastets de castanyada i Halloween, i fires de tardor t'esperen a diversos racons de la geografia gironina. Fes-li un cop d'ull!
Tres referents del jazz francès al Sunset Club
Per celebrar les Fires de Girona, el Sunset Club porta el grup Etienne Déconfin Trio, format per Etienne Décofin, Viktor Nyberg i Antoine Paganoti, tres referents de l'escena francesa i que han treballat amb figures com Marcus Miller, Ari Hoenig o Rick Margitza. El concert tindrà lloc dissabte a les deu del vespre. Troba aquí tota la informació.
"Les Bàrbares" a Temporada Alta
El certamen d'arts escèniques més important de Girona, el Festival Temporada Alta, proposa pel dissabte dues sessions de l'obra Les Bàrbares al Teatre Municipal gironí amb un repartiment de luxe: María Pujalte, Francesca Piñon, Cristina Plazas i Berta Gratacós. Aquesta comèdia retrata amb intel·ligència i ironia la complexitat de les relacions entre dones d’una mateixa generació. Aconsegueix les últimes entrades.
Fusió de música àrab, llatina i jazz a Banyoles
L'Auditori acollirà dissabte a les 20 h un concert de la recent formada Oriol Marès &Talal Fayad Quartet, on presentaran el seu àlbum debut que fusiona música àrab, llatina i jazz. La banda tocarà les nou peces del seu treball amb l'acompanyament del percussionista Lucas Zegrí i el contrabaixista Thodoris Ziarkas. Un viatge per la música imperdible. Troba aquí les entrades.
Fira de Bruixes de Ripoll
Des d'avui fins diumenge Ripoll celebra la cinquena edició de la Fira de Bruixes amb tres dies d'oferta gastronòmica, tallers, espectacles de carrer, danses de foc i més de cent parades d'arreu de Catalunya i l'Estat. Avui a la tarda s'inaugurarà la festa, que tindrà com a punts destacats el ritual de la cremada i de la bèstia amb els Diables de Ripoll i el Conjur de la Queimada, entre molts altres. Consulta aquí la programació.
Vilablareix es vesteix de Halloween
Si voleu començar a sentir l'ambient de tots sants, i totes les llegendes i tradicions d'aquí i d'allà que s'hi amunteguen, més enllà de menjar castanyes i panellets, podeu provar emocions més fortes, com ara un túnel del terror. Vilablareix torna un any més amb el "vilahalloween" que proposa un taller per crear una diadema, el tradicional anglosaxó truc o tracte i el túnel del terror com a novetat d'aquest any. COnsulta aquí els horaris.
Fira de la Carabassa a Sant Joan de les Abadesses
La plaça d'en Clavé del municipi garrotxí acollirà el dissabte a partir de les 10 h una nova edició de la Fira de la Tardor, que pren el relleu de l'antiga Fira de la Carabassa organitzada durant molts anys pels Carbassaires de Sant Joan. Aquesta fira tindrà parades amb productes d'alimentació, tallers familiars, animació infantil, demostració de country i sortejos. Troba aquí més detalls.
Castanyada a Salt
El dissabte a partir de les 17 h, el passeig ciutat de Girona de Salt acollirà una castanyada solidària organitzada per Càritas que estarà oberta a tothom i inclourà espais de joc i moltes catanyes.
Fires de Girona
Consulta la programació per dia: divendres, dissabte i diumenge.
Aquest cap de setmana arrenca la programació de la Festa Major de Girona, amb propostes de tota mena que podràs triar i remenar al programa. Avui se celebrarà el pregó de Fires a la plaça del Vi a les 20 h, i el dissabte hi haurà un ventall ben ampli d'actes familiars, com la penjada de la Mosca al Sant Narcís, gaudir de circ amb l'històric Raluy o el concert Bon Vent a La Copeta. Els plats forts de l'escenari de barraques a La Copa seran dissabte a la nit amb el concert doble de Fetus i La Big Band de la Ludwig Band, i diumenge la triple proposta de Triquell, Ginestà i Svetlana.
