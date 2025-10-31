AGENDA
Els millors plans per gaudir del cap de setmana de Tot Sants a les comarques gironines
Fires de Sant Narcís, festes de tardor, castanyes, música... Cerca entre la llista, segur que trobes alguna cosa que et faci peça
Fires de Sant Narcís: música i festa
Les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona són sinònim d’atraccions, de celebracions populars com el correfoc o els castells, de castanyes, balls o sardanes, però tampoc hi pot faltar la música. Durant l'últim cap de setmana de fires, l'escenari de La Copa acollirà grups com Doctor Prats, La Fúmiga, Flashy Ice Cream o Di-Versiones.
Consulta la programació detallada de divendres 31, dissabte 1 i diumenge 2.
La zombiewalk de Girona
Una de les activitats més terrorífica però també esbojarrada de les fires és la zoombiwalk, organitzada pel Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de la ciutat, l'Acocollona't. En poc temps ja s'ha convertit en tota una tradició que no et pots perdre. Es farà avui a les 19.15 h amb sortida a la plaça del Vi. Aquí trobaràs més informació de l'esdeveniment.
Fira de la castanyera de Begur
Durant el cap de setmana, Begur poposa diverses activitats per gaudir amb la família, entre les quals tallers, cinema, castanyes i terror. La plaça Lluís Esteve i Cruañas serà l'epicentre de la festa, que també inclourà música, taller de dansa i balls de bastons. Consulta aquí tota la programació.
"La mort i primavera" convertida en dansa a Temporada Alta
La companyia La Veronal presenta dins el festival Temporada Alta una adaptació de la novel·la La mort i primavera de Mercè Rodoreda amb música en directe i un espectacle de dansa poètica. Aconsegueix les últimes entrades aquí.
Música, gastronomia i art al Festival Brots
L'esdeveniment que posa al centre la pagesia i l'oli arrenca avui amb un cap de setmana guarnit de música, arts plàstiques i escèniques, gastronomia i instal·lacions. El festival proposa una vintena d'experiències, des de la música antiga de Mar Serinyà & Tricinium, el cançoner de l'Empordà que portaran d'Adrià Pujol & Sanjosex; passant pel piano de Clara Peya, les sessions de jazz i soul de Thisorder o el circ de la Cia. Ortiga. Tot plegat acompanyat de tasts d'oli al Trull de Fontclara i també d'un recorregut pel Baix Empordà. Consulta aquí tota la programació.
Festa de la tardor a Sant Feliu de Guíxols
Durant el cap de setmana, Sant Feliu acollirà a diversos espais del poble diverses activitats de tardor i de Halloween, entre les quals un Passatge del Terror o una gimcana "Crit o Confit", tallers infantils, contes animats i disfresses, i una castanyada popular. Més informació a l'agenda de l'Ajuntament.
Festa de la ratafia de Santa Coloma de Farners
Un any més, i des del 1982, la capital de la Selva s'engalana per ensenyar el seu mestratge a l'hora d'elaborar una de les begudes més nostrades: la ratafia. Enguany celebra el seu 44è aniversari amb actes que s'allargaran des d'aquest dissabte fins al diumenge 9 de novembre. Aquest cap de setmana es farà una mostra de ratafies de Santa Coloma, taller d'estampació amb tampons, i la presentació de la Festa a la plaça Farners, entre altres actes. Consulta aquí la programació.
Hard Halloween a la sala La Mirona
Una de les festes més llegendàries de la sala La Mirona, 100x100 Pont Aeri, torna aquesta nit amb un cara a cara entre artistes com Endymion vs Tommyknocker, Skudero vs Sisu o Xavi Metralla vs Sonic, entre altres. Troba aquí més informació sobre les entrades.
