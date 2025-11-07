Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines

Festivals gastronòmics, instal·lacions artístiques, festes de tardor, música... Tria i remena entre aquestes propostes

Una instal·lació del Festival Lluèrnia d'Olot en una edició anterior. / Ajuntament d'Olot

Redacció

Redacció

Girona

Fira de Tardor d'Arbúcies

Arbúcies concentra aquest cap de setmana la seva Fira de tardor juntament amb la Festa del Flabiol, que vestiran el municipi de festa, tallers, mostres d'oficis i productes locals. Dins la fira hi ha el concurs de cuina de postres i berenars, on podreu participar el dissabte. Pel que fa a la festa dedicada a la música tradicional, reunirà flabiolaires i músics d'arreu amb tallers, xerrades i molta música. Consulta el programa aquí.

Festival Lluèrnia d'Olot

El festival del foc i de la llum arriba un any més a la capital de la Garrotxa. Aquest any acollirà més d'una vintena d'instal·lacions artístiques en diversos racons d'Olot, entre els quals la plaça de Braus, el carrer de Joan Pere Fontanella, la plaça Major, el pati de l'Hospici o el carrer del Fluvià, i que arrencaran quan comenci a fosquejar. També s'han organitzta actes paral·lels amb conferències i exposicions. Consulta aquí tots els detalls del festival.

Una instal·lació del festival Lluèrnia d'Olot d'anys anteriors. / Ajuntament d'Olot

El Festivalet de la Posta de Sol de Roses

Roses fa coincidir l'estiuet de Sant Martí amb un cap de setmana de música en directe i tastos de gastronomia local que podràs gaudir dissabte i diumenge a la platja de la Perola. Entre els concerts programats podràs gaudir de la música de Ginestà, Mandie Rules, Balena o Serial Killerz. Descobreix tots els detalls aquí.

Concert de Grabu a Banyoles

El garrotxí Arnau Grabulosa compagina la seva faceta com a integrant de la banda de Guillem Gisbert i músic habitual de Triquell o Llum amb un projecte en solitari amb el què ha publicat tres discos, l'últim dels quals, Pulse, presentarà avui a les 8 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles.

Festa Major de Sant Martí de Calonge

El cap de setmana, Calonge i Sant Antoni s'omplirà de xerinola, cercaviles, cultura i tastos de vi. Coincidint amb la seva Festa Major d'hivern, el municipi també celebrarà la Festa del Vi Nou, on es donarà la benvinguda al primer vi. A més, urant la tarda, es podrà visitar el nou centre d'interpretació de les Gavarres al Castell. Consulta aquí tota la programació.

Mercat gastronòmic Romanyam

Romanyà de la Selva celebrarà dissabte el seu primer mercat gastronòmic i artesanal. Aquesta fira-mercat inclou un espai de productors locals, un espai gastronòmic i activitats familiars entre les quals un concurs de pintura ràpida, tallers i música amb Fenya Rai!. Aquí hi trobaràs totes les activitats.

Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners

Aquest cap de setmana té lloc la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, que aquest any celebra la seva 44a edició. Podràs gaudir de la fira de ratafies, tastos, demostracions, exposicions, visites guiades i espectacles. Tots els detalls del programa són aquí.

Rigoberta Bandini al Palau Firal de Girona

Un dels espectacles que tindrà lloc aquest cap de setmana dins el festival Temporada Alta és el concert de Rigoberta Bandini, que presentarà al Palau Firal de Girona el seu treball Jesucrista Superestar amb format teatralitzat. Aconsegueix les últimes entrades!

Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

Castanyes, tastets de tapes, música, esport i gastronomia ompliran Maçanet de Cabrenys el dissabte amb la 23a Fira de la Castanya. A partir de les 9h s'obrirà la fira, que s'instal·larà al centre del poble amb productes de la terra. També es podrà visitar l'exposició "Urban Sketchers de Girona", i el grup La Folk oferirà dos concerts durant la jornada. Consulta tots els detalls aquí.

TEMES

