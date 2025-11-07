RUTA
El tresor més ben guardat de Lloret de Mar
Els jardins de Santa Clotilde són un espai que convida a passejar i a la tranquil·litat, sobre les millors vistes de la Costa Brava
Lloret de Mar reuneix en un sol territori platja, sol, diversió i bona gastronomia, cosa que la converteix en un destí turístic internacional de primer ordre. Però Lloret és també alguna cosa més i té un autèntic tresor en el seu historial: els jardins de Santa Clotilde. Són un recés de pau sobre el mar Mediterrani, on el visitant es pot abstreure del bullici turístic. El que va néixer com un jardí per a ús personal del marquès de Roviralta és ara una gran extensió propietat de l’Ajuntament de Lloret, que forma part del patrimoni municipal i està catalogat com a bé cultural d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya.
Els jardins es troben situats sobre el penya-segat que hi ha entre cala Boadella –un autèntic paradís natural– i la platja de Fenals. Els seus actuals promotors expliquen: "Santa Clotilde és un espai per passejar i relaxar-te, ple de natura, aromes, colors i tranquil·litat, amb unes vistes immillorables sobre la Costa Brava i una vegetació essencialment mediterrània, amb pins, til·lers, àlbers, xiprers… Les vistes i l’arquitectura laberíntica, amb fonts, estàtues i un llac, li donen un aire romàntic i màgic que fa d’aquest lloc un racó inoblidable".
Molts anys
Construir-los i dissenyar-los, fins a arribar a l’actual paisatge, va costar molts anys. Tot va néixer el 1917. Raúl Roviralta, que ostentava el títol de marquès, era un enamorat dels jardins italians d’aquella època. També la història explica que es va enamorar d’una jove barcelonina de nom Clotilde Rocamora. Va ser tal el seu amor que, en nom seu, es van dissenyar aquests jardins, obra de l’arquitecte paisatgista Nicolau Rubió i Tudurí. La història es va tenyir de tristesa amb la mort prematura de la Clotilde, que no va poder veure mai l’obra final. La construcció es va paralitzar, però anys més tard, coincidint amb el moment en què el marquès va conèixer l’Odile, la seva segona dona, les obres es van tornar a reprendre.
La construcció no va acabar fins després de la Guerra Civil, i porten el nom de Clotilde en honor a la primera dona del marquès. Els jardins tenen el reconeixement del certificat oficial d’Itinerari Cultural Europeu de la Ruta de Jardins Històrics. El seu paratge acull visites guiades al llarg de l’any. És tal l’atractiu que té que els jardins han servit també de plató de diversos rodatges. El més recent va ser la sèrie La casa del dragón, la preqüela de la cèlebre Juego de tronos.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines