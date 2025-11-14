Els plans més interessants d'aquest cap de setmana a les comarques gironines
Música, espectacles de comèdia, fires golafres, festivals de cinema i tocs de Nadal són algunes de les propostes que trobaràs a la llista
L'encesa de llums de Nadal a Platja d'Aro
Al municipi baixempordanès ja és tradició celebrar com mana l'encesa de l'enllumenat nadalenc. Es farà el dissabte a les 18 h del vespre a la plaça de l'Ajuntament. L'acte comptarà amb el concert líric a càrrec de La Quinta Voce, i tindrà com a convidat especial l'actor i còmic Pep Plaza. L'encesa inclourà l'estrena de l'"Avet dels Avets" i del Túnel de Llum, i també se celebrarà el Gran Sorteig de Nadal. Troba més informació en aquest enllaç.
Fira del Pa i la Xocolata
A Sant Gregori no se n'estan de res, i el dia que té lloc una de les seves fires més emblemàtiques, els gregorians viuen el seu locus amoenus en el seu màxim esplendor. La fira del Pa i de la Xocolata se celebrarà el 16 de novembre en una 18a edició que des de les 10 h fins a les 19.30 h oferirà degustacions, exposicions, jocs, tallers, concursos i molta xocolata. Consulta aquí el programa sencer.
Festa Major de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys
Molts municipis celebren durant aquests dies les seves festes majors d'hivern. Maçanet de Cabrenys comença avui la festa de Sant Martí amb el seu tradicional Maçabars, que tindrà lloc al vespre amb la Banda del Rec. Durant el cap de setmana es podrà gaudir de la pedalada popular, la trobada de Clàssics i Esportius o de la nit jove que omplirà la sala amb el grup Pelukass i Dj Kinder. El programa sencer el podràs trobar aquí.
Reivindicar la cançó popular: Festival Càntut
El festival dedicat a la música popular de Cassà de la Selva arrenca avui i s'allargarà fins al diumenge amb una trentena de propostes, entre les quals Maria del Mar Bonet, L'arannà, Carles Sanjosé amb Adrià Pujol o Les Anxovetes. Aquest any el fil conductor són les cançons locals, que se solen aprendre de viva veu, i en participen una catorzena d'entitats, col·lectius o cassanencs. Trobaràs tot el programa en aquest enllaç.
Cinema fantàstic al BaiDeFest de Roses
Des d'ahir fins al diumenge, el Teatre Municipal de Roses acollirà un any més el festival BaiDeFest, que ha programat una setantena de curtmetratges de terror i gènere fantàstic de països de tot el món. Aconsegueix aquí les entrades!
"Un tal Cèsar" al Teatre de Salt
El Festival Temporada Alta estrenarà aquest cap de setmana al Teatre de Salt la comèdia Un tal Cèsar de Marcel Tomàs i Cascai Teatre. Des de l'humor i la sàtira, aquest espectacle reinterpreta la figura de Juli Cèsar i parla sobre el poder, l'ambició i les derrotes personals. Les dues funcions programades el 14 i el 15 tenen poques entrades. Troba les últimes aquí!
El virtuosisme del címbal al Sunset Jazz Club
La banda barcelonina Bratia actuarà aquest divendres al Sunset Jazz Club de Girona juntament amb el músic L'ubomír Gašpar, intèrpret virtuós d'un instrument poc comú a les nostres terres, el címbal. El resultat d'aquesta unió és el recital Balkan Pompe Rendez-Vous que acollirà la sala gironina. Troba més informació aquí.
Arrencada del Festival FlamenGi
Avui s'encetarà el festival FlamenGi de Girona amb el seu acte inaugural a les escales de la Catedral de Girona, que aquest any anirà a càrrec d'Israel Galván, conegut com el "Picasso del flamenc". Aquest cap de setmana es duran a terme les primeres activitats, entre les quals la projecció del documental Paco de Lucía: La búsqueda, la conferència Converses sobre Paco de Curro Sánchez i El Farru o les actuacions d'El Farru amb Flamencs de la terra a Girona i Kiki Morente a Banyoles. Més informació aquí.
L'Aniversari's day de Novembre a La Mirona
Ep, si has nascut el novembre i ets major d'edat, això potser t'interessarà: la sala La Mirona de Salt convida a un combinat i una ronda de xarrups amb la colla tots aquells que hagin bufat espelmes aquest mes. La gran festa d'aniversari serà animada per Dj Office. Més informació i venda d'entrades anticipades aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona
- La Generalitat estudia altres llocs més enllà de Girona per acollir el futur centre de baixa exigència per a indigents