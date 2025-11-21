Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
Música, espectacles, gastronomia, oci familiar... Hi ha de tot: tria i remena entre les propostes que t'oferim perquè gaudeixis al màxim el teu temps lliure
FlamenGI a la Bisbal d'Empordà
El Teatre Mundial de la capital baixempordanesa acollirà el divendres a les 21 h i dins el Festival FlamenGI una actuació a càrrec d'Antonio Serrano i Josemi Carmona, que am és tindran de convidat Ignasi Terraza. Compra aquí les entrades.
Pau Pallvé a La Mirona
Coincidint amb la festa de cloenda del cinquè aniversari d'El Foment i dins la programació del Festival Temporada Alta, La Mirona de Salt acollirà avui a les 22 h una nit de música en directe amb un doble concert de Pau Vallvé, que presentarà el disc "Agorafília", i que tancaran els DJ Maadraassoo i Daada. No t'ho perdis! i troba la teva entrada aquí.
Festa de la Infància a Figueres i Girona
- La capital altempordanesa celebra avui a la plaça de l'Ajuntament la festa dedicada als més menuts i que posa al centre els seus drets i donant-los veu. A més, la jornada inclou diverses activitats lúdiques, com un espai de jocs gegants, la presentació d'un conte o un concert de Julay's.
- Girona també celebrarà els drets dels infants al pàrquing entre el carrer Fontajau i el pavelló entre les 10 h i les 18 h. Durant la jornada hi haurà tallers, jocs gegants, cercavila, un dinar popular, un correfoc infantil i concerts.
Vermut literari amb Miquel Fañanàs a Girona
L'escriptor i col·laborador de Diari de Girona Miquel Fañanàs visitarà el dissabte a les 12 h el local de l'Ateneu d'Acció Cultural (ADAC) per parlar del seu llibre El crim del monestir, la història d'un crim que va commocionar la Banyoles del segle XVII. Més informació sobre les entrades, aquí.
Fira Orígens d'Olot
Durant el cap de setmana, la capital de la Garrotxa celebrarà la tretzena edició de la seva fira agroalimentària de productes de qualitat de Cataluinya. Entre les 10 h del matí fins a les 21 h del vespre (diumenge fins a les 20 h), el visitant podrà participar en aules de cuina o tastos, veure presentacions de productors i fer tastos guitats de productes (també a cegues). Entre els cuiners i xefs que passaran per la fira hi ha Maria Nicolau i Nandu Jubany. Consulta aquí tot el programa.
El MEG a Sant Gregori
La mostra d'espectacles familiars de Sant Gregori, el MEC, celebra enguany 20 anys amb una jornada plena d'espectacles durant el cap de setmana a diversos espais, entre els quals l'Exterior de l'Espai La Pineda, el Teatre La Pineda o la plaça del Poble. Consulta la programació aquí.
Concert d'Amaia Miranda a l'Auditori de Girona
La guitarrista i compositora basca Amaia Miranda farà l'estrena absoluta del seu nou disc Cada vez que te veo lo entiendo a l'Auditori de Girona el diumenge a les 18 h. A l'escenari l'acomapanyarà Nacho Mur. Aconsegueix la teva entrada aquí!
Subscriu-te per seguir llegint
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda