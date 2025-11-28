El bressol de l’excursionisme
El Ripollès ofereix un ampli ventall de senders històrics i un paisatge coronat per alguns dels cims més emblemàtics de Catalunya
La comarca del Ripollès es presenta com el bressol de l’excursionisme català. La seva riquesa paisatgística i un entorn natural per practicar el senderisme en les seves diferents variants i la gastronomia pròpia, situen aquesta zona de la província de Girona com un destí ideal tant per a un públic familiar com per a qui vulgui i busqui gaudir de la natura en la seva màxima expressió.
Centenars de quilòmetres de senders s’estenen al llarg de la comarca. Un autèntic paradís per a aquells que disfruten del contacte amb la natura i la contemplació del paisatge. Des de Turisme del Ripollès garanteixen "un ampli ventall de rutes i excursions al Ripollès" i proposen des d’"agradables caminades familiars fins a excursions de llarga durada, totes envoltades d’un entorn natural excepcional com és el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser", al voltant dels enclavaments de Núria i Ulldeter, envoltats de muntanyes de gairebé 3.000 metres.
També ofereixen la possibilitat de coronar "alguns dels pics més emblemàtics de Catalunya: el Puigmal, Bastiments, el Gra de Fajol, el Costabona, el Taga…". L’única dificultat, assenyalen, és escollir entre el gran nombre de rutes i propostes disponibles. Per exemple, es proposen travessies per recórrer en diverses etapes seguint camins històrics que s’han mantingut al llarg del temps. Una de les opcions que requereix més jornades és la coneguda com La Volta a peu al Ripollès. Aquesta ruta suposa unes vuit o nou etapes per descobrir els paratges més populars i també "més salvatges i desconeguts" de la comarca.
Existeix també la xarxa de senders senyalitzada que connecta tots els municipis per camins històrics que han sigut recuperats. Es denomina xarxa de senders Itinerànnia i inclou infinitat de propostes que s’adapten a totes les condicions físiques.
Productes locals
Tota aquesta oferta transcorre per un paisatge que està coronat per diferents pics emblemàtics. En aquest sentit, des de Turisme del Ripollès s’anima a deixar-se "captivar pel paisatge", que sorprèn en "cada època de l’any".
I per al descans dels ciclistes, senderistes i excursionistes després d’una etapa, res millor que l’oferta gastronòmica basada en productes locals de gran qualitat.
