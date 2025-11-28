Les millors fires de Nadal de Barcelona
Aquí podràs trobar tones de pessebres, arbres i fins i tot carbó. Aquests són els llocs de Barcelona més destacats d’aquestes festes
Abel Cobos
Ja sona All I Want for Christmas is You a tot drap. Com diu Mariah Carey en el seu anunci nadalenc anual: «It’s time!» («¡És l’hora!». Sí, el Nadal ja és aquí, i els calendaris d’advent, les nadales, els jerseis de llana, els displays de llums que provocarien un tic nerviós a Greta Thunberg. Per descomptat, tampoc falten els mercats nadalencs. Tot preparat per fer compres a mansalva? Aquí tens on trobar-los.
Santa Llúcia
Comença la ruta amb el clàssic: la Fira de Santa Llúcia. Situada a l’avinguda de la Catedral, és la fira nadalenca més longeva de Barcelona. Arrenca demà i hi serà fins al 23 de desembre. Més enllà de les 200 paradetes consagrades al Nadal, tornen les activitats familiars com el Tió Gegant i la Diada de les tradicions i costums nadalencs a Catalunya.
Fira de Nadal de la Sagrada Família
Ja s’ha estrenat la Fira de Nadal de la Sagrada Família, el mercat ambulant davant el temple més famós de la ciutat. Fins al dia 23 de desembre, desenes de paradetes d’artesania repartiran esperit nadalenc a base de pessebres, arbres, garlandes, regals, decoracions festives, dolços i, per als que s’hagin portat malament, l’equivalent de sucre a la notificació d’Hisenda: carbó.
Fira de Nadal al Port Vell
I davant el mar, d’avui al 6 de gener, s’instal·la el Nadal al Port Vell (al Moll de la Fusta, el Moll de Drassanes i el Portal de la Pau). Més enllà del centenar de parades hi haurà activitats familiars i atraccions (com la nòria, el carrusel, les cadires voladores o la pista de patinatge). Això sí, com diria l’àvia: posa’t rebequeta que al costat del mar refresca.
Fira de Reis
Al desembre (en concret, a partir del dia 18), arrenca la Fira de Reis, la de la Gran Via. Un dels mercats nadalencs amb més història de la ciutat (data del segle XIX) i també dels més massius: comptarà amb 200 parades dedicades a artesania, llaminadures festives, decoració nadalenca i articles de regal. Hi serà des del 14 de desembre fins al dia de Reis entre els carrers de Calàbria i Muntaner.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe