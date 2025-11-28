No t'ho perdis: els millors plans del cap de setmana a les comarques gironines
Fires de Nadal, música i concerts i mercats del primer sector per esbargir-nos de les cabòries
Ara que ve Nadal, molts municipis ja han tret la pols a l'enllumenat i il·luminaran els carrers a partir d'aquest cap de setmana, a un mes del dia assenyalat. Aquesta fita ve acompanyada per mercats nadalencs, altres fires ramaderes o de la ratafia i d'altres esdeveniments musicals que us proposem per aquests dies freds.
Mercat de Nadal de Maçanet de la Selva
El dissabte i el diumenge tindrà lloc a Maçanet el Mercat de Nadal, que inclourà l'encesa de llums de Nadal. La plaça major i voltants somplirà de parades, tallers, pinta cares, titelles i photocal. El dissabte serà quan s'encendran els llums, juntament amb altres activitats com la ballada dels Gegants de Maçanet i les actuacions del Twirling Maçanet. Diumenge el municipi rebrà la visita de la Grossa de Nadal i es farà una elaboració de neules artesanes. Consulta els horaris i el cartell aquí.
Ennadala't a Riells i Viabrea
A partir d'avui i fins diumenge, Riells acull un any més la seva fira nadalenca, "Ennadala't". Ho farà amb una pista de patinatge a la plaça de la Vila i diverses activitats que faran gaudir els més menuts, com el jardí màgic del tió, on es podran fer una fotografia al voltant d'aquest amic màgic. També hi haurà la mostra de pessebre vivent a partir del dissabte, i circuits d'scalextric. Consulta tot el programa aquí.
Market Castell de Palol
El dissabte i diumenge, el Castell de Palol de Revardit reviurà per sisè any la seva fira més nadalenca. Podràs passejar pel mercat de Nadal, i si prefereixes fer activitats, tens des d'opcions pels més menuts, amb el parc infantil, tallers o espectacles, fins a xerrades, concerts i exhibicions. Aquí trobaràs totes les activitats detallades.
Fira de Sant Andreu a Torroella de Montgrí
Un any més, una de les fires més antigues de Catalunya tornarà a reunir agricultura, ramaderia i comerç a Torroella. Tot i que aquest any no hi haurà bestiar per la malaltia infecciosa que afecta aquests animals, es mantindrà tota la resta de la programació, que estarà separada en diversos espais, entre els quals l'Espai Ter, el passeig Vicenç Boi, el Museu de la Mediterrània o la plaça de la Vila. No hi faltaran demostracions, exposició de vehicles i carros històrics, xerrades i els diversos mercats de la fira. Consultat tota la informació al programa.
Fira de la ratafia de Besalú
En la seva edició número 32, la Fira de la Ratafia de Besalú torna el dissabte amb el concurs on s'escollirà la millor ratafia de l'any. El diumenge hi haurà degustació i venda de ratafies catalanes a la plaça de la Llibertat, i el prat de Sant Pere acollirà el mercat artesanal. La jornada s'acompanyarà de música, una xerrada i els resultats del concurs. Assabenta't de totes les activitats aquí.
4t aniversari de Calonge, Poble de Llibres
Calonge va posar en marxa fa quatre anys el seu projecte de poble de llibres, una fita que vol celebrar amb una programació d'activitats que comença dissabte 29 i que s'allargarà fins al pròxim 13 de desembre. L'escriptor Màrius Serra donarà el tret de sortida als actes, que inclourà espectacles, concerts, exposicions, xerrades, recitals i activitats familiars. Consulta totes les activitats que pots fer-hi aquí.
"Mare Mundi" amb la Simfònica de Cobla i Corda
Després d'un any de descans, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya torna amb les piles carregades i cantants convidats de primer nivell (Beth, Mariona Escoda, Samantha, Arjau, Joan Garrido i la Polifònica de Puig-reig) per fer un homenatge al mar des de diversos gèneres musicals. "Mare Mundi" inclou una cinquantena de cançons que la formació interpretarà en tres concerts de divendres fins a diumenge l'Auditori de Girona, amb un bloc d'homenatge al vocalista i fundador del grup palafrugellenc Peix Fregit, Josep Bastons. Aconsegueix aquí les entrades!
"Saeta" de la Cía. Javier Aranda a La Planeta
Dins la tria d'espectacles, proposem la tragicomèdia visual "Saeta" que tindrà lloc dissabte a La Sala La Planeta, en què Javier Aranda fa un homenatge a l'ofici de titellaire. A través d'una flor, una saeta i un taüt, Aranda farà una reflexió des de la sensibilitat i l'humor i amb un respecte sagrat pel teatre. Aconsegueix les entrades aquí.
