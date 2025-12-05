Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
Vic es transforma de nou en un gran escenari medieval i preveu rebre més de 300.000 visitants
El Mercat Medieval de Vic torna a convertir el centre històric de la capital osonenca en un poblat de carrerons estrets, artesans, taverners i espectacles a l’aire lliure. Any rere any, el certamen és un dels grans reclams de les dates prèvies al Nadal i una parada gairebé obligada per a milers de famílies gironines.
Enguany, el mercat aspira a superar les xifres de visitants de les darreres edicions, que en alguns anys s’han situat per sobre de les 300.000 persones. Segons els estudis recents sobre el perfil de públic, aproximadament entre un 9 % i un 10 % dels visitants provenen de les comarques gironines, fet que situaria la participació gironina en una forquilla d’uns 31.000 a 34.000 visitants en una edició tipus.
Un certamen que “capgira” la ciutat
La regidoria d’Estratègia Econòmica de Vic destaca sovint que el mercat transforma completament el nucli antic i que és un dels esdeveniments amb més retorn per a la ciutat. Els estudis municipals de posicionament conclouen que es tracta d’una de les fires amb més impacte econòmic del calendari local.
Els carrers del centre històric s’omplen des del matí de visitants que busquen aprofitar les primeres hores per passejar amb tranquil·litat entre les parades, abans no arribi el gruix de públic del migdia.
Centenars de parades i artesans d’arreu
L’edició d’enguany manté la tònica d’expansió del mercat, amb més de 400 parades, un volum que consolida el certamen com un dels més grans del país pel que fa a oferta artesana i gastronòmica. Els paradistes repeteixen en un percentatge molt alt i cada any hi ha presència de firaires i artesans d’arreu del país.
Accés i mobilitat
La capital osonenca reforça habitualment els serveis de mobilitat durant els dies del mercat, atès que una part important dels visitants arriba en transport públic o en cotxe. En els darrers anys també s’han habilitat espais d’aparcament extra per absorbir la forta afluència.
Activitats per a tots els públics
El programa inclou una àmplia varietat d’activitats: exhibicions de rapinyaires, demostracions d’oficis medievals, espectacles de dansa, música, teatre de carrer i recreacions històriques. Les representacions s’estenen durant tot el dia i estan especialment pensades perquè famílies i grups de visitants puguin recórrer el mercat amb una programació contínua.
