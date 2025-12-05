Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
Fires de Nadal, llibres, art contemporani, espectacles... Et proposem què pots fer aquest cap de setmana llarg
Des d'avui i fins al pròxim dilluns, molts municipis de les comarques gironines han organitzat fires, festivals i actes amb esperit nadalenc. Te'n proposem uns quants, tria i remena!
Fira Indilletres
A la Bisbal d'Empordà ja fa dies que feinegen per ultimar tots els detalls de la 8a Fira Indilletres dedicada al mercat editorial independent. Aquest any s'ha instal·lat un envelat al passeig Marimon Asprer que acollirà una 46 editorials, dues llibreries bisbalenques i set biblioteques del Baix Empordà. Paral·lelament, hi haurà una trentena d'actes: presentacions de llibres, xerrades, espectacles familiars i música. Per cert, la inauguració, que l'havia de fer la il·lustradora Pilarín Bayés, anirà finalment a càrrec de l'escriptor Toni Sala. Consulta el programa, tens teca tant dissabte com diumenge!
Mostra d'art contemporani Les Muses
Per quart any, l'Escala acull la seva mostra d'art contemporani i ho farà amb més de cinquanta artistes i una quinzena d'espais. Inaugurada ahir, s'allargarà fins diumenge amb una programació que inclou xerrades, concerts, projeccions, tallers i una intervenció artística efímera i participativa del col·lectiu A la calle que tindrà lloc demà a la platja. Consulta tots els detalls de la programació aquí.
El 4t aniversari de Calonge, Poble de Llibres
El projecte més ambiciós del poble baixempordanenc, fer del municipi un poble de llibres, ja ha assolit quatre anys de vida. Calonge ho vol celebrar amb un programa d'actes que va arrencar el 29 de novembre i que continuarà fins el pròxim 12 de desembre. Durant aquests dies festius hi ha jocs, tallers, presentacions i molta activitat per fer. Avui s'inauguraran dues exposicions, i al vespre la sala gran del Castell oferirà un recital de Josep Pedrals i Xavi Lloses amb un tast de vins. Pel dissabte, destaca el recital que oferirà el cor Corocrux amb les melodies de l'univers Harry Potter, i diumenge serà dia gros de contacontes i tallers infantils. Aquí trobaràs tots els detalls del programa!
El festival de cinema més fantàstic: l'Acocollona't
El festival de cinema fantàstic i de terror de Girona, l'Acocollona't, arrenca avui oficialment una quinzena edició que celebrarà el trentè aniversari de la pel·lícula El día de la bestia. Fins al pròxim 13 de desembre, la mostra ha preparat una programació molt variada que començarà avui amb la presentació del trailer d'Abminable d'Iván Mulero i una primera sessió de curtmetratges a concurs. El dissabte i el diumenge, el certamen farà les rutes guiades "Girona Misteriosa", més sessions de curts i la projecció del llargmetratge Cuando los amos duermen de Santi Alvarado. Fes un cop d'ull al programa.
Fira del Tió d'Arbúcies
Entre el Montseny i les Guilleries s'hi amaguen molts tions que esperen pacientment que les famílies els vagin a buscar. Demà i diumenge, Arbúcies ha preparat la seva fira més nadalenca amb moltes activitats per la mainada, que inclouen música, llums, espectacles i tallers. Durant ambdós dies es podrà visitar el mercat de Nadal que hi haurà instal·lat al carrer Camprodon i a la plaça de la Vila. Aquí trobaràs totes les activitats.
Fira de Nadal de Ripoll
Continuant amb els mercats nadalencs, Ripoll celebra la seva fira des d'avui fins al dilluns vinent, amb una programació que inclou mercats, tallers, cercaviles, espectacles, presentacions de llibres i atraccions. A més, el diumenge es farà un ball de gala amb el grup La Década Prodigiosa que dedicarà els beneficis a La Marató d'aquest any. Tens tots els detalls del programa explicats aquí.
Fira del pessebre d'Olot
A Olot es pot visitar la tradicional mostra de pessebres, que en proposa de mides, formes i maneres ben diferents i que hi ha repartits per tota la ciutat. A més, entre el dissabte i el dilluns, el municipi ha preparat un programa amb diversos mercats (Nadal Km0, Mercat d'artesans pessebristes i el Mercat de Nadal) per fer passejades ben distretes, i també jocs, tallers, concerts i espectacles. La programació és llarga, fes-hi una ullada aquí.
L'emoció del Chicago Mass Choir a l'Auditori
Aquest dissabte, el conjunt de gòspel Chicago Mass Choir d'Estats Units oferirà a l'Auditori de Girona el concert Sweet Home Chicago, que inclourà un recull de clàssics que han emocionat generacions i que transportaran el públic al bressol del gènere. Encara queden entrades disponibles, no et quedis sense!
Lluís Homar: entre Dostoievski, Bach i Messiaen a Temporada Alta
L'actor Lluís Homar oferirà el diumenge a l'Auditori de Girona un espectacle que invocarà l'esperit de tres grans mestres: Dostoievski, Bach i Messiaen. Juntament amb el Piano Duo Brugalla&Stambolov, donarà cos a una proposta profunda i inusual que enllaçarà paraula i música. Encara queden entrades disponibles, troba la teva aquí.
"La Majordoma" al Teatre de Salt
El dilluns vinent, Temporada Alta oferirà a Salt l'espectacle La Majordoma de Josep Maria Miró que interpretarà l'actriu Rosa Renom. L'obra aborda el perdó, la identitat i les cicatrius del passat, i comença quan una dona torna a casa gairebé trenta anys després per enfrontar-se a tot allò que va deixar enrere. Aconsegueix les últimes entrades aquí.
