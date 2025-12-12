Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Surt de casa: les millors propostes per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines

Et fem una llista de plans amb concerts, fires de Nadal i pessebres de formes i materials ben diferents que pots visitar

El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya

El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

L'últim espectacle de Temporada Alta

L'artista Zahara tancarà l'edició d'aquest any del Festival Temporada Alta amb un concert a la sala La Mirona de Salt, on farà un recital que recorrerà la seva trajectòria professional alhora que presentarà els temes nous del seu nou àlbum Lento ternura. Queden entrades, no te n'estiguis!

El Messies de Händel més multitudinari

El dissabte l'Auditori de Girona obrirà les portes al concert d'El Messies Participatiu, que aplega prop de 200 cantaires en una fusió d'artistes professionals amb aficionats i també cors d'escoles i instituts. Enguany, sota la batuta de Xavier Pastrana, hi haurà l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí, i els solistes Marta Mathéu, Mercè Bruguera, Ferran Mitjans i Elías Arranz. Aconsegueix la teva entrada aquí.

Els Pets al Festival Neu!

En un registre ben diferent, el Festival Neu! de Girona portarà el mateix dissabte a les 22 h a La Mirona de Salt l'últim concert d'Els Pets de la gira Cantant les quaranta, on tocaran els seus discos Bon dia i Agost. No t'ho perdis i aconsegueix entrades aquí. I parlant del Neu!, el mateix dissabte l'associació cultural La Volta de Girona acollirà a les 12 h el cantautor, saxofonista i corista de la reconeguda banda La Ludwig Band, Lluki Valverde, que presentarà el seu projecte en solitari. Una mescla de rumba i rock que podràs gaudir gratuïtament.

Últims dies: Poble de llibres a Calonge

Un cap de setmana més, i ja l'últim, el municipi baixempordanès continua celebrant el quart aniversari com a poble de llibres. Ho farà amb conferències tan interessants com la del músic menorquí Cris Juanico a la plaça Major aquest dissabte o la tertúlia històrica amb Jaume Clotet sobre la frontera entre la història i la ficció que farà divendres a La Fàbrica. Consulta aquí totes les activitats que fan aquests dies.

Calonge celebra quatre anys com a poble de llibres

Calonge celebra quatre anys com a poble de llibres / Berta Artigas / ACN

Fum, fum fum! A Cassà de la Selva

La setena edició d'aquesta festa familiar de Cassà de la Selva arriba demà dissabte a partir de les 10 h a la plaça de la Coma. Hi trobaràs el Mercat del Fum, Fum, Fum, un racó llaminer per tastar delícies, jocs gegants, tallers per fer una bola de Nadal, per fer el teu propi Tió i per fer postals de Nadal, entre altres activitats musicals i espectacles de màgia. No et perdis cap detall de la programació, la trobaràs aquí.

Pessebres a tort i a dret

T'hem fet un recull d'exposicions de pessebres de mides, materials i formes ben diverses. En trobaràs un de ben gros a Arbúcies (carrer Sorrall); Banyoles (exposició al monestir de Sant Esteve), Begur (concurs de pessebres al Cinema Casino); Blanes (passeig de Dintre); un de fet de fusta a Campdevànol (plaça de la Dansa); Girona (entrada de l'Ajuntament); Mont-ras (mostra de pessebres i diorames); Olot (Mostra de pessebres a diferents espais del municipi); Salt (artístic fet per Jordi Barris a l'església de Sant Cugat); o Sant Gregori (Can Roseta al bosc de Cartellà).

La màgia dels Mercats de Nadal

En trobaràs a Girona (plaça de la Independència), a Blanes (plaça d'Espanya), a Lloret (passeig Jacint Verdaguer), a Sant Julià de Llor i Bonmatí (plaça Don Manuel, amb pista de gel inclosa); o a Santa Cristina d'Aro (plaça del Mercat i plaça Mn. Baldiri Reixac, amb espectacle familiar itinerant i concert d'Hotel Cochambre avui al vespre).

TEMES

