Els plans més nadalencs d'aquest cap de setmana a les comarques gironines
Et proposem música i dansa, però també mercats, pessebres, quines, representacions dels Pastorets i plans que fan Nadal
Per aquesta setmana, et proposem alguns plans musicals i de dansa, i diverses llistes de municipis on podràs gaudir de les propostes més nadalenques: Fires de Nadal, representacions d'Els Pastorets, Quines i Pessebres.
Doble ració de dansa contemporània a Palamós
Palamós celebra avui una doble estrena de dansa contemporània al Teatre La Gorga. Dalt l'escenari hi haurà els intèrprets de la Cobosmika SEEDs company i SEEDs blue, on representaran Heaven help me del coreògraf Peter Mika, que evoca moments en què afrontem dificultats, i The wrong piece: a study on looking del coreògraf Mathieu Geffré, on introdueix el seu vocabulari de moviment. Aquí trobaràs entrades per l'espectacle.
Aniversari de Di-Versiones a La Mirona
Avui i demà tens doble ració de l'Orquestra Di-Versiones, que celebrarà amb un doble concert el seu 20è aniversari amb una festa molt boja a La Mirona de Salt. L'autodefinida "pitjor banda de versions de la història” no para d'exhaurir les entrades allà on van, així que si et fa peça no t'ho pensis gaire. Aconsegueix aquí la teva entrada!
Laurent Coq al Sunset Jazz Club
El compositor i pianista de jazz Laurent Coq francès torna el divendres a la sala gironina, aquest cop en solitari, per interpretar el seu àlbum At Barloyd's, on interpreta onze peces només amb el seu piano. També portarà noves composicions inèdites en un recital íntim i acollidor que el club ha programat dins el seu cicle Pianofortissimo 2025.
Concert del cor Geriona a l'Auditori de Girona
El cor resident de l'Auditori, el Geriona, pujarà avui a les 19 h dalt l'escenari de la sala Montsalvatge de l'equipament per fer un homenatge al compositor gironí Francesc Civil. El repertori inclourà peces del concert El Nostre Nadal, que inclou arranjaments de Civil de peces tradicionals catalanes com El Noi de la Mare, El desembre Congelat o Els Pastorets. A més, les veus blanques dels tres cors del Geriona estaran acompanyades del pianista Marc Piqué, el percussionista Enric Canada i el grup Ballet Jove de Girona. Aconsegueix-ne entrades aquí.
Mercats de Nadal
Durant aquests dies, són molts els municipis gironins que animen els seus carrers i places amb mercats nadalencs, amb parades d'artesania, tallers i espectacles. Aquest cap de setmana podràs anar als següents:
- Blanes: mercat EnNadala't. Durant el cap de setmana, a partir de les 11 h del matí. El divendres s'innaugurarà la fira a les 17 h amb una xocolatada popular. T'has de portar la tassa! I a les 18 h, encesa de llums amb el grup Mil Notes. El municipi també celebra el diumenge la Fira de Sant Tomàs, una tradició que es remunta al segle XVI i que comptarà amb una setantena de parades al nucli històric (passeig de Dintre i Carrer Ample).
- Girona: mercat de Nadal a la plaça de la Independència. Entre les 10.30 h i les 21 h.
- Lloret de Mar: fira de Nadal al passeig Jacint Verdaguer. A partir de les 11 h amb casetes d'artesania i alimentació, trenet de Nadal i tallers infantils.
- Sant Jaume de Llierca: Mercat solidari de Nadal a la plaça del Mercat. El dissabte al matí, mercat amb productes d'Oncolliga i Las cositas de Nunu.
Quin be de Déu de Quines!
Les festes s'acosten, i això és sinònim de Quines de Nadal. N'hi ha quasi tantes com pobles. T'hem preparat un recull d'algunes de les que es faran aquest cap de setmana.
- Avinyonet de Puigventós: a les 19 h (dissabte) a la Societat Recreativa La Unió Avinyonenca.
- Bàscara: a les 22 h (dissabte) al Pavelló.
- Cabanes: a les 19 h (diumenge) al local social.
- Caldes de Malavella: a les 17.30 h al CEIP Sant Esteve, Quina del Bàsquet.
- Calonge: a les 17 h (divendres) al Casal de la Gent Gran, Quina musical. / A les 20 h (dissabte) a la Sala Fontova, Quina de Nadal. /A les 18 h (diumenge) al Pavelló municipal, Quina de Nadal.
- Cassà de la Selva: a les 22 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al Pavelló, Quina nocturna UD Cassà.
- Castell d'Aro: a les 18 h (dissabte) a la sala polivalent, Quina.
- Celrà: a les 19 h (dissabte) al pavelló de la Fàbrica, Quina.
- El Port de la Selva: a les 18 h (diumenge) a l'Espai Port, Quina de l'AFA Les Clisques.
- Esclanyà: a les 17 h (diumenge) al local polivalent, Quina de Nadal infantil. A les 18 h (diumenge), Quina de Nadal.
- Girona: a les 19 h (divendres) al Centre cívic Pont Major, Quina Jove; i a les 17 h (diumenge), Quina de Nadal de la Gegantona del Pont Major. A les 20 h (divendres) a l'Espai cívic Can Gibert, Quina eròtica. / A les 18 h (dissabte i diumenge) al pavelló de Santa Eugènia-Montfalgars, Quina nocturna. / A les 19 h (dissabte) a Cal Mestre, Quina.
- L'Escala: a les 18 h (diumenge) al Centre cultural Xavier Vilanova.
- Llançà: a les 16 h (dissabte) al Casal de la Gent Gran, Quina.
- Maçanet de Cabrenys: a les 19 h (dissabte) a la Sala La Maçanetenca (L'Horta), Quina.
- Palafrugell: a les 18 h (diumenge) a l'INS Frederic Martí i Carreras, Quina nadalenca.
- Palau-saverdera: a les 18.30 h (diumenge) a la Quina al centre cívic.
- Puigcerdà: a les 17.30 h (diumenge) al local social -poliesportiu, Quinto.
- Porqueres: a les 17 h (dissabte) al Local Social, Quina del Casal de la Gent Gran.
- Quart: a les 19 h (diumenge) al local social, Quina.
- Sant Antoni de Calonge: a les 18 h (diumenge) al Palau Firal, Gran Quina de Nadal a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
- Sant Feliu de Guíxols: a les 12 h (diumenge) a la Carpa del Guíxols Arena, Quina infantil.
- Santa Cristina d'Aro: a les 22.30 h (dissabte) a l'Espai Riudaura, Quina eròtica de la colla Els Merlots.
- Viladamat: a les 18 h (diumenge) al local social, Quina.
Viu la màgia d'Els Pastorets
Et deixem un recull de funcions que es faran aquest cap de setmana d'aquest clàssic nadalenc en alguns municipis gironins.
- Blanes: a les 20 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al teatre, "Pastors i Misteris" de Pere Puig i Llensa.
- Celrà: a les 18 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) a l'Ateneu, representació d'Els Pastorets de Celrà.
- Girona: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Centre cívic Sant Narcís, representació d'Els Pastorets de Sant Narcís.
- L'Estartit: a les 18.30 h (només dissabte) a la plaça de l'Església, "Els Pastorets de l'Estartit".
- La Bisbal d'Empordà: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Mundial, representació d'"Els Pastorets".
- Olot: a les 18 h (només diumenge) al Centre Catòlic, representació d'Els Pastorets d'Olot.
- Quart: a les 20 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) al local social, representació d'Els Pastorets de les Gavarres amb "La Gran Apagada" a càrrec de Q-Art i Acció.
- Riudellots de la Selva: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Sala d'actes La Manuela, representació d'Els Pastorets "Betlem, any zero".
- Roses: a les 18.30 h (només diumenge) al Teatre, representació d'Els Pastorets a càrrec del grup de teatre de Roses.
Pessebres a tort i a dret
T'hem fet un recull d'exposicions de pessebres de mides, materials i formes ben diverses. Aquí tens la llista!
- Arbúcies, al carrer Sorrall
- Banyoles, exposició al monestir de Sant Esteve.
- Begur, concurs de pessebres al Cinema Casino.
- Blanes, al passeig de Dintre.
- Campdevànol, a la plaça de la Dansa. Fet de fusta.
- Girona, a l'entrada de l'Ajuntament
- Mont-ras, mostra de pessebres i diorames.
- Olot, Mostra de pessebres a diferents espais del municipi.
- Salt, a l'església de Sant Cugat, pessebre artístic fet per Jordi Barris.
- Sant Gregori, pessebre de Can Roseta al bosc de Cartellà.
