Ruta
Un encreuament de camins
El Ripollès ofereix la possibilitat de recórrer a peu o amb bicicleta diversos camins per on antigament transitava el bestiar
Els camins de la Via Verda de la comarca del Ripollès transcorren pels denominats antigament com camins rals per on passava el bestiar que anava d’una població a una altra per ser venut. La ruta batejada amb el nom de camí ramader de Campdevànol ocupa un d’aquests camins.
Des del Consorci de les Vies Verdes es destaca que Ripoll sempre ha sigut un encreuament de camins. Aquests antics passos, ara recuperats per a la pràctica del ciclisme o per ser recorreguts caminant o corrent, estaven situats als dos costats del riu Freser i unien les poblacions de Campdevànol i Ripoll.
Ara s’han recuperat els itineraris. Una part del camí agrícola que enllaçava Ripoll i la Pobla de Lillet, a la comarca del Berguedà, està connectat també amb la ruta del ferro i el carbó. Tot un patrimoni natural de gran interès que es pot descobrir de manera pausada i tranquil·la al llarg de tot l’any.
Segons es descriu des de les Vies Verdes, l’antic camí cap a Sant Llorenç de Campdevànol permet en l’actualitat disfrutar "de la natura a peu o amb bicicleta i ens acosta fàcilment a la popular font de Sant Eudald, a la font de Querol, on hi ha una zona de descans situada en un paratge d’una gran bellesa i riquesa natural, i a l’església romànica de Sant Llorenç de Campdevànol".
Es tracta d’un itinerari de 9,5 quilòmetres amb un desnivell del 2,5% i una dificultat mitjana. Això possibilita que qualsevol persona pugui completar la ruta sense dificultat. El paviment és bo i l’altura màxima de la ruta s’assoleix a la zona de Sant Llorenç de Campdevànol mentre que l’altitud mínima són els 679 metres de Ripoll. L’itinerari es pot allargar fins a Gombrèn, però abans s’ha de fer un tram per la carretera GI-401 fins que es tornen a unir.
Des de les Vies Verdes s’explica també que per les característiques de la ruta és un itinerari ideal per poder fer en família. Una vegada es completa l’itinerari hi ha la possibilitat també, un cop arribats a Ripoll, de seguir la ruta del ferro i el carbó que condueix fins a Sant Pau de Segúries. Es tracta d’un camí més llarg, amb una part que va estar en plena activitat mentre funcionaven les mines de la zona.
A poc a poc s’han anat ampliant els quilòmetres de la ruta i dels 12 inicials ara ja s’ha arribat fins als 18. Una altra ruta molt interessant per fer durant un cap de setmana i accessible per a tothom.
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Sabies que al barri vell de Salt trobem edificis des d’on es disparaven ballestes i armes de foc?
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament