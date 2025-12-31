Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els millors plans per passar una gran entrada a l'any 2026 a les comarques gironines

Les millors propostes per el primer dia de l'any

Els participants del primer bany de l'any a Sant Feliu de Guíxols, a punt d'entrar a l'aigua

Els participants del primer bany de l'any a Sant Feliu de Guíxols, a punt d'entrar a l'aigua / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Redacció

Redacció

Girona

El 2025 arriba al seu final i arriba el moment de donar la benvinguda al 2026. A les comarques gironines són molts els plans per celebrar l'arribada del nou any i aquí us deixem amb les millors propostes per al primer dia de gener.

Dimecres 31 de desembre de 2025

Anglès

A les 21 h a la Sala de Ball, sopar i revetlla amb l’actuació de Cristina Cat.

Begur

A les 23.45 h a la plaça de la Vila, Festa de Cap d’Any amb Dj.

Cassà de la Selva

A les 21 h al Casal de Jubilats, sopar de Cap d’any. A les 00.30 h al pavelló, festa de Cap d’Any.

Castelló d’Empúries

A les 23.30 h a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, campanades amb Dj Adrià Giner. A la 1 h a la sala polivament, festa amb Dj Sarau.

Girona

A les 23.45 h a la plaça de la Catedral, i a les 00 h a la plaça de l’Assumpció, on també es farà pianobar.

L'Escala

A les 23.30 h a la plaça de l’Església. A les 00.30 h a la sala polivalent, ball amb Disco Mòbil Sons.

Llançà

A les 22.30 h a la residència Can Marly, festa de cap d’any amb l’actuació de Xavi de Roses. Amb tortell, cava, raïm i cotilló.

Maçanet de Cabrenys

A les 23.50 h a la plaça de l’Església. A les 00 h a la sala d’espectacles, festa de Cap d’Any.

Maçanet de la Selva

A les 00.30 h a la pista polivalent, nit de Cap d’Any amb Itinerant Events.

Palafrugell

A les 23.30 h a la plaça de l’Església, campanades amb Dj Marc Dunjó.

Platja d’Aro

A les 22 h a la plaça de l’Ajuntament, les Campanades de Ràdio Flaixbac en directe.

Roses

A les 23.45 h a la platja de la Punta, drons i campanades pirotècniques. A les 00.30 h a la plaça Frederic Rahola, festa de Cap d’Any amb Piratas Rumbersions i Dj Adrià Giner.

Salt

A les 00.30 h a La Mirona, festa de Cap d’Any amb Dj Office&Dj Dadaa.

Sant Antoni de Calonge

A les 00.30 h al Pavelló, concert amb l’Orquestra Di-Versiones i Dj Dolça.

Sant Feliu de Guíxols

A les 00.30 h al Guíxols Arena, La Festassa. A les 00.30 h a Las Vegas, Gran revetlla de Cap d’Any.

Santa Coloma de Farners

A les 00.30 h al Pavelló La Nòria, festa grossa de Cap d’Any amb Akelarre i sessió de Ricardo F.

Dijous 1 de Gener de 2026

Anglès

A les 18 h al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.

Bàscara

A les 19 h al casc antic, pessebre vivent.

Bescanó

A les 18 h Quina al pavelló d’esports.

Bonmatí

A les 18 h Quina al Pavelló.

Cabanes

A les 19 h Quina al local social.

Cadaqués

A les 7 h al Cap de Creus, Aplec del Sol Ixent amb la cobla Vila de la Jonquera i xocolatada.

Canet d’Adri

A les 18 h Quina al Pavelló.

Cassà de la Selva

A les 18.00 Quina al pavelló.

Castell d'Aro

A les 19 h al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.

Celrà

A les 18 h Quina al pavelló de la Fàbrica.

Cornellà del Terri

A les 18 h Quina al Pavelló.

El Port de la Selva

A les 13 h a la plaça del Moll d’en Balleu, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

Fornells de la Selva

A les 18 h Quina al Pavelló vell.

Girona

De 16 h a 21 h Pista de gel al Palau de Fires.

A les 18 h a La Copa, Circ de Nadal sobre gel «Peter Pan».

A les 18 h Quina al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars.

Hostalric

A les 17 h al Castell, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.

Llafranc

A les 7 h al Far de Sant Sebastià, benvinguda al primer sol de l’any, sardanes amb la cobla Baix Empordà i xocolatada.

L'Escala

A les 18 h Quina al centre cultural Xavier Vilanova.

Les Preses

A les 18 Quina h al centre cultural.

Llambilles

A les 18 h pels voltants de l’església, pessebre vivent.

Lloret de Mar

A les 18 h a la Capella dels Sants Metges, concert d’Any Nou de la Cofraria de Sant Elm.

Maçanet de la Selva

A les 18.30 h al bosc de Can Garriga, pessebre vivent.

Olot

A les 11 h al Firal, ballada de sardanes amb la cobla Montgrins.

De 16 h a 21 h pista de gel a la plaça Major.

Palafrugell

A les 18 h Quina a l’institut Frederic Martí i Carreras.

Palamós

A les 18 h Quina a la nau dels 50 metres.

Palau-saverdera

A les 19 h Quina al centre cívic.

Peralada

A les 18.30 h al centre històric, 42è Pessebre Vivent de Peralada.

Platja d'Aro

De 11.30 h a 21 h pista de gel a la plaça dels Estanys.

Porqueres

A les 18.30 h al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.

Puigcerdà

A les 21 h al Teatre del Casino Ceretà, concert d’Any Nou 2026: «Festival de Valsos i Danses» a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Quart

A les 19 h Quina al local social.

Riudellots de la Selva

A les 18 h quina al pavelló.

Roses

A les 18.30 h a quina la plaça Frederic Rahola.

Sant Feliu de Guíxols

A les 13 h a la platja, primer bany de l’any.

A les 18 h a la Carpa del Guíxols Arena, Quina de Nadal del Club Bàsquet Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

A les 18 h quina al pavelló.

Sant Jaume de Llierca

A les 18 h al Sindicat, Quina del CF Sant Jaume.

Sant Pau de Segúries

A les 19 h quina al pavelló.

Santa Cristina d’Aro

A les 17.30 h al pavelló d’esports, quina de la colla Els Merlots.

Sarrià de Ter

A les 18 h quina al pavelló.

Torroella de Montgrí

A les 18 h al Gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.

A les 19 h a l’Auditori Teatre Espai Ter, gran concert de valsos i polques de Cap d’Any, amb l’Orquestra Terres de Marca.

Tossa de Mar

A les 12 h a la platja gran, primera banyada de l’any.

A les 17.30 h al Cinema Montserra, projecció del documental Pelegrins 1979 i 1980, de Marcel·lí Quatrecases. I a les 18.00, concert de Cap d’Any a càrrec de La Principal de la Bisbal.

Vidreres

A les 19 h al Teatre Casino La Unió, concert de primer d’any amb Arts Simfònica Jove.

