Els millors plans per passar una gran entrada a l'any 2026 a les comarques gironines
Les millors propostes per el primer dia de l'any
El 2025 arriba al seu final i arriba el moment de donar la benvinguda al 2026. A les comarques gironines són molts els plans per celebrar l'arribada del nou any i aquí us deixem amb les millors propostes per al primer dia de gener.
Dimecres 31 de desembre de 2025
Anglès
A les 21 h a la Sala de Ball, sopar i revetlla amb l’actuació de Cristina Cat.
Begur
A les 23.45 h a la plaça de la Vila, Festa de Cap d’Any amb Dj.
Cassà de la Selva
A les 21 h al Casal de Jubilats, sopar de Cap d’any. A les 00.30 h al pavelló, festa de Cap d’Any.
Castelló d’Empúries
A les 23.30 h a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, campanades amb Dj Adrià Giner. A la 1 h a la sala polivament, festa amb Dj Sarau.
Girona
A les 23.45 h a la plaça de la Catedral, i a les 00 h a la plaça de l’Assumpció, on també es farà pianobar.
L'Escala
A les 23.30 h a la plaça de l’Església. A les 00.30 h a la sala polivalent, ball amb Disco Mòbil Sons.
Llançà
A les 22.30 h a la residència Can Marly, festa de cap d’any amb l’actuació de Xavi de Roses. Amb tortell, cava, raïm i cotilló.
Maçanet de Cabrenys
A les 23.50 h a la plaça de l’Església. A les 00 h a la sala d’espectacles, festa de Cap d’Any.
Maçanet de la Selva
A les 00.30 h a la pista polivalent, nit de Cap d’Any amb Itinerant Events.
Palafrugell
A les 23.30 h a la plaça de l’Església, campanades amb Dj Marc Dunjó.
Platja d’Aro
A les 22 h a la plaça de l’Ajuntament, les Campanades de Ràdio Flaixbac en directe.
Roses
A les 23.45 h a la platja de la Punta, drons i campanades pirotècniques. A les 00.30 h a la plaça Frederic Rahola, festa de Cap d’Any amb Piratas Rumbersions i Dj Adrià Giner.
Salt
A les 00.30 h a La Mirona, festa de Cap d’Any amb Dj Office&Dj Dadaa.
Sant Antoni de Calonge
A les 00.30 h al Pavelló, concert amb l’Orquestra Di-Versiones i Dj Dolça.
Sant Feliu de Guíxols
A les 00.30 h al Guíxols Arena, La Festassa. A les 00.30 h a Las Vegas, Gran revetlla de Cap d’Any.
Santa Coloma de Farners
A les 00.30 h al Pavelló La Nòria, festa grossa de Cap d’Any amb Akelarre i sessió de Ricardo F.
Dijous 1 de Gener de 2026
Anglès
A les 18 h al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
Bàscara
A les 19 h al casc antic, pessebre vivent.
Bescanó
A les 18 h Quina al pavelló d’esports.
Bonmatí
A les 18 h Quina al Pavelló.
Cabanes
A les 19 h Quina al local social.
Cadaqués
A les 7 h al Cap de Creus, Aplec del Sol Ixent amb la cobla Vila de la Jonquera i xocolatada.
Canet d’Adri
A les 18 h Quina al Pavelló.
Cassà de la Selva
A les 18.00 Quina al pavelló.
Castell d'Aro
A les 19 h al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
Celrà
A les 18 h Quina al pavelló de la Fàbrica.
Cornellà del Terri
A les 18 h Quina al Pavelló.
El Port de la Selva
A les 13 h a la plaça del Moll d’en Balleu, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.
Fornells de la Selva
A les 18 h Quina al Pavelló vell.
Girona
De 16 h a 21 h Pista de gel al Palau de Fires.
A les 18 h a La Copa, Circ de Nadal sobre gel «Peter Pan».
A les 18 h Quina al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars.
Hostalric
A les 17 h al Castell, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
Llafranc
A les 7 h al Far de Sant Sebastià, benvinguda al primer sol de l’any, sardanes amb la cobla Baix Empordà i xocolatada.
L'Escala
A les 18 h Quina al centre cultural Xavier Vilanova.
Les Preses
A les 18 Quina h al centre cultural.
Llambilles
A les 18 h pels voltants de l’església, pessebre vivent.
Lloret de Mar
A les 18 h a la Capella dels Sants Metges, concert d’Any Nou de la Cofraria de Sant Elm.
Maçanet de la Selva
A les 18.30 h al bosc de Can Garriga, pessebre vivent.
Olot
A les 11 h al Firal, ballada de sardanes amb la cobla Montgrins.
De 16 h a 21 h pista de gel a la plaça Major.
Palafrugell
A les 18 h Quina a l’institut Frederic Martí i Carreras.
Palamós
A les 18 h Quina a la nau dels 50 metres.
Palau-saverdera
A les 19 h Quina al centre cívic.
Peralada
A les 18.30 h al centre històric, 42è Pessebre Vivent de Peralada.
Platja d'Aro
De 11.30 h a 21 h pista de gel a la plaça dels Estanys.
Porqueres
A les 18.30 h al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
Puigcerdà
A les 21 h al Teatre del Casino Ceretà, concert d’Any Nou 2026: «Festival de Valsos i Danses» a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Quart
A les 19 h Quina al local social.
Riudellots de la Selva
A les 18 h quina al pavelló.
Roses
A les 18.30 h a quina la plaça Frederic Rahola.
Sant Feliu de Guíxols
A les 13 h a la platja, primer bany de l’any.
A les 18 h a la Carpa del Guíxols Arena, Quina de Nadal del Club Bàsquet Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
A les 18 h quina al pavelló.
Sant Jaume de Llierca
A les 18 h al Sindicat, Quina del CF Sant Jaume.
Sant Pau de Segúries
A les 19 h quina al pavelló.
Santa Cristina d’Aro
A les 17.30 h al pavelló d’esports, quina de la colla Els Merlots.
Sarrià de Ter
A les 18 h quina al pavelló.
Torroella de Montgrí
A les 18 h al Gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
A les 19 h a l’Auditori Teatre Espai Ter, gran concert de valsos i polques de Cap d’Any, amb l’Orquestra Terres de Marca.
Tossa de Mar
A les 12 h a la platja gran, primera banyada de l’any.
A les 17.30 h al Cinema Montserra, projecció del documental Pelegrins 1979 i 1980, de Marcel·lí Quatrecases. I a les 18.00, concert de Cap d’Any a càrrec de La Principal de la Bisbal.
Vidreres
A les 19 h al Teatre Casino La Unió, concert de primer d’any amb Arts Simfònica Jove.
