Què fer a les comarques gironines el primer dia d'aquest 2026
Totes les quines, pessebres vivents i altres activitats de Nadal de les comarques gironines
El 2025 ha arribat al seu final i, aquest dijous, hem donat la benvinguda al 2026. A les comarques gironines, és habitual començar l'any intentant trobar la fortuna en un una quina. A continuació, tens un llistat amb les quines gironines que se celebren aquest 1 de gener, a més de pessebres vivents i altres activitats nadalenques. Molta sort!
- Anglès - A les 18 h al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Bàscara - A les 19 h al casc antic, pessebre vivent.
- Bescanó - A les 18 h Quina al pavelló d’esports.
- Bonmatí - A les 18 h Quina al Pavelló.
- Cabanes - A les 19 h Quina al local social.
- Cadaqués - A les 7 h al Cap de Creus, Aplec del Sol Ixent amb la cobla Vila de la Jonquera i xocolatada.
- Canet d’Adri - A les 18 h Quina al Pavelló.
- Cassà de la Selva - A les 18.00 Quina al pavelló.
- Castell d'Aro - A les 19 h al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
- Celrà - A les 18 h Quina al pavelló de la Fàbrica.
- Cornellà del Terri - A les 18 h Quina al Pavelló.
- El Port de la Selva - A les 13 h a la plaça del Moll d’en Balleu, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.
- Fornells de la Selva - A les 18 h Quina al Pavelló vell.
- Girona - De 16 h a 21 h Pista de gel al Palau de Fires. A les 18 h a La Copa, Circ de Nadal sobre gel «Peter Pan». A les 18 h Quina al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars.
- Hostalric - A les 17 h al Castell, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
- Llafranc - A les 7 h al Far de Sant Sebastià, benvinguda al primer sol de l’any, sardanes amb la cobla Baix Empordà i xocolatada.
- L'Escala - A les 18 h Quina al centre cultural Xavier Vilanova.
- Les Preses - A les 18 Quina h al centre cultural.
- Llambilles - A les 18 h pels voltants de l’església, pessebre vivent.
- Lloret de Mar - A les 18 h a la Capella dels Sants Metges, concert d’Any Nou de la Cofraria de Sant Elm.
- Maçanet de la Selva - A les 18.30 h al bosc de Can Garriga, pessebre vivent.
- Olot - A les 11 h al Firal, ballada de sardanes amb la cobla Montgrins. De 16 h a 21 h pista de gel a la plaça Major.
- Palafrugell - A les 18 h Quina a l’institut Frederic Martí i Carreras.
- Palamós - A les 18 h Quina a la nau dels 50 metres.
- Palau-saverdera - A les 19 h Quina al centre cívic.
- Peralada - A les 18.30 h al centre històric, 42è Pessebre Vivent de Peralada.
- Platja d'Aro - De 11.30 h a 21 h pista de gel a la plaça dels Estanys.
- Porqueres - A les 18.30 h al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Puigcerdà - A les 21 h al Teatre del Casino Ceretà, concert d’Any Nou 2026: «Festival de Valsos i Danses» a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
- Quart - A les 19 h Quina al local social.
- Riudellots de la Selva - A les 18 h quina al pavelló.
- Roses - A les 18.30 h a quina la plaça Frederic Rahola.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 13 h a la platja, primer bany de l’any. A les 18 h a la Carpa del Guíxols Arena, Quina de Nadal del Club Bàsquet Sant Feliu de Guíxols.
- Sant Gregori - A les 18 h quina al pavelló.
- Sant Jaume de Llierca - A les 18 h al Sindicat, Quina del CF Sant Jaume.
- Sant Pau de Segúries - A les 19 h quina al pavelló.
- Santa Cristina d’Aro - A les 17.30 h al pavelló d’esports, quina de la colla Els Merlots.
- Sarrià de Ter - A les 18 h quina al pavelló.
- Torroella de Montgrí - A les 18 h al Gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí. A les 19 h a l’Auditori Teatre Espai Ter, gran concert de valsos i polques de Cap d’Any, amb l’Orquestra Terres de Marca.
- Tossa de Mar - A les 12 h a la platja gran, primera banyada de l’any. A les 17.30 h al Cinema Montserra, projecció del documental Pelegrins 1979 i 1980, de Marcel·lí Quatrecases. I a les 18.00, concert de Cap d’Any a càrrec de La Principal de la Bisbal.
- Vidreres - A les 19 h al Teatre Casino La Unió, concert de primer d’any amb Arts Simfònica Jove.
