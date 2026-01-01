Què fer a les comarques gironines el primer dia d'aquest 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Quina de Bescanó.

Redacció

Redacció

Girona

El 2025 ha arribat al seu final i, aquest dijous, hem donat la benvinguda al 2026. A les comarques gironines, és habitual començar l'any intentant trobar la fortuna en un una quina. A continuació, tens un llistat amb les quines gironines que se celebren aquest 1 de gener, a més de pessebres vivents i altres activitats nadalenques. Molta sort!

  • Anglès - A les 18 h al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Bàscara - A les 19 h al casc antic, pessebre vivent.
  • Bescanó - A les 18 h Quina al pavelló d’esports.
  • Bonmatí - A les 18 h Quina al Pavelló.
  • Cabanes - A les 19 h Quina al local social.
  • Cadaqués - A les 7 h al Cap de Creus, Aplec del Sol Ixent amb la cobla Vila de la Jonquera i xocolatada.
  • Canet d’Adri - A les 18 h Quina al Pavelló.
  • Cassà de la Selva - A les 18.00 Quina al pavelló.
  • Castell d'Aro - A les 19 h al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
  • Celrà - A les 18 h Quina al pavelló de la Fàbrica.
  • Cornellà del Terri - A les 18 h Quina al Pavelló.
  • El Port de la Selva - A les 13 h a la plaça del Moll d’en Balleu, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.
  • Fornells de la Selva - A les 18 h Quina al Pavelló vell.
  • Girona - De 16 h a 21 h Pista de gel al Palau de Fires. A les 18 h a La Copa, Circ de Nadal sobre gel «Peter Pan». A les 18 h Quina al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars.
  • Hostalric - A les 17 h al Castell, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
  • Llafranc - A les 7 h al Far de Sant Sebastià, benvinguda al primer sol de l’any, sardanes amb la cobla Baix Empordà i xocolatada.
  • L'Escala - A les 18 h Quina al centre cultural Xavier Vilanova.
  • Les Preses - A les 18 Quina h al centre cultural.
  • Llambilles - A les 18 h pels voltants de l’església, pessebre vivent.
  • Lloret de Mar - A les 18 h a la Capella dels Sants Metges, concert d’Any Nou de la Cofraria de Sant Elm.
  • Maçanet de la Selva - A les 18.30 h al bosc de Can Garriga, pessebre vivent.
  • Olot - A les 11 h al Firal, ballada de sardanes amb la cobla Montgrins. De 16 h a 21 h pista de gel a la plaça Major.
  • Palafrugell - A les 18 h Quina a l’institut Frederic Martí i Carreras.
  • Palamós - A les 18 h Quina a la nau dels 50 metres.
  • Palau-saverdera - A les 19 h Quina al centre cívic.
  • Peralada - A les 18.30 h al centre històric, 42è Pessebre Vivent de Peralada.
  • Platja d'Aro - De 11.30 h a 21 h pista de gel a la plaça dels Estanys.
  • Porqueres - A les 18.30 h al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Puigcerdà - A les 21 h al Teatre del Casino Ceretà, concert d’Any Nou 2026: «Festival de Valsos i Danses» a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
  • Quart - A les 19 h Quina al local social.
  • Riudellots de la Selva - A les 18 h quina al pavelló.
  • Roses - A les 18.30 h a quina la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 13 h a la platja, primer bany de l’any. A les 18 h a la Carpa del Guíxols Arena, Quina de Nadal del Club Bàsquet Sant Feliu de Guíxols.
  • Sant Gregori - A les 18 h quina al pavelló.
  • Sant Jaume de Llierca - A les 18 h al Sindicat, Quina del CF Sant Jaume.
  • Sant Pau de Segúries - A les 19 h quina al pavelló.
  • Santa Cristina d’Aro - A les 17.30 h al pavelló d’esports, quina de la colla Els Merlots.
  • Sarrià de Ter - A les 18 h quina al pavelló.
  • Torroella de Montgrí - A les 18 h al Gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí. A les 19 h a l’Auditori Teatre Espai Ter, gran concert de valsos i polques de Cap d’Any, amb l’Orquestra Terres de Marca.
  • Tossa de Mar - A les 12 h a la platja gran, primera banyada de l’any. A les 17.30 h al Cinema Montserra, projecció del documental Pelegrins 1979 i 1980, de Marcel·lí Quatrecases. I a les 18.00, concert de Cap d’Any a càrrec de La Principal de la Bisbal.
  • Vidreres - A les 19 h al Teatre Casino La Unió, concert de primer d’any amb Arts Simfònica Jove.

