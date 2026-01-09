Els millors plans per aquest cap de setmana a les comarques gironines
Aquest final de setmana bull de concerts a diferents municipis de la geografia gironina. Te'n proposem alguns (i dues idees més per completar la llista)
T'oferim diverses idees de recitals i concerts (a més d'algun espectacle pels més menuts i una proposta divulgativa) per fer aquest cap de setmana. N'hi ha per tots els gustos i gèneres.
Tarta Relena al Teatre Municipal
DIVENDRES. El Festival Neu! Reprèn els concerts en el seu tram final, que té el concert del duet Tarta Relena com a plat fort. Guanyadores del Premi Nacional de Cultura i amb un disc tot just sortit del forn, És pregunta, demostraran avui a les 20 h la seva perícia i talent al Teatre Municipal de Girona. Més informació aquí.
OBK a La Mirona
DIVENDRES. La música electrònica va tenir un abans i un després després de la irrupció d'OBK als escenaris d'Espanya. El grup ja fa 35 anys i ho celebra amb una gira que iniciarà avui a La Mirona de Salt i que passarà per Barcelona, Madrid i una quarantena d'escenaris de la geografia espanyola fins l'any 2027. Més informació aquí.
Miki Núñez a l'Auditori de Girona
DISSABTE. El cantant terrassenc portarà la seva energia i optimisme a l'Auditori el dissabte a les 20 h amb un concert que combinarà grans èxits i temes del seu últim disc La Partida. A més, Núñez estarà acompanyat d'intèrprets de llengua de signes catalana de l'Associació Encantades per fer-lo accessible a persones amb sordera. Més informació aquí.
Concert solidari a Figueres
DISSABTE. El Teatre Municipal El Jardí acull aquest dissabte a les 20 h un concert solidari per a la investigació de l'Alzheimer i que tindrà com a beneficiària la Fundació Pasqual Maragall. Entre els intèrprets que passaran per l'escenari hi ha Jordi Cristau, Laura Guerrero, Joan Salas o Madamme Mustash. Més informació aquí.
Mishima a Olot
DISSABTE. El grup barceloní Mishima farà un concert de Reis a la sala El Torín d'Olot dins la seva gira nadalenca tradicional. La capital garrotxina s'ha afegit per primer any a la gira i ho fa en un any dur pel grup, després d'haver perdut fa un any un dels fundadors del grup, Marc Lloret. El concert tindrà lloc el dissabte a les 20 h. Més informació aquí.
La soprano Elionor Martínez a l'Auditori
DIUMENGE. Un dels descobriments de l'any passat dins el cicle Ibercamera va ser la veu de la soprano Eliono Martínez, que torna un any més a la sala de cambra de l'Auditori juntament amb la pianista Olivia Zaugg amb un programa de lieder dels grans mestres del Romanticisme fins al segle XX. El concert serà diuenge a les 19 h i interpretaran des de Schubert, Toldrà, Clara Wieck i Strauss fins a Gustavino, Amy Beach i Bernstein. Més informació aquí.
L'orquestra Orthemis a La Gorga de Palamós
DIUMENGE. El Teatre La Gorga de Palamós acull el diumenge un concert de l'orquestra Orthemis, que farà un homenatge a la música folklòrica de tot el món. Amb el títol "La volta al món en 80 minuts" i sota la batuta d'Ignacio Lezcano, la formació proposa un viatge passant per Mèxic, la Xina, Romania, els Estats Units o Noruega. Més informació aquí.
I fins aquí els concerts. Et proposem dues idees més:
Tarda de ciència al Museu Darder de Banyoles
DISSABTE. Si busqueu un pla més divulgatiu, l'equipament banyolí acull el dissabte a les 19 h una conferència dedicada a l'estudi de meteorits i roques extraterrestres de l'Univers. La xerrada anirà a càrrec de la geòloga i astrofísica Marina Martínez, que explicarà les grans passes que ha fet la humanitat en la resolució dels misteris del sistema solar. La conferència és gratuïta. Més informació aquí.
Gota de Txema Muñoz a Figueres
DIUMENGE. El Teatre municipal El Jardí de Figueres acull el diumenge a les 18 h l'espectacle familiar Gota, que ens convida a entrar en un univers on l’aigua només existeix en la memòria i on la imaginació es converteix en pluja. Amb humor, il.lusió i una coreografia d’objectes impossibles —tasses que apareixen, culleres que brollen de les butxaques i monedes que ballen soles—, l’espectacle juga amb l’absurd per fer-nos reflexionar sobre un tema molt real: la crisi de l’aigua.
