Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines

Música, espectacles, fires de Sant Antoni, tastets d'oli o fesols són algunes de les propostes d'oci per aquests dies festius

La Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla en l'edició del 2025.

La Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla en l'edició del 2025. / Ajuntament d'Espolla

Redacció

Redacció

Girona

Aquest cap de setmana, les fires ja tornen a tenir pes dins de les propostes d'oci: oli, fesols o les celebracions de Sant Antoni Abat són algunes de les activitats de la llista. També hi ha música i espectacles.

Tribut a Coldplay a La Mirona

DIVENDRES. La sala La Mirona de Salt acull el divendres Coldday, un tribut a la banda anglesa Coldplay considerat com un dels més fidels del món.

"La mà" al Teatre Municipal

DIVENDRES. El Teatre Municipal ha programat avui a les 20 h l'obra La Mà de Pau Carrió, una comèdia negra de Martin McDonagh protagonitzada per Pol López, Albert Prat, Mia Sala-Patau i Soribah Ceesay. Guanyadora d'un Premi Tony, està ambientada en un hotel de mal mort d'una ciutat de l'interior dels Estats Units, i s'amara d'un humor macabre i absurd. Troba aquí la teva entrada!

Àlex Pérez al Foment

DIVENDRES. El Foment acull avui a les 20.30 h el concert de final de gira de l'artista Àlex Pérez, que el 2024 va iniciar el seu projecte en solitari amb el seu disc Tot el que som. La gira va passar pel Festival Vallviva o l'Espurnes i per festes majors de les comarques grionines. Pérez s'acomiada d'un any ben intens i ja té previst publicar aquesta primavera el seu segon disc. Troba les entrades pel concert aquí.

Fires i festes de Sant Antoni

-Navata

DIVENDRES-DIUMENGE. Des d'avui fins al diumenge, Navata acull la seva Festa d'hivern coincidint amb Sant Antoni. Un any més, ho celebrarà amb un sopar popular, concerts, espectacles familiars i sardanes. I no hi faltarà la tradicional benedicció d'animals.

-Anglès

DIJOUS-DIUMENGE. Al municipi selvatenc, ja arrenquen els primers actes culturals el dijous, però serà demà dissabte quan hi haurà l'acte institucional i presentació de la fira, que comptarà amb concurs d'arròs, parades de botigues i entitats, benedicció d'animals, exposicions, visites teatralitzades, ballada de sardanes o exhibicions. Un bon grapat d'activitats que podràs trobar ben detallats aquí.

Actes arreu de Girona

Aquesta és una festa molt celebrada als municipis gironins; Borrassà, Cornellà del Terri, Girona, L'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Peralada o Vilajuïga en són alguns dels han programat actes pel patró dels animals o també s'han avançat en la celebració de Sant Sebastià.

Fira de l'Oli i l'Olivera a Espolla

DISSABTE-DIUMENGE. Aquest cap de setmana Espolla presumirà d'un dels productes més apreciats de l'Empordà amb la Fira de l'Oli i l'Olivera. El dissabte es farà una caminada pels voltants del municipi, tallers per entendre l'oli i per aprendre el seu ball i un espectacle de comèdia a càrrec de La Bèstia Peluda. El diumenge serà el dia gros, amb fira comercial i d'artesans, inflables i jocs de fusta, parades amb tastos d'oli i formatge, gimcana, concursos i concert amb La Band Gogh. No et perdis els castellers de Figueres a les 12 h ni el ball de l'Oli, que a quarts de cinc acomiadarà una fira rodona. Troba aquí tots els horaris i actes.

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de l'Oli a Espolla.

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de l'Oli a Espolla. / aniol resclosa

Enguany la campanya ha tingut una bona collita i ha incorporat nous operadors, amb un còmput total de sis trulls que elaboraran Oli de l'Empordà: Empordàlia a Pau, EFA Sureda Casanovas a Ullà, Trull Ylla a Cabanes, Celler Cooperatiu d'Espolla, Or de l'Albera a Agullana i ADN Argudell a Espolla.

Rafa Sánchez de La Unión a l'Auditori

DISSABTE. Rafa Sánchez, mínica veu i fundador del grup La Unión serà el dissate a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona per presentar l'espectacle Biografía, que aplega les cançons més emblemàtiques de la banda, entre les quals Lobo hombre en París o Sildavia. La proposta combina música, imatges i paraules a través de la mirada personal de Rafa Sánchez. Més informació aquí.

Triángulo de Amor Bizarro, Pablopablo, Anna Andreu... al Festival Neu!

DISSABTE. El Festival Neu! aposta aquest cap de setmana per una programació quíntuple: Triángulo de Amor Bizarro, Pablopablo, Anna Andreu, Ciutat i Mourn. Cinc propostes que actuaran a La Mirona a partir de les 18.30 h. Són cinc propostes molt diferents que van des de l'indie i el pop rock fins al folk.

Fira del Fesol de Santa Pau

DIUMENGE. Si Santa Pau és conegut per alguna cosa, és pel seu fesol. La fira en honor a aquesta apreciada llegum se celebra el diumenge amb degustacions de fesols, música, xerrades gastronòmiques, i fira de productes artesans. Prèviament, el dissabte a les 20.30 h al Centre Cívic del municipi hi haurà la Fesolada, que inclourà quatre degustacions amb fesols i dues copes de vi. Troba aquí més informació.

TEMES

