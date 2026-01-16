Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
Música, espectacles, fires de Sant Antoni, tastets d'oli o fesols són algunes de les propostes d'oci per aquests dies festius
Aquest cap de setmana, les fires ja tornen a tenir pes dins de les propostes d'oci: oli, fesols o les celebracions de Sant Antoni Abat són algunes de les activitats de la llista. També hi ha música i espectacles.
Tribut a Coldplay a La Mirona
DIVENDRES. La sala La Mirona de Salt acull el divendres Coldday, un tribut a la banda anglesa Coldplay considerat com un dels més fidels del món.
"La mà" al Teatre Municipal
DIVENDRES. El Teatre Municipal ha programat avui a les 20 h l'obra La Mà de Pau Carrió, una comèdia negra de Martin McDonagh protagonitzada per Pol López, Albert Prat, Mia Sala-Patau i Soribah Ceesay. Guanyadora d'un Premi Tony, està ambientada en un hotel de mal mort d'una ciutat de l'interior dels Estats Units, i s'amara d'un humor macabre i absurd. Troba aquí la teva entrada!
Àlex Pérez al Foment
DIVENDRES. El Foment acull avui a les 20.30 h el concert de final de gira de l'artista Àlex Pérez, que el 2024 va iniciar el seu projecte en solitari amb el seu disc Tot el que som. La gira va passar pel Festival Vallviva o l'Espurnes i per festes majors de les comarques grionines. Pérez s'acomiada d'un any ben intens i ja té previst publicar aquesta primavera el seu segon disc. Troba les entrades pel concert aquí.
Fires i festes de Sant Antoni
-Navata
DIVENDRES-DIUMENGE. Des d'avui fins al diumenge, Navata acull la seva Festa d'hivern coincidint amb Sant Antoni. Un any més, ho celebrarà amb un sopar popular, concerts, espectacles familiars i sardanes. I no hi faltarà la tradicional benedicció d'animals.
-Anglès
DIJOUS-DIUMENGE. Al municipi selvatenc, ja arrenquen els primers actes culturals el dijous, però serà demà dissabte quan hi haurà l'acte institucional i presentació de la fira, que comptarà amb concurs d'arròs, parades de botigues i entitats, benedicció d'animals, exposicions, visites teatralitzades, ballada de sardanes o exhibicions. Un bon grapat d'activitats que podràs trobar ben detallats aquí.
Actes arreu de Girona
Aquesta és una festa molt celebrada als municipis gironins; Borrassà, Cornellà del Terri, Girona, L'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Peralada o Vilajuïga en són alguns dels han programat actes pel patró dels animals o també s'han avançat en la celebració de Sant Sebastià.
Fira de l'Oli i l'Olivera a Espolla
DISSABTE-DIUMENGE. Aquest cap de setmana Espolla presumirà d'un dels productes més apreciats de l'Empordà amb la Fira de l'Oli i l'Olivera. El dissabte es farà una caminada pels voltants del municipi, tallers per entendre l'oli i per aprendre el seu ball i un espectacle de comèdia a càrrec de La Bèstia Peluda. El diumenge serà el dia gros, amb fira comercial i d'artesans, inflables i jocs de fusta, parades amb tastos d'oli i formatge, gimcana, concursos i concert amb La Band Gogh. No et perdis els castellers de Figueres a les 12 h ni el ball de l'Oli, que a quarts de cinc acomiadarà una fira rodona. Troba aquí tots els horaris i actes.
Enguany la campanya ha tingut una bona collita i ha incorporat nous operadors, amb un còmput total de sis trulls que elaboraran Oli de l'Empordà: Empordàlia a Pau, EFA Sureda Casanovas a Ullà, Trull Ylla a Cabanes, Celler Cooperatiu d'Espolla, Or de l'Albera a Agullana i ADN Argudell a Espolla.
Rafa Sánchez de La Unión a l'Auditori
DISSABTE. Rafa Sánchez, mínica veu i fundador del grup La Unión serà el dissate a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona per presentar l'espectacle Biografía, que aplega les cançons més emblemàtiques de la banda, entre les quals Lobo hombre en París o Sildavia. La proposta combina música, imatges i paraules a través de la mirada personal de Rafa Sánchez. Més informació aquí.
Triángulo de Amor Bizarro, Pablopablo, Anna Andreu... al Festival Neu!
DISSABTE. El Festival Neu! aposta aquest cap de setmana per una programació quíntuple: Triángulo de Amor Bizarro, Pablopablo, Anna Andreu, Ciutat i Mourn. Cinc propostes que actuaran a La Mirona a partir de les 18.30 h. Són cinc propostes molt diferents que van des de l'indie i el pop rock fins al folk.
Fira del Fesol de Santa Pau
DIUMENGE. Si Santa Pau és conegut per alguna cosa, és pel seu fesol. La fira en honor a aquesta apreciada llegum se celebra el diumenge amb degustacions de fesols, música, xerrades gastronòmiques, i fira de productes artesans. Prèviament, el dissabte a les 20.30 h al Centre Cívic del municipi hi haurà la Fesolada, que inclourà quatre degustacions amb fesols i dues copes de vi. Troba aquí més informació.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Assalt violent a Calella de Palafrugell: uns encaputxats lliguen una dona gran i roben
- Evacuen parcialment una escola de Figueres per un problema estructural