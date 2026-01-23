Les millors propostes per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Concerts, espectacles i festes de sant Vicenç per gaudir d'aquests dies de festa
Concert de Selva Nua a El Foment
DIVENDRES. El Foment de Girona acull el divendres el concert de Selva Nua, que presentarà el seu nou disc a les comarques gironines després de tres anys de silenci: un treball de vuit temes que manté la seva essència de pop fresc i emotiu, amb cançons que parteixen de la quotidianitat i parlen de records, fragilitats i moments que ens fan repensar coses, però també conviden al ball. Troba les entrades i més informació aquí.
"El Muntaplats" a la sala La Planeta
DIVENDRES i DISSABTE. El muntaplats (de Harold Pinter) és una comèdia inquietant: dues dones esperen les instruccions de la feina que han vingut a fer fins que, de sobte, l’aparició del muntaplats capgira la situació. Entre silencis tensos i absurditats, l’obra juga amb el riure i la incertesa alhora. La dirigeix Salvador Duran i la interpreten Belin Boix i Tere Solà, amb la particularitat que les funcions es fan amb intercanvi de papers entre les actrius. Més informació aquí.
"Simfonia del Nou Món" a l'Auditori
DISSABTE. La sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona acollirà el dissabte el concert Simfonia del Nou Món amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), un programa que posa el focus en la música d’arrel i el diàleg entre tradició i modernitat. S’hi estrena a nivell estatal Swim (2023) de Cassandra Miller, i tot seguit el pianista Jean-Efflam Bavouzet interpreta el Concert per a piano núm. 3 de Bartók. La vetllada culmina amb la mítica Simfonia núm. 9 Del Nou Món de Dvořák, inspirada en el folklore nord-americà i els records de la terra natal del compositor. Més informació aquí.
Ypnosi al Festival Neu!
DISSABTE. l'Estació Espai Jove de Girona serà l'escenari d'un concert gratuït del grup Ypnosi dins el Festival Neu!. Ypnosi és una banda excèntrica i irònica que presentarà el disc Em sap greu riure, amb un so que barreja indie-rock, humor i profunditat, i referències que van de The Rolling Stones i The Smiths a Pau Riba i Adrià Puntí. El grup promet un xou potent, ple de contrastos i una estètica visual dissenyada per Robert Salvadó. Més informació aquí.
"Tempo" al Teatre Muncipal de Girona
DISSABTE. Arriba al Teatre Municipal de Girona la proposta Tempo, un binomi de dansa i música de Toni Mira que posa el focus en com els diferents ritmes musicals ens afecten emocionalment i com aquestes emocions es transformen en moviment. Amb set joves ballarins i set músics en escena, l’espectacle convida a connectar cos, imaginació i memòria, evocant sensacions i vivències que podem reconèixer quan escoltem o ballem un bolero, un vals o una peça de jazz. Més informació aquí.
Festa de Sant Vicenç a Llançà
DISSABTE I DIUMENGE. Durant el cap de setmana, Llançà continuarà la Festa Major de Sant Vicenç, que ja va arrencar el dimecres. El dissabte a la tarda es farà la proclamació del pubillatge del 2026 i el comiat del 2025. Després, a l’Envelat hi haurà concert de La Principal de la Bisbal i, tot seguit, ball. A la nit continuarà la música amb el concert de Verbena’m (a les 23.30 h) i, ja de matinada, sessió amb DJ Ruben Rider (a la 1.30 h).El diumenge hi haurà inflables durant el matí a l'INS Llançà, i la festa clourà a la sala d'actes de la Casa de Cultura amb l'espectacle Tributo al Genio, un homenatge a l'humorista Eugenio. Troba informació aquí.
Festa Major d'hivern a Tossa de Mar
DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE. La Festa Major d'hivern de Tossa també ret homenatge a Sant Vicenç, durant la setmana del qual té lloc l'habitual tradició del Pare Pelegrí. Durant aquest cap de setmana hi haurà un envelat a la platja gran per on hi passaran el grup de versions Verbena'm, un tribut als anys 80 a càrrec de Miris Way i Dj com Zambra o Capde. Hi haurà activitats dins la Festa Major fins al pròxim dimarts. Més informació aquí.
"La Filla del Mar" a Olot
DIUMENGE. Els Catòlics d'Olot reviu la clàssica obra de La filla del mar d’Àngel Guimerà, interpretada pel Grup de teatre Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines i la Companyia Tres Panys de Moià. Amb una vigència absoluta, la història segueix l’Àgata, rescatada del mar quan era petita i marcada per ser diferent en un poble de costa. Deixa't seduir per Guimerà. Més informació aquí.
Triple concert de grups gironins a Sant Feliu de Guíxols
DIVENDRES. La Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols acull el dissabte un concert molt especial que reivindica el talent ganxó i de proximitat. Els grups Nöia i Bullitt comparteixen el seu origen ganxó, i la gironina Bécquer ja té molts anys de trajectòria amb els seus sons emo-rock. La sala obrirà portes a les 21 h. Troba entrades aquí.
El millor tribut a Eric Clapton a Lloret de Mar
DIUMENGE. Lloret serà l'escenari d'un tribut a l'alçada del geni de la guitarra, Eric Clapton. El grup format per Xavier Soranella fa anys que volta per Catalunya i pel món amb espectacles cuidats i que porten grans èxits del cèlebre músic anglès. Troba les entrades aquí.
Cicle de teatre mitja distància a Maçanet de la Selva
DIUMENGE. Amb l’arribada del gener, Maçanet de la Selva dona el tret de sortida a una nova temporada de teatre. El Teatre La Societat es torna a omplir de talent local amb la tercera edició del Cicle de Teatre Mitja Distància, una proposta cultural ja consolidada que ofereix una obra de teatre al mes fins a l’estiu, de la mà de companyies amateurs de proximitat. Aquest primer diumenge arriba l'obra Felicitá, de Sara Granados i Carles Andreu.Venda d'entrades exclusivament al teatre.
