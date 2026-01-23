De Lloret de Mar a Blanes
El camí de ronda que uneix les dues poblacions transcorre entre bonics paratges que permeten disfrutar de la Costa Brava
Els camins de ronda eren antigament utilitzats per fer contraban o bé per avisar de l’arribada d’embarcacions pirates a les costes i als primers pobles del litoral. La Costa Brava disposa d’una àmplia xarxa de camins que permeten recórrer pràcticament tot el litoral de manera pausada i tranquil·la. Amb els anys, aquests antics camins s’han anat recuperant per a l’oci i el senderisme. Els diferents itineraris estan perfectament senyalitzats i, en gairebé tots els casos, són aptes per ser recorreguts per qualsevol persona, independentment de la seva condició física. Passejar pels camins de ronda és una opció que es pot portar a terme durant tot l’any.
La ruta d’aquesta setmana consisteix en un recorregut entre Lloret de Mar i Blanes, les últimes poblacions del sud de la província de Girona abans d’arribar a la costa barcelonina. Segons es detalla a la web Visita la Costa Brava, el camí de ronda entre les dues poblacions gironines representa "una excursió fantàstica per disfrutar de la natura i del magnífic paisatge que regala aquest racó de la Costa Brava. Aquesta ruta ha guanyat en bellesa i comoditat, i ofereix una experiència perfecta per a tots els amants de la natura i la història".
Dinou miradors
Un nou tram del camí que uneix la platja Gran amb la platja de Fenals, dos punts on a l’estiu es reuneixen molts banyistes, inclou ara també 19 miradors i passarel·les que permeten als senderistes disfrutar d’unes magnífiques vistes sobre el mar. Aquesta zona és, potser, on la Costa Brava fa millor menció al seu nom. Les aigües braves impacten sobre les roques i donen origen també a petites cales molt recomanables i que a l’estiu estan molt cotitzades i buscades. A més del paisatge, des de la mateixa web es convida a descobrir "un gran nombre de punts d’interès molt recomanables, des del monument a la Dona Marinera [a Lloret de Mar], a l’inici de la ruta, fins a Sa Palomera, la formació rocosa que marca la porta d’entrada a la Costa Brava", ubicada a la platja de Blanes.
Pel camí ens trobarem amb diferents punts d’interès, com els jardins de Santa Clotilde, l’ermita de Santa Cristina i l’espectacular jardí botànic de Pinya de Rosa amb la seva impressionant col·lecció de plantes tropicals, entre d’altres.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència