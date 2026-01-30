Esports de neu
La Cerdanya en esquí nòrdic i raquetes
Estacions com Lles, Guils-Fontanera i Aransa disfruten d’una gran temporada després de les nevades que han cobert el paisatge de blanc
Laura Serrat
Més enllà de l’esquí alpí, hi ha una gran diversitat d’activitats per disfrutar del paisatge blanc que han deixat les últimes i excepcionals nevades a tot el Pirineu català. Per als que prefereixen admirar les muntanyes de la Cerdanya sense fer cues i en plena natura, les estacions d’esquí nòrdic ofereixen la possibilitat de practicar aquesta modalitat que permet lliscar per la neu sense necessitat de telecadires, fer rutes amb raquetes entre boscos d’avets o, simplement, disfrutar d’un passeig en trineu amb la serra del Cadía de fons.
"Feia anys que no teníem unes condicions tan bones de neu així", assenyala el director de l’estació municipal d’esquí nòrdic Guils-Fontanera, Manu Rullan, que aquest hivern està veient com augmenta l’afluència de visitants en una estació situada a 1.900 metres d’altitud i a poc més d’un quart d’hora de Puigcerdà. Rullan considera que aquestes condicions favorables, que continuaran durant les pròximes setmanes, són una oportunitat per donar a conèixer tot el que ofereixen les estacions d’esquí nòrdic, tant a les famílies que volen disfrutar de la neu per primera vegada com als amants de la muntanya i de l’esport.
Qui també es mostra optimista amb el que portem de temporada és Ramon Sellés, director de l’estació de muntanya i esquí nòrdic Lles de Cerdanya, on aquest any estan doblant l’afluència respecte a la temporada passada. Un dels grans atractius d’aquesta estació, amb més de 30 quilòmetres esquiables, és el refugi Cap del Rec, lloc on Kilian Jornet va fer els seus primers passos a la neu i que avui és un punt ideal com a base per a l’esquí nòrdic. "Hi ha molta gent que mai l’ha provat, però és un esport que, quan el descobreixes, enganxa", afirma.
Una altra de les activitats estrella a les estacions d’esquí nòrdic són les rutes amb raquetes de neu, disponibles en tots els complexos, així com les passejades en trineu. El gerent de l’estació d’Aransa, Ferran Savin, destaca que les raquetes són ideals per descobrir la muntanya amb calma i que s’adapten a diferents nivells. "Hi ha fins a quatre recorreguts senyalitzats a l’estació, però sens dubte el més popular sempre és el que arriba al llac Comabella, una ruta accessible per fer en família", explica.
