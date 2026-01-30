Els plans imprescindibles per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Música, festes de la candelera, espectacles i màgia per gaudir d'aquests dies de festa
"Una caperucita en Manhattan" al Teatre Municipal
DIVENDRES. La programació d'aquest 2026 del Teatre Municipal de Girona inclou la nova proposta musical de Lucía Miranda, Una caperucita en Manhattan, basada en el popular conte de Carmen Martín Gaite. Dalt l'escenari, cinc intèrprets faran vint personatges dins un conte de fades contemporani. Més informació aquí.
"Simfonia del Nou Món" a l'Auditori
DISSABTE. La sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona acollirà el dissabte el concert Simfonia del Nou Món amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), un programa que posa el focus en la música d’arrel i el diàleg entre tradició i modernitat. S’hi estrena a nivell estatal Swim (2023) de Cassandra Miller, i tot seguit el pianista Jean-Efflam Bavouzet interpretarà el Concert per a piano núm. 3 de Bartók. La vetllada culmina amb la mítica Simfonia núm. 9 Del Nou Món de Dvořák, inspirada en el folklore nord-americà i els records de la terra natal del compositor. Més informació aquí.
Festa de la Candelera de Castelló d'Empúries
DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE. La clàssica dita d'aquestes dates coincideix amb la Festa Major d'Hivern de Castelló d'Empúries. La festa comença avui i s'allargarà fins al pròxim dilluns amb activitats de tota mena, des dels més tradicionals fins a música, exposicions, visites guiades i conferències. Fins i tot podràs participar a la 1a trobad del joc de taula Rummikub. Per últim, no et perdis la ballada de danses populars que farà l'Esbart Dansaire del municipi el dissabte al Convent! Consulta el programa aquí.
El mag Pere Rafart a Santa Cristina d'Aro
DISSABTE. Coincidint amb el Dia Internacional de la Màgia, Santa Cristina acull demà un espectacle a càrrec del mag Pere Rafart, cara visible del programa de 3Cat Tria una carta. L'espectacle Màgia i confeti tindrà lloc a l'Espai Ridaura del municipi, i proposa una renovació de la màgia tradicional amb un llenguatge contemporani, àgil i ple de sorpreses. Troba aquí la teva entrada.
Street Food Winter Llançà
DISSABTE. Un any més -i ja en són nou- Llançà es converteix en l'epicentre de la gastronomia local amb una nova edició de l'Street Food Winter Llançà. L'Envelat de les Esplanes obrirà a partir de les 19 h amb propostes gastronòmiques com ara tastets de tapes creatives, vins i cerveses. A més, hi haurà música ambient a càrrec del gup Covertons. A partir de les 22.30 h, la festa continuarà amb l’actuació del grup de versions Els Perduts de Sant Esteve dels Roures, així com amb la degustació de copes servides per diversos bars del municipi. Troba més informació de l'esdeveniment al programa.
Monòleg de Miguel Noguera al Festival Neu!
DISSABTE. El còmic Miguel Noguera presentarà el seu espectacle d'humor "Ultrashow" el dissabte a les noves instal·lacions del festival Neu!, situades al carrer de Sant Roc 5 de Salt. En un plató de 150 m2, Noguera deixarà anar un humor propi i un desplegament d'idees i ocurrències úniques. Més informació aquí.
Barcelona Jazz Orquestra al Sunset Jazz Club
DISSABTE. La sala gironina Sunset Jazz Club acull aquest dissabte en dues sessions (20 h i 22 h) la Barcelona Jazz Orquestra, que enguany celebra els 30 anys de la seva fundació. El grup interpretarà grans clàssics de swing i jazz i també peces de compositors catalans actuals. Més informació aquí.
"1938" d'H6 Clown a La Planeta
DISSABTE I DIUMENGE. La companyia H6 Clown porta en una doble sessió el 31 de gener i l'1 de febrer el seu nou espectacle 1938, que trasllada l'espectador dins un refugi antiaeri on cauen les bombes i on un pallasso intenta alleujar la por als ciutadans. Troba més informació de l'espectacle aquí.
Ivan Petrović-Poljak a l'Auditori Viader de Girona
DIUMENGE. El cicle gironí HammerKlavier enceta el diumenge el seu segon concert amb un recital d'Ivan Petrović-Poljak, un dels joves talents pianístics més destacats de Croàcia. L'Auditori Viader acollirà el concert, en què s'hi podran gaudir d'obres de Beethoven, Chopin o Scriabin. Més informació aquí.
