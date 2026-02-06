Els plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Et proposem carnavals, fires, espectacles de teatre, cinema, dansa, música i gastronomia per distreure't aquests dies
Teatre. La omisión de la familia Coleman a Salt
Divendres 6 de febrer
Un dels grans èxits del teatre argentí es retroba amb el públic gironí 20 anys després d'una primera representació a Girona l'any 2007. Aquest cop, la família creada pel dramaturg i actor Claudio Tolcachir arriba al Teatre de Salt dins la programació del Temporada Alta, amb uns personatges caòtics que són el millor reflex de la vida humana. Més informació i entrades aquí.
Música. Concert de Simfonova a l'Auditori de Girona
Divendres 6 de febrer
El projecte Simfonova portarà avui a l'Auditori de Girona l'espectacle Maria Callas, una tragèdia grega, dedicat a la figura de la soprano. Més enllà de l'homenatge, pretén explicar el perquè de la seva singularitat artística a través de la seva mateixa veu. Presentat per Marcel Gorgori, l'actriu Montse Guallar serà l'encarregada d'explicar en primera persona la tràgica vida de la gran soprano, mentre que Sara Bañeras, Eugènia Montenegro i Laura Vila faran les interpretacions operístiques. Més informació i entrades aquí.
Música. ABBA the New Experience a La Mirona
Divendres 6 de febrer
La sala de festes saltenca acull una de les bandes tribut més destacades del mític grup suec i que fa 12 anys que va iniciar la seva trajectòria. Han passat pel Palau de la Música Catalana, el Sant Jordi Club de Barcelona i per escenaris del món, i avui divendres arriben a La Mirona amb un concert a les 22 h. Hi presentaran l'espectacle Revolution, un repàs de grans èxits. Més informació i entrades aquí.
Cinema. Mostra d'animació de Cassà
Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer
La Mostra d'Animació i Curtmetratges (MACCA) torna un any més amb dos dies de projeccións de curtmetratges i pel·lícules infantils, i tallers. A més, el diumenge es lliurarà el 14è premi Domènec Torrent i Gelmà al Cicle Gaudí atorgat per l'Acadèmia del Cinema Català. Consulta la programació aquí.
Festes. Carnestoltes gironins
Aquesta setmana, molts municipis comencen a els primers actes del Carnaval. Aquí tens una llista amb tots els actes dels carnavals més importants de les comarques gironines.
Programació dels carnavals de les comarques gironines
Dansa. Espectacle de dansa "Fandango reloaded" a Girona
Dissabte 7 de febrer
Dins la programació del Teatre Municipal de Girona, Inka Romaní porta Fandango reloaded el dissabte a les 20 h. L'espectacle de dansa es construeix partir d'una posada en comú de la dansa tradicional i les urbanes per retornar-la al carrer. Sis ballarins recullen el folklore des d'una perspectiva actual, juvenil i queer. Més informació i entrades aquí.
Festes. Escudellada popular a Girona
Dissabte 7 de febrer
La plaça Salvador Espriu de Girona, al costat del Mercat del Lleó, acollirà la primera escudellada popular de la ciutat amb motiu de la celebració del Fòrum Gastronòmic (9, 10 i 11 de febrer). L'escudella serà cuinada a la mateixa plaça pel xef de Can Xapes espai gastronòmic, Lluc Quintana. El tiquet costa 3 euros, i inclou plat, beguda i postres. Més informació aquí.
Festes. Festa de la Candelera d'Esponellà
Dissabte 7 de febrer
Esponellà celebra la seva festa més arrelada al voltant del Ball del Tortell, una dansa on sis dones ballen amb un tortell i un ram de flors encintat a les mans. Aquest serà l'acte central que se celebrarà a la plaça Major durant la tarda. Durant el matí hi haurà venda de brunyols i tortells. Més informació aquí.
Fires. Fira del Porc de Canet d'Adri
Diumenge 8 de febrer
La vuitena edició de la Fira del Porc de Canet d'Adri se celebrarà el diumenge al Pavelló Municipal amb degustacions, tallers, demostracions i activitats familiars. No hi faltarà la fira d'artesans, xocolatada popular per la mainada i inflables. També es farà una ruta guiada a peu pels entorns del municipi. Consulta la programació aquí.
