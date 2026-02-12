Rues de Carnaval i altres plans pel cap de setmana a les comarques gironines
Aquest cap de setmana el Carnaval és el gran protagonista, però també proposem concerts, teatre i cinema
Aquest cap de setmana el Carnaval és el gran protagonista, però també t'hem fet un recull d'altres propostes culturals. Música, teatre i cinema perquè passis uns dies de festa rodons.
Festes. Rues de Carnaval
- De divendres 13 a diumenge 15 de febrer
Aquest cap de setmana és el més fort de les festes del Carnestoltes. Blanes, Platja d'Aro, Palamós o Sant Feliu de Guíxols són alguns dels municipis de la Costa Brava que tenen aquests dies les seves desfilades. Consulta'ls tots a la llista.
Programació dels carnavals de les comarques gironines
Teatre. Shakespeare en vena a Girona
- Divendres 13 de febrer a les 20 h
Un dels textos més màgics de William Shakespeare i dirigida per Oriol Broggi, La tempestat, arriba al Teatre Municipal de Girona. Actors com Joan Arqué, Clara de Ramon o Lluís Soler defensaran dalt l'escenari una història que comença amb un naufragi i una venjança. Més informació aquí.
Teatre. Representació de l'obra On s'acaba el nom a La Planeta
- Del divendres 13 al diumenge 15 de febrer
La companyia Les Mississipi estrena a la Sala La Planeta de Girona l'obra On s'acaba el nom, dirigida per Cristina Arenas. En un moment atemporal, uns personatges perduts exploren la seva identitat i indaguen sobre el gènere, la classe, la vida o la mort. Més informació aquí.
Teatre. Comèdia pura a Maçanet: "No et vesteixis per sopar"
- Diumenge 15 de febrer a les 18 h
Maçanet de la Selva porta aquest diumenge dins el cicle Mitja Distància l'obra còmica No et vesteixis per sopar de la mà de Traster Teatre de Fontcoberta. Secrets, amants i situacions familiars faran córrer els protagonistes per no ser descoberts. L'obra es representarà a les 18 h al Teatre La Societat, i la venda d'entrades serà a taquilla.
Concerts. Actuació de Valeria Castro a l'Auditori
- Divendres 13 de febrer a les 20 h
La cantautora canària presentarà a Girona dins el Festival Neu! el seu disc El cuerpo después de todo, que ja ha fet sonar en una gira de més de 80 concerts pel món. És el seu segon àlbum de llarga durada i ha estat produït per Carles Campi Campón, guanyador de vuit premis Grammy per treballs de Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla. Més informació aquí.
Concerts. Jazz d'avanguarda amb Albert Cirera i els Tres Tambors al Sunset
- Dissabte 14 de febrer a les 22 h
Amb el seu jazz d'avanguarda, el músic Albert Cirera arriba amb els Tres Tambors al Sunset Jazz Club de Girona, on presentaran el seu tercer disc conjunt Orangina; dotze peces que sorgeixen de la inspiració, la llibertat creativa i l'experimentació. Més informació aquí.
Concerts. Una dècada de la Black Music Big Band a La Mirona
- Dissabte 14 de febrer a les 19 h
Amb deu anys a les esquenes, la Black Music Big Band presentarà a la Mirona un repertori que repassarà alguns dels seus projectes més destacats, com homenatges a Aretha Franklin i Tina Turner, l'espectacle dedicat a The Commitments i dos muntatges de música disco. Dalt l'escenari estaran acompanyats d'artistes amb qui han col·laborat durant aquests anys, entre els quals Miquel Abras, Lildami i el Pot Petit. Més informació aquí.
Cinema. Mostra XOT d'avantguarda de Girona
- Dissabte 14 de febrer a les 18 h
La primera mostra de cinema d'avantguarda de Girona i Banyoles, el XOT, es presentarà en societat al Bòlit La Rambla de Girona. En aquesta primera jornada es faran diverses projeccions, entre els quals Birth of a Nation, de Jonas Mekas, i windowway, de Jorge Suárez-Quiñones Rivas. La mostra continuarà fins al 27 de març. Consulta el programa aquí.
