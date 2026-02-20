Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol CardonaAndreu d'Anglaterraviolador Barcelonahipoteques Gironapàrquings GironaGerard Piquétherians Girona
instagramlinkedin

Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines

Fires, concerts, espectacles i un avís per no perdre't una gran obra d'art que se'n va de Figueres

Les imatges del primer dia de la 12a edició de la Fiporc

Les imatges del primer dia de la 12a edició de la Fiporc / David Aparicio/Arxiu

Redacció

Redacció

Girona

Fires. Fira del Porc de Riudellots de la Selva

Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer

La Fiporc torna un any més en una 13a edició que proposa una agenda de dos dies amb zones d'exhibició, tallers infantils i animació, àrea de tastos i representacions de l'especejament del porc. No et perdis la passejada de tractor antics i l'exhibició de ferratge de cavalls. La fira s'obrirà els dos dies a les 9 h del matí i s'allargarà fins a les 16 h i 17 h respectivament. Consulta tots els actes al programa.

Les imatges del primer dia de la 12a edició de la Fiporc

Les imatges del primer dia de la 12a edició de la Fiporc / David Aparicio

Fires. Fira de la Mel de Crespià

Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer

Enguany la fira de la Mel de Crespià celebrarà 45 anys de vida amb una programació on no hi faltarà música en directe, food trucks, zona infantil, tallers, fires de productes, exposicions, caminades i, per descomptat, mel. A més, es faran tastos de mel al Centre Polivalent. Consulta el programa.

Festes. Festa del Trinxat de Puigcerdà

Dissabte 21 de febrer

El trinxat serà el protagonista absolut a Puigcerdà aquest dissabte. La 29a edició de la mostra gastronòmica més multitudinària de la comarca tindrà productes de proximitat de tota mena, des de la col i les trumfes fins als formatges o embotits. El pavelló del Club Poliesportiu del municipi serà l'equipament que acollirà la mostra, que oferirà un menú amb el trinxat com a protagonista. També hi haurà música en directe i ball a càrrec de l'Orquestra Montecarlo. Consulta els detalls aquí.

Música. Andrea Motis i Barcelona Gospel Messengers porten Amy Winehouse a l'Auditori

Dissabte 21 de febrer

De l'admiració que ha sentit la trompetista i cantant Andrea Motis per Amy Winehouse n'ha sorgit un espectacle d'homenatge a l'artista que Motis ha començat amb els Barcelona Gospel Messengers. Aquest dissabte l'estrenarà a les comarques gironines amb un repertori inspirat en la discografia de l'artista anglesa. Aconsegueix la teva entrada aquí.

Música. Celobert a l'Ateneu 24 de juny de Girona

Dissabte 21 de febrer

El cicle Anticongelant de l'Ateneu 24 de juny de Girona porta en un dels seus vuit concerts el grup cassanenc Celobert, en què presentarà el seu EP Xamfrà que ha publicat aquest any, i que serà el primer de tres EP que formaran el seu segon àlbum d'estudi. Fundat el 2023, el grup ja té a l'esquena un àlbum debut (Llum, 2024), i un Ep (Ombres, 2025). Aquest serà el penúltim dels concerts del cicle de l'equipament. Més informació aquí.

Música. El pianista Ingmar Lazar a la Casa de Cultura

Diumenge 22 de febrer

Una de les veus més refinades del piano francès actual portarà obres de Chopin, Liszt i el famós Rondo Capriccioso de Mendelssohn a l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona dins el Hammerklavier. Lazar ve a Girona després de passar per escenaris com el Concertgebouw d'Amsterdam o el Rudolfinum de Praga.

Festivals. La Mirona acull Las Panteras i Olana Liss dins el Black Music

Divendres 20 de febrer

La sala La Mirona de Salt acull un doble concert de Las Panteras dins el Black Music Festival. El grup format per Martha "Martica" Galarraga i Eliene Castillo portaran a Salt el seu projecte militant, feminista i crític amb la societat. A més, el concert tindrà una actuació d'Oliana Liss, artista convidada del Festival. Més informació aquí.

Imatge promocional de Las Panteras.

Imatge promocional de Las Panteras. / Thomas Griffiths.

Art. Últims dies per veure la Madona de Portlligat a Figueres

Fins al 22 de febrer

Aquest cap de setmana serà l'últim que es podrà visitar al Teatre-Museu Dalí de Figueres una de les obres magnes de Salvador Dalí, La Madona de Portlligat, que ha tornat temporalment a Catalunya des del Japó per primera vegada després de 73 anys. És l'última oportunitat per gaudir de ben a prop d'una obra mestra que tornarà ben aviat al museu que l'acull actualment, el Fukuoka Art Museum. Més informació i entrades aquí.

Teatre. Escriure una història d'amor al Municipal

Diumenge 22 de febrer

Notícies relacionades i més

El Teatre Municipal de Girona acull la comèdia Tu em vas prometre una història d'amor, de la figuerenca Helena Tornero que dirigeix Irsael Solà de La Calòrica. Sobre l'escenari, una història sobre la impossibilitat d'escriure històries d'amor en el segle XXI. Ras i curt. Més informació i entrades aquí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents