Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines
Fires, concerts, espectacles i un avís per no perdre't una gran obra d'art que se'n va de Figueres
Fires. Fira del Porc de Riudellots de la Selva
Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer
La Fiporc torna un any més en una 13a edició que proposa una agenda de dos dies amb zones d'exhibició, tallers infantils i animació, àrea de tastos i representacions de l'especejament del porc. No et perdis la passejada de tractor antics i l'exhibició de ferratge de cavalls. La fira s'obrirà els dos dies a les 9 h del matí i s'allargarà fins a les 16 h i 17 h respectivament. Consulta tots els actes al programa.
Fires. Fira de la Mel de Crespià
Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer
Enguany la fira de la Mel de Crespià celebrarà 45 anys de vida amb una programació on no hi faltarà música en directe, food trucks, zona infantil, tallers, fires de productes, exposicions, caminades i, per descomptat, mel. A més, es faran tastos de mel al Centre Polivalent. Consulta el programa.
Festes. Festa del Trinxat de Puigcerdà
Dissabte 21 de febrer
El trinxat serà el protagonista absolut a Puigcerdà aquest dissabte. La 29a edició de la mostra gastronòmica més multitudinària de la comarca tindrà productes de proximitat de tota mena, des de la col i les trumfes fins als formatges o embotits. El pavelló del Club Poliesportiu del municipi serà l'equipament que acollirà la mostra, que oferirà un menú amb el trinxat com a protagonista. També hi haurà música en directe i ball a càrrec de l'Orquestra Montecarlo. Consulta els detalls aquí.
Música. Andrea Motis i Barcelona Gospel Messengers porten Amy Winehouse a l'Auditori
Dissabte 21 de febrer
De l'admiració que ha sentit la trompetista i cantant Andrea Motis per Amy Winehouse n'ha sorgit un espectacle d'homenatge a l'artista que Motis ha començat amb els Barcelona Gospel Messengers. Aquest dissabte l'estrenarà a les comarques gironines amb un repertori inspirat en la discografia de l'artista anglesa. Aconsegueix la teva entrada aquí.
Música. Celobert a l'Ateneu 24 de juny de Girona
Dissabte 21 de febrer
El cicle Anticongelant de l'Ateneu 24 de juny de Girona porta en un dels seus vuit concerts el grup cassanenc Celobert, en què presentarà el seu EP Xamfrà que ha publicat aquest any, i que serà el primer de tres EP que formaran el seu segon àlbum d'estudi. Fundat el 2023, el grup ja té a l'esquena un àlbum debut (Llum, 2024), i un Ep (Ombres, 2025). Aquest serà el penúltim dels concerts del cicle de l'equipament. Més informació aquí.
Música. El pianista Ingmar Lazar a la Casa de Cultura
Diumenge 22 de febrer
Una de les veus més refinades del piano francès actual portarà obres de Chopin, Liszt i el famós Rondo Capriccioso de Mendelssohn a l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona dins el Hammerklavier. Lazar ve a Girona després de passar per escenaris com el Concertgebouw d'Amsterdam o el Rudolfinum de Praga.
Festivals. La Mirona acull Las Panteras i Olana Liss dins el Black Music
Divendres 20 de febrer
La sala La Mirona de Salt acull un doble concert de Las Panteras dins el Black Music Festival. El grup format per Martha "Martica" Galarraga i Eliene Castillo portaran a Salt el seu projecte militant, feminista i crític amb la societat. A més, el concert tindrà una actuació d'Oliana Liss, artista convidada del Festival. Més informació aquí.
Art. Últims dies per veure la Madona de Portlligat a Figueres
Fins al 22 de febrer
Aquest cap de setmana serà l'últim que es podrà visitar al Teatre-Museu Dalí de Figueres una de les obres magnes de Salvador Dalí, La Madona de Portlligat, que ha tornat temporalment a Catalunya des del Japó per primera vegada després de 73 anys. És l'última oportunitat per gaudir de ben a prop d'una obra mestra que tornarà ben aviat al museu que l'acull actualment, el Fukuoka Art Museum. Més informació i entrades aquí.
Teatre. Escriure una història d'amor al Municipal
Diumenge 22 de febrer
El Teatre Municipal de Girona acull la comèdia Tu em vas prometre una història d'amor, de la figuerenca Helena Tornero que dirigeix Irsael Solà de La Calòrica. Sobre l'escenari, una història sobre la impossibilitat d'escriure històries d'amor en el segle XXI. Ras i curt. Més informació i entrades aquí.
