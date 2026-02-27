Els millors plans pel primer cap de setmana de març
Música, teatre, fires i més carnaval, entre les propostes
Música. Concert de la GIO Symphonia i Judit Neddermann
Dissabte 28 de febrer
Per celebrar els 10 anys de carrera, Judit Neddermann portarà a la sala Montsalvatge de Girona un repetori que interpretarà amb l'orquestra GIO Symphonia. Serà l'estrena d'una gira que també portarà a Figueres, el festival Portalblau de l'Escala i el F'Estiu de Calonge, entre altres ciutats catalanes. Més informació i entrades aquí.
Música. Grans bandes del rock a la Mirona
Dissabte 28 de febrer
La sala saltenca celebra el Brit Festival amb un espectacle que farà un repàs de grans bandes britàniques que han marcat la història de la música. En les més de dues hores que durarà el concert, sonaran peces mítiques de Blur, Coldplay, Radiohead, Arctit Monkeys, David Bowie, Franz Ferdinand i The Smits. La cirereta del pastís la portarà un Tribut a Oasis. Més informació i entrades aquí.
Teatre. La corona d'espines
Dissabte 27 de febrer
Després de girar per tot Catalunya, entre els quals Figueres i Lloret, la producció de Xavier Albertí pel Teatre Nacional de Catalunya basada en l'obra de Josep Maria de Sagarra arriba a al Teatre Principal d'Olot amb un repartiment que inclou Àngels Gonyalons i Manel Barceló. La corona d'espines se situa a la Solsona de finals del XVIII i narra les trifulgues d'un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares. Més informació i entrades aquí.
Fires. Cap de setmana de botigues al carrer
Dissabte 27 de febrer i més dates
Durant aquest cap de setmana, diversos municipis gironins celebraran fires comercials. Blanes ho farà els dos pròxims dissabtes; Banyoles, Olot, Torroella de Montgrí ho faran dissabte i Sant Feliu de Guíxols l'allargarà tot el cap de setmana.
Fires. Fira de la ceba i el calçot a Vila-sacra
Dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març
Durant el cap de setmana, Vila-sacra acull la 22a edició de la fira dedicada a la ceba i al calçot. El dissabte escalfarà motors amb l'obra Sota teràpia al Centre Cívic a les 19 h. L'endemà la fira s'inaugurarà a les 10 h, i hi haurà parades d'artesania i alimentació, degustació de calçots, concursos, un concurs de fotografia i passejades guiades. A més, els menuts podran gaudir de passejades en poni, jocs tradicionals, tallers i cercaviles per la fira amb els grallers i tabalers del municipi. Més informació de la fira aquí.
Teatre. "El venedor de fum" al Teatre de Salt
Dissabte 28 de febrer
L'espectacle creat per Joan Font i Piti Español recull una trajectòria artística de la Companyia Comediants des del 1972 i que portaran al Teatre de Salt després de 50 anys voltant pel món. El venedor de fum recull tota aquesta història, que presentaran amb un llenguatge farcit d'emocions i d'elements de la cultura popular. Més informació i entrades aquí.
Teatre. "Hem de xerrar" a La Planeta
Del divendres 27 de febrer fins al diumenge 1 de març
Sota la direcció escènica de Pep Vila, la Cia. Sistèmics porta a La Planeta una història de dos personatges units per les seves limitacions a trés d'un humor absurd i humà. La sala gironina acollirà una sessió diària durant el cap de setmana, amb la interpretació dalt l'escenari de Jordi Corona i Miquel Noguer. Més informació i entrades aquí.
Teatre. "Leonora" al Teatre Municipal de Girona
Dissabte 28 de febrer
L'espectacle s'inspira en els diaris Memorias de Abajo de l'escriptora, escultora i pintora Leonora Carrington, i acosta el seu univers creatoi a partir dels anys que va viure a Espanya just després de la Guerra Civil. Dirigit per Alberto Conejero, Natalia Juarte interpretarà aquesta carta d'amor al desig de llibertat de l'artista. Més informació i entrades aquí.
Carnaval. Rua de Maçanet de Cabrenys
Dissabte 28 de febrer
Entre els municipis que encara han de celebrar el Carnaval hi ha Maçanet de Cabrenys, que farà la seva gran Rua a partir de les 22 h des de la Torre de l'Hospital. Seguidament, es farà el ball de disfresses a la Sala d'espectacles amb els dj Kinder i Owlow. Abans, a les 15.30 h, hi haurà la Rua infantil a la plaça, i la tarda seguirà amb un berenar a la sala d'espectacles.
