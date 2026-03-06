Turisme sostenible
Els itineraris de l'aigua
El projecte Riunatur organitza rutes per descobrir els espais fluvials de Queralbs i Arbúcies durant el març
La Diputació de Girona impulsa aquest mes de març dues rutes interpretatives i inclusives dins del projecte Riunatur, una iniciativa de turisme sostenible finançat amb fons europeus Next Generation EU que busca preservar rius, basses i espais aquàtics interiors de les comarques gironines promovent un ús públic responsable i distribuït al llarg de l’any.
Les activitats se celebraran en dos municipis: el diumenge 15 de març a Queralbs i el diumenge 22 de març a Arbúcies, en el marc d’una estratègia per desconcentrar visitants i desestacionalitzar el turisme, convidant a descobrir els espais fluvials des d’una mirada més pausada i respectuosa.
La primera proposta, a Queralbs, és la ruta de la Balma dels Fadrins, un itinerari interpretatiu de 3,5 quilòmetres que permet conèixer el paisatge pirinenc, la biodiversitat d’alta muntanya i la relació entre l’activitat humana i el medi natural des del Mesolític fins a l’actualitat. El recorregut inclou explicacions ambientals, interpretació del patrimoni cultural, dinàmiques de sensibilització sobre la fragilitat dels ecosistemes i petites accions de cura del territori, a banda també de posar en valor el mateix poble com una comunitat viva i no únicament com un punt de passada.
La segona ruta tindrà lloc a Arbúcies amb Camins d’Aigua, un itinerari circular de 3,7 quilòmetres pel nucli urbà i l’entorn fluvial de la rier d’Arbúcies. L’activitat proposa redescobrir l’aigua com a eix vertebrador de la vida local, des de sèquies agrícoles i fonts històriques fins a usos industrials i forestals vinculats al Montseny, integrant patrimoni, memòria oral, biodiversitat i identitat local amb la participació d’agents del municipi i del Museu Etnològic del Montseny.
Les dues propostes s’han dissenyat amb criteris d’ecoturisme universal per garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat visual, mitjançant cadires tot terreny Joëlette i barres direccionals, amb personal tècnic especialitzat. A més, les rutes inclouen un esmorzar amb productes locals, cosa que reforça el vincle amb l’economia de proximitat. Les inscripcions són gratuïtes, si bé amb places limitades. Estaran obertes fins al 9 de març per a la ruta de Queralbs i fins al 16 de març per a l’activitat d’Arbúcies, a través de la web del projecte Riunatur.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra