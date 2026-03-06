Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
Propostes per gaudir de música, espectacles i humor
Música. Concert del grup Terrae a la Sala El Torín de Banyoles
Divendres 6 de març a les 20 h
El grup Terrae presentarà a la sala banyolina el seu primer treball Nostre gra (Segell Microscopi, 2025) que mostra el patrimoni cultural ebrenc. Els membres del grup, Andreu Peral i Genís Bagès proposen un viatge musical ple de versos amb històries amb què han crescut. Més informació aquí.
Música. Concert de Morgan a la Sala La Mirona
Divendres 6 de març a les 21.30 h
El grup Morgan pujarà a l'escenari de La Mirona dins el Black Music Festival per presentar el seu quart disc, Hotel Morgan. Després del concert, la sala continuarà la festa amb una sessió d'estils techno amb Inexxstable, Anomik.Warp i Astra. Més informació aquí.
Música. "Norma" al Teatre Municipal de Girona
Divendres 6 de març a les 19 h
La Fundació Òpera Catalunya porta "Norma", la vuitena òpera de Bellini i una de les seves obres més conegudes. Amb lletra de Felice Romani, el llibretista habitual de Bellini, l'acció es desenvolupa a la Gàl·lia durant l'ocupació romana, al voltant de l'any 50 aC, i és considerada una de les obres paradigmàtiques del bel canto. Més informació i entrades aquí.
Monòleg. Arrenca el Cicle Sonats a Las Vegas
Divendres 6 de març a les 20 h
Arrenca el Cicle Sonats amb el monòleg "d'Andrés Torres sobre la seva experiència com a pare de quatre fills. La sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols serà l'epicentre d'un cicle que enguany també s'ha expandit als teatres de Palafrugell i Santa Cristina d'Aro i que portarà cares com José Corbacho, Xabi Franquesa, Marc Sarrats, Toni Albà o Tortell Poltrona. Més informació i entrades aquí.
Teatre. "Llogatera" a La Cate
Divendres 6 de març a les 20 h
20.00. La Cate. Representació de l'obra Llogatera, de Paco Gámez, dirigida per Rubén de Eguia.
"Llogatera" és una comèdia amarga que retrata el viatge apassionat i frenètic d'una noia que ha de deixar el seu pis de 38 m2. Interpretada per Júlia Truyol, l'obra de Paco Gámez digirida per Rubén de Eguía arriba a La Cate de Figueres dins el cicle Cases d'Algú. Més informació i entrades aquí.
Música. Orquestra de Girona a l'Auditori
Dissabte 7 de març a les 19 h
Sota el títol Del Canigó al Mediterrani. Antologia de Música Catalana, l’Orquestra de Girona presenta a la sala Montsalvatge de l'Auditori un recull d’obres d'autors catalans de primer nivell com Pau Casals, Juli Garreta, R. Lamote de Grignon, Eduard Toldrà, Robert Gerhard, Lluís Benejam o Xavier Montsalvatge, entre altres. Més informació i entrades aquí.
Teatre. "Soc la Mercè" a La Planeta
Diumenge 8 de març a les 18 h
La Mercè, interpretada per Elena Ballester, és una noia innocent de poble que arriba a Barcelona per fer de minyona en una casa de l'alta burgesia. L'espectacle Soc la Mercè està dirigit per Pep Vila de La Quàntica arriba a La Planeta després de girar per diversos municipis catalans amb èxit. Més informació i entrades aquí.
Música. Concert d 'Anna Andreu a La Cate
Dissabte 7 de març a les 20 h
La Cate de Figueres acollirà el concert de presentació de Vigília, el nou treball d'Anna Andreu, que presentarà amb la seva guitarra i acompanyada de Marina Arrufat (bateria i violí). Més informació i entrades aquí.
