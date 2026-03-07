Gronxar-se amb vistes a Montserrat
Sant Vicenç de Castellet inaugura una ruta panoràmica que uneix joc i paisatge en diferents miradors de l’entorn natural del municipi
Laura Serrat
Hi ha moltes maneres de contemplar Montserrat, però poques de tan especials com fer-ho des d’un gronxador. Al llarg dels últims anys, a la comarca del Bages s’han instal·lat gronxadors en diferents miradors naturals orientats cap a la muntanya, que han transformat una activitat quotidiana en una experiència única, especialment per als nens. La iniciativa més recent és la nova Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat, impulsada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, un circuit que convida a redescobrir el paisatge natural de manera lúdica.
Es tracta d’un recorregut circular de 10 quilòmetres i dificultat mitjana que connecta elements patrimonials i naturals que reflecteixen la història i identitat de Sant Vicenç. Sense cap dubte, la gran novetat d’aquest circuit són els gronxadors: un d’ells situat estratègicament al serrat Rodó –un lloc amb vistes espectaculars de Montserrat–, un altre als voltants de Castellet i un tercer que s’instal·larà al llarg del 2026 per completar l’experiència.
L’origen dels gronxadors panoràmics que avui es poden trobar en diferents miradors de la comarca es remunta a la pandèmia. Llavors, per esquivar les limitacions de mobilitat, molts veïns van començar de manera espontània a instal·lar-los en punts elevats des d’on contemplar Montserrat. Un dels primers exemples és el gronxador situat a la Creu de la Fusta, al turó de la Granada, a Santpedor, on una família va tenir la iniciativa de col·locar un gronxador de fusta lligat al tronc d’un arbre. Aquesta idea es va estendre ràpidament a altres miradors naturals de la zona, fins que l’Ajuntament va consolidar una ruta que connecta cinc gronxadors amb vistes sobre els termes municipals de Santpedor, Castellnou de Bages i Sallent.
Des d’aleshores, altres localitats també han incorporat aquest element com a recurs turístic amb l’objectiu de realçar el seu patrimoni natural. És el cas de Castellbell i el Vilar, que el 2023 va afegir un gronxador al mirador de la Bauma com a nou atractiu, amb vistes privilegiades a Montserrat.
Cada un d’aquests gronxadors és una invitació a descobrir l’entorn natural del municipi i a tornar, tot i que sigui per uns moments, a la infància.
