Llibres, cultura japonesa, música... Els millors plans per gaudir del cap de setmana
Et proposem una selecció d'activitats amb fires, música i espectacles per fer aquests dies de festa
Llibres. L'Escala dels Llibres
Divendres 13 fins al Diumenge 15 de març
L'Escala ha rebatejat el seu projecte literari amb el nom L'Escala dels Llibres, que enguany aplegarà una trentena de segells editorials independents.També hi haurà presentacions de llibres, converses entre autors i dues taules rodones al voltant de figures com Aurora Bertrana i Caterina Albert. Les activitats es faran a la Sala Polivalent del municipi per la previsió meteorològica. Consulta el programa aquí.
Fires. Sarrià Manga
Dissabte 14 i diumegne 15 de març
La cinquena edició de la fira Sarrià Manga torna un any més al pavelló Municipal d'Esports amb tallers, concursos, música, exhibicions, botigues d'artesants i marxandatge i tornejos de videojocs. Més informació aquí.
Fires. Fira del Ferro a Besalú
Dissabte 14 i diumenge 15 de març
Besalú acollirà durant el cap de setmana una fira que reunirà més d'un centenar de ferrers i artesans del ferro d'arreu de Catalunya. El centre històric acollirà la fira, amb activitats com la forja al carrer, que reunirà professionals del gremi que crearan conjuntament una obra. També hi ha prevista una sessió sobre caldejats d'acer o soldadura, i es faran visites guiades a escultures de ferro de la vila, entre altres. Més informació aquí.
Gastronomia. Fira del Formatge Català a Girona
Dissabte 14 i diumenge 15 de març
La fira més formatgera enguany creix i arriba al Palau de Fires de Girona amb 36 formatgeries, vins naturals, cerveses artesanes i productes per acompanyar el formatge. Es faran tastos, xerrades i tallers de fer formatge, i es podran fer degustacions. A més, per tercer aby es celebrarà el Concurs de formatge artesà de Catalunya. Més informació aquí.
Humor. Espectacle de Joan Colomo a Las Vegas
Divendres 13 de març
El cicle humorístic Sonats, que se celebra a diferents municipis del Baix Empordà, arrenca avui a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb Joan Colomo i La Radiofórmula. L'espectacle navega entre la fantasia i l'absurd i revisita grans èxits de la música popular amb temes de Sabrina, Kiss, Estopa o les Spice Girls. Més informació i entrades aquí.
Espectacles. La corona d'espines al Teatre Municipal
Divendres 13 de març
La Corona d'espines, obra de Josep Maria de Sagarra i amb direcció i composició musical de Xavier Albertí recupera un dels grans èxits teatrals catalans. L'obra, que aborda la violència del cos de les dones, la paternitat o la possibiltiat de redempció, compta amb cares com Àngels Gonyalons, Manel Barceló o Abel Folk. Més informació aquí.
Música. Ben Harper a l'Auditori
Dissabte 14 de març
El plat fort del Black Music Festival, que enguany celebra 25 anys de vida, serà sens dubte el concert que Ben Harper oferirà a l'Auditori de Girona. Hi oferirà una actuació en solitari en què farà un repàs d'una trajectòria que inclou 18 àlbums d'estudi i més de 16 milions de discos venuts. Més informació aquí.
Música. Nit de metall a la sala Mariscal
Dissabte 14 de març
La mítica sala de l'Estartit celebrarà una nit dedicada al gènere metall amb tres bandes: els ripollesos Dr. Terror, els lloretencs Bombenhagel i la manresana Homicidal Funeral. Consulta la seva programació aquí.
Gastronomia. Mostra Figa Dolça de Figueres
Dissabte 14 de març
La 4a mostra de pastisseries de Figueres reunirà una desena d'estands de pastisseria i tallers a la Rambla de la capital altempordanesa. dins la programació, que s'allargarà des de les 10 h fins a les 20 h, hi ha mostres d'elaboració d'una mousse de xocolata blanca amb maduixes o un taller de piruletes de xocolata, a més d'activitats per la mainada i música en viu. Consulta la programació aquí.
Música. Concert del tenor Arnau Torres i la pianista Viviana Salisi a Olot
Diumegne 15 de març
L'Espai Cràter acollirà dins el cicle de música de Cambra un concert del tenor Arnau Torres Alonso i la pianista Viviana Salisi. Interpretaran peces de Josephine Lang, Grever, Moreno Torroba, Sorozabal, Toldrà. Donizetti, Mozart i Txaikovski. Més informació i entrades aquí.
