Què fer aquest cap de setmana a les comarques de Girona
Et proposem una selecció de plans amb música, fires, arts vives i espectacles
Arts Vives. Festival Inundart a Girona
Dissabte 21 i diumenge 22 de març
La 21a edició del Festival d'arts vives de Girona estrena aquest any una nova localització: el barri de Pont Major. Ho fa amb la convicció d'un arrelament veïnal i associatiu als marges, i amb una vintena de propostes que inclouen artistes com Laëtitia Lazizi, Clara Claus o Petra Vlasman. Moltes de les instal·lacions, recorreguts sensitius, performances i accions a l'aire lliure estan fetes a diverses mans juntament amb associacions i l'alumnat de la ciutat. Més informació aquí.
Literatura. El Festival MOT arrenca a Olot
Del dijous 19 fins al dissabte 21 de març
El festival literari gironí s'ha estès enguany a Olot, on ahir va arrencar una programació que està centrada en el viatge i totes les maneres de viatjar. Les converses literàries a la capital garrotxina es faran a la sala El Torín i a la plaça del Mig i reuniran autors com Míriam Cano, Oriol Canosa, Joan Benesiu, Maria Stepànova o Gian Marco Griffi. Més informació aquí.
Música. El Kanka a l'Auditori de Girona
Divendres 20 de març a les 20 h
Una de les veus més estimades de la cançó iberoamericana arriba a Girona avui per presentar el seu setè disc, La Calma. Amb una barreja d'estils que inclou el pop, el flamenc i la cançó d'autor, l'artista malagueny reivindica un món millor. Més informació i entrades aquí.
Música. Feliu Ventura al Centre Cultural La Mercè
Divendres 20 de març a les 20 h
El cantautor valencià farà avui a Girona la presentació del seu nou àlbum a les Comarques Gironines dins el cile Desbocat d'El Foment. Ventura interpretarà cançons que parlen de resistència, dignitat i esperança compartida. Més informació i entrades aquí.
Fires. Cervesa artesana a Santa Pau
Dissabte 21 de març
La plaça Major del municipi garrotxí acollirà a partir de les 11h la 5a Fira Rustic&Wild, que reunirà diferents productors de cervesa artesanal de fermentació mixta i espontània. També hi haurà actuacions musicals durant la tarda i el vespre amb Dj Küsfollin i Dj Conde Orlok. Més informació aquí.
Espectacles. Sol Picó i l'apocalipsi al Teatre Municipal
Dissabte 21 a les 20 h
La ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó tanca la trilogia sobre la seva apocalipsi interna amb l'espectacle de dansa contemporània La Cordero i el seu exèrcit al Teatre Municipal. Dalt l'escenari hi haurà cinc ballarines i una fusió de ballet clàssic i flamenc, Més informació i entrades aquí.
Fires. Fira de les 40 hores de Ripoll
De divendres 20 a diumenge 22 de març
Durant el cap de setmana, la capital ripollesa celebra la seva tradicional fira en diferents espais firals del municipi (des de la plaça de l'Ajuntament, Abat Oliba i la Lira fins al passeig Ragull i la Devesa del Pla). Ho farà amb mercats d'antiguitats i col·leccionisme, cercaviles, espectacles, animació musical, pirotècnia amb els Diables de Ripoll i activitats familiars. Més informació aquí.
Música. Tribut a Hombres G a Las Vegas
Dissabte 21 de març a les 19 h
La Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols acull el tribut barceloní Hombres B que interpreta cançons de la icònica banda del pop-rock espanyol coneguda per peces com Devuélveme a mi chica i Venezia. Més informació i entrades aquí.
Dansa. Festival SÓC a Torroella de Montgrí
Dissabte 21 de març a les 19.30 h
En la seva cinquena edició, el festival que dona espai a les companyies de dansa amateurs i semiprofessionals, el SÓC, convertirà Torroella en un espai de dansa urbana i fusió. El divendres es faran assajos i una xerrada de benvinguda oberta a parlar de l'estat de la dansa al territori, i dissabte es desplegarà la programació del festival. Entre les 10 h i les 14 h hi haurà diverses activitats per tots els públics, i a les 19.30 h l'Espai Ter acollirà la programació amb companyies catalanes com SN company, Scratch, Nature o Cia. Toska. També hi participaran els ballerins de GUETTO FUNK COLLECTIVE, Ruben Chi i Roché Apinsa. Més informació i entrades aquí.
Fires. Trobada gegantera a Sant Esteve d'en Bas
El món geganter gironí es reunirà per primer cop a la Garrotxa per celebrar la setena edició de la Fira Gegantera de les Comarques Gironines. La jornada citarà fins a 22 colles de la província amb un programa que inclourà cercaviles, tallers, activitats familiars i xerrades. El parc de l'Estació serà l'epicentre de la fira, que també
Gastronomia. Fira gastronòmica de l'embotit a Bescanó
Diumenge 22 de març
Protagonisme absolut dels embotits a Bescanó aquest diumenge amb una fira que a partir de les 10 h s'estendrà en diversos racons del municipi i amb l'epicentre al parc Lluís Vigué. La jornada inclourà, més enllà del protagonista gastronòmic, exhibicions, trobada de puntaires, animació infantil, cercavila de gegants, una actuació castellera i sardanes. Més informació aquí.
Festivals. Migdia musical amb sons afroamericans a Girona
Diumenge 22 de març a les 12 h
El festival Black Music s'acosta al clímax, i ho fa amb una triple proposta musical aquest diumenge al Parc del Migdia de Girona. Dalt l'escenari hi haurà Reggae per Xics, el vessant familiar del grup The Penguins; Los Saxos del Averno, que faran moure malucs amb el seu R&B; i la Black Music Big Band, que arrodonirà una entretinguda jornada familiar. Prèviament, dissabte la pista del CREC Sant Daniel acollirà una doble sessió musical amb BlackFang i Extraño Weys Orquestra. Més informació i entrades aquí.
Festivals. Lucrecia tanca el Sona Amer
Diumenge 22 de març a les 18 h
Teatre El Casal d’Amer acollirà la guanyadora de dos Grammys amb un concert que tancarà amb molta energia el festival Sona Amer. I ho farà amb els seus sons de salsa, bolero i jazz llatí, que vesteixen cançons enèrgiques i plenes de colors. Més informació i entrades aquí.
