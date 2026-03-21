Tossa de Mar, un paisatge de cine
Amb un nucli medieval declarat Monument Històric Artístic, és un dels pobles més fotografiats de la Costa Brava
El rodatge de la pel·lícula Pandora y el holandés errante l’any 1951, amb la presència de l’actriu Ava Gardner, va convertir Tossa de Mar en un plató de Hollywood. L’escenari natural de la població es va projectar per tot el món i la vila gironina va adquirir gran popularitat. La pel·lícula sempre ha anat associada a Tossa i al suposat idil·li entre Gardner i el torero Mario Cabré, que va obligar Frank Sinatra a travessar l’oceà i venir urgentment des dels Estats Units per posar fi a la relació.
Tossa de Mar conserva encara aquella màgia als seus carrers i el seu nucli medieval. El seu encant li ha valgut la consideració de Monument Històric Artístic Nacional. Per arribar a Tossa no podrem evitar els revolts, ja sigui des de la carretera de Lloret de Mar, des de Sant Feliu de Guíxols serpentejant la costa amb uns paisatges sobre el mar espectaculars, o bé des de la carretera de Llagostera. Val la pena fer el viatge. Al llarg d’aquestes carreteres ens trobarem amb diversos penya-segats i punts d’interès per fer una petita parada i fer unes fotografies.
Arribats a Tossa de Mar, no podem deixar de visitar el nucli antic, situat a dalt de tot. Per cert, en un punt del camí ens trobarem amb una bonica estàtua de bronze dedicada precisament a Ava Gardner. Les platges i la seva excel·lent i variada gastronomia són també grans atractius per disfrutar d’una jornada a la vila. Parlant de menjar bé, no podem passar per alt el plat més típic, el cim i tomba, un autèntic homenatge a la cuina del mar i dels pescadors. Al llarg dels seus carrers trobarem petits restaurants on se serveixen excel·lents arrossos i productes del mar. Tossa es pot disfrutar en una sola jornada, però també disposa d’una gran oferta hotelera per allargar la nostra estada. Així mateix, es poden practicar diferents disciplines esportives, com el submarinisme, o realitzar alguna ruta a peu o amb bicicleta pels seus voltants. El seu fons marí és font d’atracció per als aficionats a aquesta activitat, i les seves aigües tenen una gran riquesa natural.
Últimament, Tossa de Mar ha tornat a traspassar fronteres. Diverses productores de cine coreanes escullen la població per al rodatge de famoses sèries i pel·lícules, cosa que ha provocat també un increment del turisme asiàtic atret per la bellesa d’aquesta vila de cine.
