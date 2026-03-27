Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Cinema. Cloenda del festival XOT
Divendres 27 de març a les 18 h
El Modern de Girona acollirà l'última sessió de la 1a Mostra de Cinema d'Avantguarda, el XOT; amb la projecció del llargmetratge Natsu no uta (Cançons d'estiu en japonès) de Jorge Suárez-Quiñones Rivas de 2024. El cineasta presentarà la projecció i mantindrà un col·loqui posterior amb el públic. Més informació i inscripcions aquí.
Literatura. Converses del Festival MOT
Durant aquestes setmanes el festival literari s'ha desplegat a Girona amb converses i activitats paral·leles al voltant de les diferents maneres de viatjar, i que tenen lloc a diferents racons de la ciutat. Entre les propostes hi ha la conversa de l'escriptora irlandesa d'Eimear McBride (Hotel desconegut, 2025) el divendres a les 20 h a la Biblioteca Carles Rahola, o la que tindran Adrià Targa i Lluís Calvo el dissabte a les 18 h al mateix espai. Entre les propostes paral·leles hi ha el Periple Literari i el VerMot. Consulta el programa aquí.
Música. Arrencada del Festival Strenes
Diversos racons de Girona rebran durant aquest cap de setmana els primers concerts del festival Strenes. Pots buscar entre més d'una desena de propostes emergents i consolidades de diferents estils musicals. Divendres, Reykjavík i Partiperes (plaça del Vi), Sílvia Pérez Cruz (Auditori) i la Ludwig Band (La Mirona, Salt), a més de dos passis de l'espectacle Bona gent de Quim Masferrer (Teatre Municipal). Dissabte, Javito i Guillem Bautista (plaça del Vi), Guillem Roma (Teatre Municipal), Sílvia Pérez Cruz (Auditori) i Ferran Palau (Teatre Municipal). Més informació i entrades aquí.
Taller. Aprendre a cantar com ABBA
Dissabte 28 h a les 17.30 h al CaixaForum Girona
La cantant Carla Miralda oferirà un taller al CaixaForum Girona per aprendre a cantar amb el repertori del grup suec ABBA i les seves mítiques cançons, des de Dancing Queen fins a Chiquitita. Més informació i inscripció aquí.
Espectacles. Camí cap a l'inconegut a La Planeta
Dissabte 28 h a les 20 h
Montse Canals protagonitzarà la producció de dansa Travessa, camí a l'inconegut de la cia Las Lo La i Ruth Alemany a la Sala La Planeta. Aquesta estrena ens convida a acceptar la incertesa com a pas del procés creatiu i a descobrir que pot mostrar-nos el vertader camí. Més informació i entrades aquí.
Música. Britta Virves Trio al Sunset
Dissabte 28 a les 22 h
Brita Virves (piano), Jon Henriksson (contrabaix) i Jonas Bäkman (bateria) formen el Britta Virves Trio, que dissabte tocaran els seus sons al Sunset Jazz Club amb un talent assegurat. Més informació aquí.
Música. Concert de Lleona a l'Ateneu 24 de juny
Dissabte 28 a les 20 h
EL cicle de música l'Esbarzer de l'Ateneu 24 de juny porta aquest dissabte el projecte musical i literari Lleona, format per Blanca Lamar i Maria Callís que dona veu a grans escriptores catalanes dels segle XIX i XX, des de Maria Antònia Salvà a Dolors Miquel. Més informació aquí.
Espectacles. "Vània" de Joel Joan a Salt
Divendres 27 i dissabte 28 de març
El Teatre de Salt acull durant dos dies la recreació de l'obra magistral d'Anton Txèkhov L'oncle Vània, en què Joel Joan interpreta els vuit personatges del text original. Un repte interpretatiu d'una obra dirigida per Nelson Valente. Més informació aquí.
Fires. Fira del Medi Ambient a Riells i Viabrea
Dissabte 28 i diumenge 29
La 9a edició de la fira ambiental ECOVITA proposa tallers, xerrades, itineraris i activitats per tota la família. Enguany s'ha organitzat en diferents espais temàtics en què es podran conèixer iniciatives i projectes relacionats amb la sostenibilitat i el paisatge rellevants per la comarca. Més informació i programa aquí.
Fires. Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava
A partir del divendres 28 i fins al diumenge 5 d'abril
La 36a fira dedicada al món nàutic torna un any més a la Marina d'Empuriabrava. Des de demà fins al pròxim 5 d'abril s'hi instal·laran més de 350 embarcacions, tant a terra com l'aigua que es podran visitar. Més informació aquí.
Fires. Fira del Brunyol de Pals
Dissabte 28 i diumenge 29 de març
La 2a fira dedicada al brunyol torna a Pals, i se celebrarà al pati de Ca la Pruna amb venda de productes artesans, tallers i espectacles. També hi haurà un espai de degustació i s'hi podran adquirir brunyols i altres dolços fets a mà. Més informació aquí.
