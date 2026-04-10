Molta música, fires primaverals i espectacles: les millors propostes pel cap de setmana
Entre els plans, els concerts del festival Strenes, el concert de Pignoise a la Mirona i el recital del Trio Fortuny amb la GIO Symphonia a l'Auditori de Girona
Tria i remena entre aquesta desena de propostes per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. Des de plans de fires de mercats, maquinària i gastronòmiques fins a concerts, espectacles i literatura per gaudir d'aquests dies de festa.
Fires. Arrenca Sant Jordi a Calonge
Calonge s'avança a Sant Jordi amb una programació que s'allargarà durant tot el mes dins el projecte de Poble de Llibres amb presentacions de llibres, recitals poètics, activitats familiars, concerts i propostes participatives. Entre els actes més destacats hi ha la píndola literària de l’escriptor Jordi Puntí, el recital Vi en vers amb la poeta Susanna Rafart o el vermut literari amb els periodistes Xavier Grasset i Clàudia Rius, així com converses al voltant dels llibres amb figures com Albert Om i Joan Maria Pou. Més informació aquí.
Música. Maria Arnal, Macaco, Pastora... A l'Strenes
Algunes de les propostes més destacades del Festival Strenes, que enguany portarà fins a trenta-quatre propostes fins al maig, arriben aquest cap de setmana a Girona: Macaco, Maria Arnal, Pastora, Emma Ruiz, Els Miralls de Dylan i Maig seran els artistes que passaran pels diferents escenaris del festival (Teatre Municipal, Auditori, La Mirona i la plaça del Vi). Més informació aquí
Música. Pignoise a La Mirona
Divendres 10 d'abril
Una altra de les propostes musicals més rellevants és el retorn del grup Pignoise, que arriba a La Mirona per presentar la seva gira Ganas de veros, en què presentaran el seu nou disc Las Ganas, alhora que mantindran vius alguns dels seus grans èxits que han marcat la seva trajectòria. Més informació i entrades aquí.
Espectacles. L'objecció de consciència a La Planeta
Divendres 10 d'abril
L'obra Mili KK de Jumon Erra i Marc Angelet farà reviure a la sala La Planeta de Girona la insubmissió ciutadana i l'objecció de consciència al voltant del servei militar obligatori. A partir de materials reals, l'espectacle transporta a l'Espanya dels anys setanta, vuitanta i noranta per reviure el recorregut de Pepe Beunza, el primer objector de consciència polític. Més informació i entrades aquí.
Música. El millor del Mètal en català a Las Vegas
Dissabte 11 d'abril
Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols acollirà un festival dedicat 100% a la música mètal en català, el MètalCat, que tindrà lloc en diversos concerts. El primer tindrà lloc dissabte a la Sala 2 de l'equipament amb els grups Mocs&Cucs, Obaga i Bon Braguer. Entrades i opció d'adquirir abonament aquí.
Esdeveniments. Festival Milla Zero de l'Escala
Dissabte 11 d'abril
La plaça de l'Univers de Riells acollirà dissabte la 6a edició del Festival Milla Zero, que tindrà un mercat d'artesania, activitats familiars, màgia i actuacions musicals amb Kharloss Selektah, Memi Sillah Ska Group, Riki Undersounds i Pau Segalés. Més informació aquí.
Música. Trio Fortuny&GIO Symphonia a l'Auditori
Diumenge 12 d'abril
L'Auditori acollirà l'estrena absoluta del recital Triple de Beethoven i Joan Magrané a càrrec del Trio Fortuny i la GIO Symphonia, que enguany celebra el seu desè aniversari. Prèviament al concert, el director Francesc Prat i el compositor Joan Magrané conversaran sobre el procés de composició de l'obra. Més informació i entrades aquí.
Fires. Fira Expocasió a la Bisbal d'Empordà
Des de divendres 10 fins al diumenge 12 d'abril
Durant el cap de setmana, el passeig Marimon Asprer de la Bisbal acollirà un any més la fira Expocasió, que atraurà aquells interessats en trobar un catàleg de més de 300 vehicles d'ocasió, quilòmetre 0, furgonetes industrials i vehicles familiars repartits en un espai de més de 8.000 m2. Més informació aquí.
Fires. Fira Comarcal de Primavera de Campllong
Des de dijous 9 fins al diumenge 12 d'abril
Durant quatre dies, Campllong hi torna un any més amb una de les fires referents del món comercial, agrícola i ramader català. La 42a edició de la Fira Comarcal de Primavera tindrà més de 50 activitats per a tots els públics, amb la Fira Comercial com a principal eix, juntament amb exposicions de maquinària agrícola i industrial i el mercat d'ocasió. Més informació aquí.
Fires. Fira de l'espàrrec del Port de la Selva
Dissabte 11 i diumenge 12 d'abril
El Port de la Selva ha programat per aquest cap de setmana una desena d'actes amb motiu de la 15a edició de la Fira de l'Espàrrec. Entre els actes del programa, que inclourà una fira de comerç i artesania i tastets d'espàrrecs, també hi ha les passejades i tallers de plantes silvestres, una cercavila amb música tradicional i un concert d'havaneres amb el grup Mar d'Amunt. Més informació aquí.
