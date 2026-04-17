Festivals, Festes de Primavera, un tastet de Sant Jordi i pastissos: els millors plans del cap de setmana
Et proposem deu idees per fer a les comarques gironines amb música, espectacles, fires, humor i divulgació
Música. Festival Strenes
Divendres 17 i dissabte 18
Un cap de setmana més, Girona acollirà diverses actuacions dins el Festival Strenes. Les opcions són molt variades: divendres el programa inclou l'aclamat programa de ràdio Que no surti d'aquí, que ha emplenat dues funcions a la sala Montsalvatge de l'Auditori; el grup valencià la Fúmiga, que actuarà a la Mirona, i el grup mallorquí Suasi que serà al Yeah! Dissabte el festival continua amb dos concerts de Manu Guix al Teatre Municipal i Luz Casal a l'Auditori. Més informació aquí.
Música. Festival Recòndit
Dissabte 18 i diumenge 19
El cicle de concerts de petit format al Pla de l'Estany arrenca dissabte amb les dues primeres actuacions: l'aclamat i exitós format de La Nit de les Roses de Mishima, que obrirà el festival a Camós; i que diumenge es traslladarà a les Coves de Serinyà amb el Quartet Mèlt, en què la formació vocal presentarà el seu nou treball. Més informació i entrades aquí.
Oci. Festes de primavera a Girona
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19
Amb el bon temps, Girona comença a florir. Avui arrenquen les Festes de Primavera amb les primeres activitats, com la prèvia amb l'espectacle inaugural FOC que es farà a la plaça del Pallol i la despertada del drac al Pont de Pedra. Demà es farà el pregó i la penjada del Tarlà al carrer de l'Argenteria i la cercavila de gegants i capgrossos de Girona al jardí de la Infància, entre altres activitats. Més informació i programa aquí .
Música. Concert del grup OKDW a Figueres
Dissabte 18
La Cate acollirà un recital a càrrec del grup OKDW dins el seu cicle 66 Butaques. La banda està liderada per Virts i compta amb la producció de Pedro Campos, i presentarà el seu nou àlbum Gràcies, molt amable, fins aviat (2025, Hidden Track Records), que combina groove, pop i R&B. Més informació i entrades aquí .
Dansa. Sismodansa a Olot
Dissabte 18 i diumenge 19
La divuitena edició del Sismògraf, que arrencarà el 24 d'abril, comença la seva prèvia amb un cartell centrat en la dansa contemporània. Enguany s'hi estrenarà la proposta de carrer Mira de la Companyia Eva Durban dedicada a la dansa inclusiva i Vortex de Humanhood, que després convidarà a fer una sessió de meditació col·lectiva al parc Nou. Més informació aquí.
Fires. Figa Dolça de Figueres
Dissabte 18
Després d'haver-la hagut de suspendre el març pel mal temps, la fira Figa Dolça de Figueres se celebrarà demà a la Rambla amb una variada mostra de pastissers del municipi. Hi haurà deu estands de pastissers, i l'esdeveniment es completarà amb tallers, demostracions, degustacions i activitats infantils. Entre les activitats destacades hi ha l'elaboració d'una mousse de xocolata blanca amb maduixes amb Àngel Garcia de Tall Dolç o un taller de piruletes de xocolata a càrrec de Miquel Costabella i Àngel Garcia. Més informació i programa aquí.
Espectacles. El Cor dels Amants al Teatre Municipal de Girona
Divendres 17
Ernest Villegas i Marta Marco seran al Teatre Municipal de Girona sota la direcció Tiago Rodriguez, que hi presentarà el Cor dels amants. L'obra aborda els efectes del pas del temps en una parella, que es veu abocada a una situació de vida o mort. Més informació i entrades aquí.
Humor. Clara Ingold dins el cicle Sonats
Dissabte 18
La Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols acull demà el monòleg de Clara Ingold "Paloma de Parque". Aquest serà el segon espectacle en solitari de la humorista mallorquina i parlarà d'anècdotes i vivències personals. L'espectacle s'emmarca dins el cicle Sonats, que també acollirà humoristes com Corbacho, Txabi Franquesa i el duet Alba Segarra i Goday Garcia, entre altres. Més informació i entrades aquí.
Sant Jordi ja ha arribat a Calonge
Dissabte 18 i diumenge 19
Calonge ja fa dies que escalfa motors per la diada de Sant Jordi amb activitats, presentacions i tallers. Dissabte i diumenge hi haurà les primeres signatures d'autors a les llibreries Rals Llibres i Libelista, per on passaran Helena Carreras (Pues de garota, Premi Gregal de 2019), Joan Roure (Bèsties en el foc) o Àfrica Ragel (L'última Reia), entre altres autors. Durant els dos dies hi haurà actes destacats com el vermut literari a càrrec de Xavier Grasset i Clàudia Rius, una festa juganera amb La Dona del Sac o l'espectacle famliar Pomes, peres i poemes de la Companyia La Sola Teatre. Més informació i programa aquí.
Divulgació i ciència a Castell d'Aro
Dissabte 18
La quarta edició de l'esdeveniment de divulgació Ciència d'Aro -conegut fins ara com a Red Conscienciarte- tindrà lloc enguany al nou Espai Escoles Velles i acollirà divulgadors de diverses disciplines, com ara la salut sexual, la naturalesa o la meteorologia, a partir de petites xerrades que tindran com a fil conductor l'obra El jardí de les delícies d'El Bosch. També es faran activitats per la mainada. Més informació aquí i aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
