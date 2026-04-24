Dansa, música i festes majors: Els millors plans pel cap de setmana
Consulta la selecció de propostes amb espectacles, circ i dansa per fer a les comarques gironines
Fires i festes de Santa Creu de Figueres
Des d'avui fins al 3 de maig
Arrenquen els primers actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de FIgueres amb un programa amb 150 activitats de tota mena. Durant el primer cap de setmana hi ha plats fort com la Nit de la Diabòlica i cercavila del Dimoni de Figueres amb foc i xaranga; una visita guiada pels 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres o el concert amb el grup Atrapasomnis. També hi haurà el pregó, a càrrec de la Colla Castellera de Figueres. Més informació aquí
Festes de Primavera de Girona
Fins al diumenge 26
Aquest cap de setmana clou la programació de les Festes de Primavera, amb actes com la Consueta de Sant Jordi a la Catedral de Girona, la ballada de sardanes a la plaça de la Independència o l'espectacle de carrer La Paradeta. També hi haurà una Trobada de sacaires a la Rambla, i l'esperada Trobada de Mulasses, que tancarà l'edició d'aquest any. I com sempre, el Tarlà continuarà voltejant, i ho farà fins al 17 de maig dins una franja horària. Més informació aquí.
Guillermotta i Celebration a La Planeta
Dissabte 25 i diumenge 26
L'univers de Guillermina Motta torna a La Planeta el dissabte de la mà del premiat espectacle de Jordi Prat i Coll Jordi Vidal canta Guillermina Motta, i que ja va enlluernar el públic de la sala gironina fa tres anys. El diumenge, la sala acollirà l'espectacle festiu Celebration, també multipremiada, i que recull els 60 anys damunt l'escenari de la ballarina Montse Colomé. Més informació aquí.
"Riure Caníbal" al Teatre Municipal de Girona
Divendres 24
El Col·lectiu Las Huecas presenta una peça que té lloc en una sala d'espera i que mescla comèdia, el terror psicològic i la sàtira política. Riure Caníbal parla de la normalització dels discursos d'odi a les xarxes socials i a les tarimes polítiques, i proposa un canvi de torns amb l'humor com a eina antifeixista. Més informació aquí.
Nit de hip-hop al Yeah! de Girona
Divendres 24
La sala gironina començarà a les 22 h un concert de hip-hop a càrrec dels artistes Vinnie Kairos i Breitweiser, que han creat l'àlbum conjunt Calamitats. Seguidament, el garrotxí FueraD$ presentarà el seu àlbum Fanzine. Més informació aquí.
Germà Negre al festival Folclòria
Divendres 24
El grup garrotxí Germà Negre serà a la plaça dels Mercaders dins el Festival Folclòria, que fins dissabte omplirà de música i activitats populars el Barri Vell. Dissabte hi haurà un taller de Sardana Satànica i una trobada de Glosa vs Freestyle. Més informació aquí
Espectacle de circ Post Clàssic, de Tortell Poltrona a Salt
Dissabte 25
El mític pallasso Tortell Poltrona, pioner europeu del clown contemporani, presenta a Salt una recopilació dels seus millors esquetxos amb energia, humanitat i poesia. Ho farà en una sessió plena d'humor apta per tota la família. Més informació aquí.
Sismògraf d'Olot
Fins al diumenge 26
El festival dedicat al moviment del cos i de les arts vives ha programat per aquest cap de setmana multiples propostes en la seva 18a edició. Encetat dijous després de la prèvia amb la Sismodansa, el certamen es centra aquest any en la idea de benestar i caminar, amb noms com Àngels Margarit, Eva Durban o Mal Pelo. Més informació aquí
