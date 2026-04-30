Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana

Entre les activitats destacades hi ha el Flors i Violes de Palafrugell, el Festival Strenes i la traca final de la Festa Major de Figueres

Un espectacle de l'edició passada del festival Flors i Violes de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Aquest cap de setmana llarg és molt aprofitable, tant si teniu ganes de voltar per fires culturals o festives (n'hi ha una bona colla), com per gaudir de la música de festivals com l'Strenes. La llista proposa deu plans variats i a diversos racons de les comarques gironines. Busqueu i remeneu!

Flors i Violes de Palafrugell

Del dijous 30 d'abril al diumenge 3 de maig

Palafrugell s'engalana aquests dies de cultura dins la festa Flors i Violes, amb espectacles, tallers i activitats infantils, animació itinerant i molta música, amb noms com Els Catarres, Sidonie i Rock per Xics. El programa inclou més de 40 activitats i arrenca avui a les 20 h als jardins de Can Bech amb un concert especial dels 30 anys de trajectòria del grup Els Cremats. A continuació, la plaça de l'Església acollirà a les 22 h l'espectacle inaugural Elements, que combina mapping visual, llum, foc i so 3D. Pel divendres, destaquen els espectacles familiars de pallassos Els germans Filigranes de la Cia Filigranes i la peça de trapezi i humor PÍFIA de la Cia Totapedra. A la nit, el grup Sidonie presentarà a la plaça de Can Mario el seu nou disc Catalan Grafiti. Dissabte, la cloenda musical anirà a càrrec dels Catarres, mentre que Rock per Xics faran un concert familiar diumenge al migdia. Consulta tota la programació aquí.

Un espectacle dins l'edició anterior del Flors i Violes de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres

Des del 24 d'abril fins al diumenge 3 de maig

La festa gran de Figueres viu el clímax d'una edició que ha programat unes 150 activitats. Per aquests dies, destaquen la nit de dijous, amb música de l'Orquestra Di-versiones, Doctor Prats i James Band, i la cercavila de Bestiari Popular de la Nit de la Cebeta. Divendres, la Jove Orquestra de Figueres farà un concert al Teatre El Jardí, i El Rampell acollirà els grups de punk Oi! i rock amb Rural Kids, Crim i Groggy Rude. Dissabte hi haurà tallers, visites guiades i una audició de sardanes amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. A la nit, El Rampell acollirà un concert del grup Ginestà. Més informació i programa complet aquí.

Un ball de gegants dins les Fires de Figueres d'una edició anterior. / jordi calllol

Dia amb música, tallers i gastronomia a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 2 de maig

El Dia M6, batejat per l'entitat guixolenca Mascanada 6, tindrà lloc dissabte a la plaça del Monestir i a l'Espai Àgora del Monestir amb una programació cultural que inclou música d'artistes com Lecocq i Serial Killerz, així com tallers, un espectacle poètic que combina circ i moviment, un tastet electrònic i un visionat de cinema ganxó, entre altres. Durant tota la setmana, l'entitat ha organitzat ponències sobre el futur del món cultural a l'Espai Àgora. Avui es parlarà de la gestió i l'impacte dels espais i fàbriques de creació (amb ponències de Carles Sala, Elsa Guerra i Beatriu Daniel), mentre que divendres s'abordarà la precarietat dels artistes (amb ponències de Mariona Omedes, Carles Mora, Òscar García, Miquel Abras i Fel Faixedas). Més informació aquí.

Fira Mercat de Carrer de la Bisbal d'Empordà

Divendres 1 de maig

La Bisbal d'Empordà celebrarà enguany la XXXV Fira del Mercat al Carrer amb més de 150 parades -56 de marxants, 50 del mercat setmanal i la resta de botigues i entitats del municipi-. A més, s'han creat diversos espais temàtics arreu de la ciutat, com l'Espai Fireta amb parades infantils i venda de segona mà, i l'Espai d'Art, on s'ubicarà la Mostra de Playmobil. Al passeig Marimon Asprer s’ubicarà la 8a edició de la Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, amb 19 parades. A la plaça del Castell també se celebrarà la 3a edició de la mostra de cerveses artesanes, amb la participació de les cerveseres Albera, la Faixa i Notenfadis, i a la tarda, de 17 a 20 h, l’espai s’ambientarà amb música. Més informació aquí.

Parades del mercat al carrer en una edició anterior, a la Bisbal d'Empordà. / La Bisbal d'Empordà

Fira de l'1 de maig a Olot

Divendres 1 de maig

Olot omplirà d'activitats i mercats el centre de la ciutat. Al Firal hi haurà unes 50 parades del mercat d'artesania, al Firal Petit, un espai de maquinària de jardí; el Firalet acollirà el mercat de l'automòbil amb una setantena de vehicles nous i d'ocasió; més de 60 parades de roba s'instal·laran a la plaça Balmes; a la plaça Clarà hi haurà la fira del disc; i la plaça Major s'omplirà de jocs familiars. La jornada també inclou un taller de castells, passejades amb burros i exposicions. Més informació aquí.

Fira de Pagès de Maçanet de la Selva

Dissabte 2 i diumenge 3 de maig

La 34a edició de la Fira de Pagès portarà exposicions, xerrades, música i vermuts, demostracions, cercaviles de gegants i espectacles itinerants. Durant els dos dies hi haurà una mostra d'animals al carrer del Migdia, jocs gegants a la placeta del costat de la Pista Jardí, taller de fang a la placeta de Can Felló i un espai gastronòmic a la Pista Jardí, entre altres activitats. Més informació aquí.

Fira Nostaldisc de Sant Gregori

Diumenge 3 de maig

Un any més, i ja en són nou, Sant Gregori acollirà la Fira del Disc i Cultura del Rock'n'Roll amb setze firaires i un programa que inclourà el vocalista i saxòfon Joan Duch de l'orquestra La Rodona com a pregoner d'aquest any. La formació celebra enguany 50 anys, i la fira ho celebrarà amb un concert en què Duch participarà juntament músics històrics i l'Orquestra Sant Martirià. Un altre dels plats forts serà un concert acústic que oferirà la formació garrotxina Germà Negre. La jornada s'arrodonirà amb tallers familiars i zones amb estands de merxandatge i discos.

La fira Nostaldisc de l'any passat. / Marc Martí

Dan Peralbo i el Comboi, Ginestà, els Amics de les Arts... al Festival Strenes

La música és ben protagonista durant aquests dies, amb un bon ventall de grups que passaran per l'Strenes a presentar els seus nous treballs, i hi ha moltes opcions per triar i remenar: els figuerencs Clima, Sangijuelas del Guadiana (Dijous); Dan Peralbo i el Comboi, Ginestà i Iseo&Dodosound (divendres); els Amics de les Arts i una batalla de DJ (dissabte) i Buhos (diumenge).

Un concert del Festival Strenes de l'edició anterior. / DdG

Ismael Serrano i Joan Miquel Oliver al Festival Recòndit

Divendres 1 i dissabte 2 de maig

Aquest cap de setmana, el Recòndit portarà Ismael Serrano a Pla de Martís (divendres) i el mallorquí Joan Miquel Oliver a Crespià (dissabte). Serrano farà un repàs dels seus èxits i també hi portarà el seu treball més recent, Grabaciones insospechadas. Pel que fa a Oliver, estrenarà el seu nou àlbum Roïssos, publicat avui mateix a les plataformes digitals. Més informació i entrades aquí.

Arrenca el festival Líric de Girona

Dijous 30 d'abril

El nou festival gironí dedicat al cant operístic arrenca avui amb el recital a càrrec de la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert i Joaquim Solà al piano al Claustre del monestir de Sant Daniel de Girona. El cicle líric s'allargarà fins al 18 de juny amb recitals del tenor Antoni Lliteres, la soprano Rosa Maria Abella i el baix Jeroboám Tejera. Els recitals combinaran àries d'òpera, lied, sarsuela i cançó catalana. Més informació i entrades aquí.

