Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
Entre les activitats destacades hi ha el Flors i Violes de Palafrugell, el Festival Strenes i la traca final de la Festa Major de Figueres
Aquest cap de setmana llarg és molt aprofitable, tant si teniu ganes de voltar per fires culturals o festives (n'hi ha una bona colla), com per gaudir de la música de festivals com l'Strenes. La llista proposa deu plans variats i a diversos racons de les comarques gironines. Busqueu i remeneu!
Flors i Violes de Palafrugell
Del dijous 30 d'abril al diumenge 3 de maig
Palafrugell s'engalana aquests dies de cultura dins la festa Flors i Violes, amb espectacles, tallers i activitats infantils, animació itinerant i molta música, amb noms com Els Catarres, Sidonie i Rock per Xics. El programa inclou més de 40 activitats i arrenca avui a les 20 h als jardins de Can Bech amb un concert especial dels 30 anys de trajectòria del grup Els Cremats. A continuació, la plaça de l'Església acollirà a les 22 h l'espectacle inaugural Elements, que combina mapping visual, llum, foc i so 3D. Pel divendres, destaquen els espectacles familiars de pallassos Els germans Filigranes de la Cia Filigranes i la peça de trapezi i humor PÍFIA de la Cia Totapedra. A la nit, el grup Sidonie presentarà a la plaça de Can Mario el seu nou disc Catalan Grafiti. Dissabte, la cloenda musical anirà a càrrec dels Catarres, mentre que Rock per Xics faran un concert familiar diumenge al migdia. Consulta tota la programació aquí.
Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres
Des del 24 d'abril fins al diumenge 3 de maig
La festa gran de Figueres viu el clímax d'una edició que ha programat unes 150 activitats. Per aquests dies, destaquen la nit de dijous, amb música de l'Orquestra Di-versiones, Doctor Prats i James Band, i la cercavila de Bestiari Popular de la Nit de la Cebeta. Divendres, la Jove Orquestra de Figueres farà un concert al Teatre El Jardí, i El Rampell acollirà els grups de punk Oi! i rock amb Rural Kids, Crim i Groggy Rude. Dissabte hi haurà tallers, visites guiades i una audició de sardanes amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. A la nit, El Rampell acollirà un concert del grup Ginestà. Més informació i programa complet aquí.
Dia amb música, tallers i gastronomia a Sant Feliu de Guíxols
Dissabte 2 de maig
El Dia M6, batejat per l'entitat guixolenca Mascanada 6, tindrà lloc dissabte a la plaça del Monestir i a l'Espai Àgora del Monestir amb una programació cultural que inclou música d'artistes com Lecocq i Serial Killerz, així com tallers, un espectacle poètic que combina circ i moviment, un tastet electrònic i un visionat de cinema ganxó, entre altres. Durant tota la setmana, l'entitat ha organitzat ponències sobre el futur del món cultural a l'Espai Àgora. Avui es parlarà de la gestió i l'impacte dels espais i fàbriques de creació (amb ponències de Carles Sala, Elsa Guerra i Beatriu Daniel), mentre que divendres s'abordarà la precarietat dels artistes (amb ponències de Mariona Omedes, Carles Mora, Òscar García, Miquel Abras i Fel Faixedas). Més informació aquí.
Fira Mercat de Carrer de la Bisbal d'Empordà
Divendres 1 de maig
La Bisbal d'Empordà celebrarà enguany la XXXV Fira del Mercat al Carrer amb més de 150 parades -56 de marxants, 50 del mercat setmanal i la resta de botigues i entitats del municipi-. A més, s'han creat diversos espais temàtics arreu de la ciutat, com l'Espai Fireta amb parades infantils i venda de segona mà, i l'Espai d'Art, on s'ubicarà la Mostra de Playmobil. Al passeig Marimon Asprer s’ubicarà la 8a edició de la Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, amb 19 parades. A la plaça del Castell també se celebrarà la 3a edició de la mostra de cerveses artesanes, amb la participació de les cerveseres Albera, la Faixa i Notenfadis, i a la tarda, de 17 a 20 h, l’espai s’ambientarà amb música. Més informació aquí.
Fira de l'1 de maig a Olot
Divendres 1 de maig
Olot omplirà d'activitats i mercats el centre de la ciutat. Al Firal hi haurà unes 50 parades del mercat d'artesania, al Firal Petit, un espai de maquinària de jardí; el Firalet acollirà el mercat de l'automòbil amb una setantena de vehicles nous i d'ocasió; més de 60 parades de roba s'instal·laran a la plaça Balmes; a la plaça Clarà hi haurà la fira del disc; i la plaça Major s'omplirà de jocs familiars. La jornada també inclou un taller de castells, passejades amb burros i exposicions. Més informació aquí.
Fira de Pagès de Maçanet de la Selva
Dissabte 2 i diumenge 3 de maig
La 34a edició de la Fira de Pagès portarà exposicions, xerrades, música i vermuts, demostracions, cercaviles de gegants i espectacles itinerants. Durant els dos dies hi haurà una mostra d'animals al carrer del Migdia, jocs gegants a la placeta del costat de la Pista Jardí, taller de fang a la placeta de Can Felló i un espai gastronòmic a la Pista Jardí, entre altres activitats. Més informació aquí.
Fira Nostaldisc de Sant Gregori
Diumenge 3 de maig
Un any més, i ja en són nou, Sant Gregori acollirà la Fira del Disc i Cultura del Rock'n'Roll amb setze firaires i un programa que inclourà el vocalista i saxòfon Joan Duch de l'orquestra La Rodona com a pregoner d'aquest any. La formació celebra enguany 50 anys, i la fira ho celebrarà amb un concert en què Duch participarà juntament músics històrics i l'Orquestra Sant Martirià. Un altre dels plats forts serà un concert acústic que oferirà la formació garrotxina Germà Negre. La jornada s'arrodonirà amb tallers familiars i zones amb estands de merxandatge i discos.
Dan Peralbo i el Comboi, Ginestà, els Amics de les Arts... al Festival Strenes
La música és ben protagonista durant aquests dies, amb un bon ventall de grups que passaran per l'Strenes a presentar els seus nous treballs, i hi ha moltes opcions per triar i remenar: els figuerencs Clima, Sangijuelas del Guadiana (Dijous); Dan Peralbo i el Comboi, Ginestà i Iseo&Dodosound (divendres); els Amics de les Arts i una batalla de DJ (dissabte) i Buhos (diumenge).
Ismael Serrano i Joan Miquel Oliver al Festival Recòndit
Divendres 1 i dissabte 2 de maig
Aquest cap de setmana, el Recòndit portarà Ismael Serrano a Pla de Martís (divendres) i el mallorquí Joan Miquel Oliver a Crespià (dissabte). Serrano farà un repàs dels seus èxits i també hi portarà el seu treball més recent, Grabaciones insospechadas. Pel que fa a Oliver, estrenarà el seu nou àlbum Roïssos, publicat avui mateix a les plataformes digitals. Més informació i entrades aquí.
Arrenca el festival Líric de Girona
Dijous 30 d'abril
El nou festival gironí dedicat al cant operístic arrenca avui amb el recital a càrrec de la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert i Joaquim Solà al piano al Claustre del monestir de Sant Daniel de Girona. El cicle líric s'allargarà fins al 18 de juny amb recitals del tenor Antoni Lliteres, la soprano Rosa Maria Abella i el baix Jeroboám Tejera. Els recitals combinaran àries d'òpera, lied, sarsuela i cançó catalana. Més informació i entrades aquí.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge