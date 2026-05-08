Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Temps de Flors, heavy metal, gastronomia i una capbussada al món grecoromà: idees pel cap de setmana

Arriba un dels caps de setmana més primaverencs i florals de l'any, amb propostes que combinen passejos amb instal·lacions de flors, música de gèneres ben variats, teatre i una immersió al món grecoromà

Visitants al centre de Girona en l'edició anterior de Temps de Flors.

Visitants al centre de Girona en l'edició anterior de Temps de Flors. / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

Comença Girona, Temps de Flors

Des del 9 fins al 17 de maig

El festival més florit de les comarques gironines comença dissabte amb 141 projectes florals que es podran visitar en 113 espais de la ciutat.El pont de Sant Feliu és un dels espais que ha incorporat la mostra, juntament als jardins de Sant Feliu o la font del passeig Arqueològic. Entre els espais que rebran més atenció hi ha, sens dubte, les escales de la Catedral, que aquest any s'inspiraran en l'Any Gaudí. A més, la mostra també homenatjarà a Pau Casals, que aquest any commemora el 150è aniversari del seu naixement. Dins el festival, es podrà gaudir de la música del Girona A Capella amb actuacions de Música Nua, Coral Singlot amb el Quartet Mèlt i Heaven On Earth Gospel Choir. A més, entre les activitats que s'organitzen durant la mostra floral hi haurà una diada castellera i una oferta gastronòmica variada. Més informació aquí.

Les escales de la Catedral de Girona en l'edició de l'any passat.

Les escales de la Catedral de Girona en l'edició de l'any passat. / Aniol Resclosa

Guíxols Flors

Dissabte 9 i diumenge 10 de maig

Fora de Girona, les flors també prenen protagonisme a municipis com Sant Feliu de Guíxols, que des de fa més de 70 anys celebra l'arribada de la primavera amb un doble format de concurs i exposició en espais del Monestir, com l'Espai Àgora, les torres o l'Hort del Rector. Des de fa uns anys, s'han recuperat les catifes de flors pròpies de Corpus, en què hi col·laboren entitats i escoles. Més informació aquí.

Les flors presentades al concurs de flors de l'any passat al certamen Guíxols Flors.

Les flors presentades al concurs de flors de l'any passat al certamen Guíxols Flors. / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

FemJazz! a Banyoles

Fins al 10 de maig

Aquest any, el FEMJazz ha apostat per una programació que inclou big bands del municipi, música d'avanguarda i improvisació. Dins els concerts destacats, hi ha l'espectacle de sonoritats arriscades Lavish Joy que tindrà lloc avui a l'Auditori de l'Ateneu. Anirà a càrrec de la parella artística formada per Robyn Schulkowsky (percussió) i Joey Baron (bateria), i el guitarrista japonès d'avantguarda Ôtomo Yoshihide, i serà l'única parada a l'Estat. Pel festival també hi passaran noms com Ghana Highlife, Glossip i Eugenia Serra Quartet. Més informació aquí.

Fetus a l'Auditori de Girona

Dissabte 9 de maig

El grup bisbalenc Fetus presentarà el seu sisè treball a l'Auditori de Girona.

El grup bisbalenc Fetus presentarà el seu sisè treball a l'Auditori de Girona. / DdG

El grup bisbalenc presentarà a la Sala de Cambra de l'Auditori el seu sisè treball Romancer tartera, un projecte en format de romanço influenciat pel mestre romancer Jaume Arnella, i que desgrana temes d'actualitat com l'auge de l'extrema dreta o la crisi de Rodalies. Més informació i entrades aquí.

Més heavy metal a Las Vegas

Dissabte 9 de maig

Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols rebrà demà la segona nit dedicada al Mètal en català dins un cicle musical de tres jornades que va començar l'abril i que s'allargarà fins al 27 de juny. A l'escenari hi pujaran els grups de heavy metal Vrademarg, Assot i Rancúnia. Més informació i entrades aquí.

Triumvirat Mediterrani a l'Escala

Del divendres 8 de maig al diumenge 10 de maig

L'escala acollirà durant el cap de setmana la 30a edició de la cita dedicada a la recreació i divulgació del món grecoromà vinculat a Empúries. Una de les principals novetats serà l’exposició retrospectiva al voltant dels 30 anys del Triumvirat Mediterrani, que es podrà visitar a l’Alfolí de la Sal del 8 al 31 de maig. A més, també es farà un Simposi Internacional de la Ruta dels Foceus, que reunirà representants institucionals, investigadors i especialistes de diversos territoris mediterranis relacionats històricament amb Focea. Més informació aquí.

Tribut a les rates a La Planeta

Dissabte 9 i diumenge 10 de maig

La sala independent gironina proposa un cap de setmana amb dos passis de l'espectacle de teatre Tribut a les rates de Las Espectadoras. L'obra, dirigida per Aina Minguell i Aitana López, és protagonitzada per dues àvies desnonades, la Dolores i l'Angústia, que habiten dins de dos cubells d'escombraries. Més informació aquí.

L'obra de teatre &quot;Tribut a les rates&quot; que es farà dissabte i diumenge a La Planeta de Girona.

L'obra de teatre "Tribut a les rates" que es farà dissabte i diumenge a La Planeta de Girona. / Las Espectadoras.

Fira Empordà, cuina i salut de Torroella de Montgrí

Divendres 8 i dissabte 9 de maig

Torroella celebra per dotzè any una fira dedicada a la salut i l'alimentació de proximitat a la plaça de la Vila i a altres espais com la plaça del Mestre Pere Rigau. Durant tos dies hi haurà demostracions de cuina en directe, com la que farà la xef Ada Parellada del restaurant Semproniana avui a les 19 h a la plaça de la Vila o la del xef Jacint Carafí demà a les 18.30 h al mateix espai. També es faran tastets de productes locals, tallers per la mainada, animació itinerant, conferències i espectacles. Més informació i programa aquí.

Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada

Dissabte 9 de maig

Mollet de Peralada acull la quarta fira dedicada a la transhumància, que desplegarà durant el dia un programa amb demostracions i tallers, xerrades i exposicions, així com activitats per la mainada com una cercavila de gegants i passejades amb Burrotrek. També hi haurà una arrossada popular i música a càrrec de la xaranga de Pujats de to i el grup de versions Xibarri. Més informació i programa aquí.

Festa Major de Vilablareix

Del 7 al 17 de maig

Notícies relacionades i més

Un any més, Vilablareix celebra la seva festa grossa amb dos caps de setmana plens d'activitats. Aquests primers dies es podrà fer la caminada nocturna des de la plaça del Perelló, i també es farà una festa holi i un vermut musical a can Roc amb el cantautor bisbalenc Miquel Abras. Consulta la programació aquí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents