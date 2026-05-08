Temps de Flors, heavy metal, gastronomia i una capbussada al món grecoromà: idees pel cap de setmana
Arriba un dels caps de setmana més primaverencs i florals de l'any, amb propostes que combinen passejos amb instal·lacions de flors, música de gèneres ben variats, teatre i una immersió al món grecoromà
Comença Girona, Temps de Flors
Des del 9 fins al 17 de maig
El festival més florit de les comarques gironines comença dissabte amb 141 projectes florals que es podran visitar en 113 espais de la ciutat.El pont de Sant Feliu és un dels espais que ha incorporat la mostra, juntament als jardins de Sant Feliu o la font del passeig Arqueològic. Entre els espais que rebran més atenció hi ha, sens dubte, les escales de la Catedral, que aquest any s'inspiraran en l'Any Gaudí. A més, la mostra també homenatjarà a Pau Casals, que aquest any commemora el 150è aniversari del seu naixement. Dins el festival, es podrà gaudir de la música del Girona A Capella amb actuacions de Música Nua, Coral Singlot amb el Quartet Mèlt i Heaven On Earth Gospel Choir. A més, entre les activitats que s'organitzen durant la mostra floral hi haurà una diada castellera i una oferta gastronòmica variada. Més informació aquí.
Guíxols Flors
Dissabte 9 i diumenge 10 de maig
Fora de Girona, les flors també prenen protagonisme a municipis com Sant Feliu de Guíxols, que des de fa més de 70 anys celebra l'arribada de la primavera amb un doble format de concurs i exposició en espais del Monestir, com l'Espai Àgora, les torres o l'Hort del Rector. Des de fa uns anys, s'han recuperat les catifes de flors pròpies de Corpus, en què hi col·laboren entitats i escoles. Més informació aquí.
FemJazz! a Banyoles
Fins al 10 de maig
Aquest any, el FEMJazz ha apostat per una programació que inclou big bands del municipi, música d'avanguarda i improvisació. Dins els concerts destacats, hi ha l'espectacle de sonoritats arriscades Lavish Joy que tindrà lloc avui a l'Auditori de l'Ateneu. Anirà a càrrec de la parella artística formada per Robyn Schulkowsky (percussió) i Joey Baron (bateria), i el guitarrista japonès d'avantguarda Ôtomo Yoshihide, i serà l'única parada a l'Estat. Pel festival també hi passaran noms com Ghana Highlife, Glossip i Eugenia Serra Quartet. Més informació aquí.
Fetus a l'Auditori de Girona
Dissabte 9 de maig
El grup bisbalenc presentarà a la Sala de Cambra de l'Auditori el seu sisè treball Romancer tartera, un projecte en format de romanço influenciat pel mestre romancer Jaume Arnella, i que desgrana temes d'actualitat com l'auge de l'extrema dreta o la crisi de Rodalies. Més informació i entrades aquí.
Més heavy metal a Las Vegas
Dissabte 9 de maig
Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols rebrà demà la segona nit dedicada al Mètal en català dins un cicle musical de tres jornades que va començar l'abril i que s'allargarà fins al 27 de juny. A l'escenari hi pujaran els grups de heavy metal Vrademarg, Assot i Rancúnia. Més informació i entrades aquí.
Triumvirat Mediterrani a l'Escala
Del divendres 8 de maig al diumenge 10 de maig
L'escala acollirà durant el cap de setmana la 30a edició de la cita dedicada a la recreació i divulgació del món grecoromà vinculat a Empúries. Una de les principals novetats serà l’exposició retrospectiva al voltant dels 30 anys del Triumvirat Mediterrani, que es podrà visitar a l’Alfolí de la Sal del 8 al 31 de maig. A més, també es farà un Simposi Internacional de la Ruta dels Foceus, que reunirà representants institucionals, investigadors i especialistes de diversos territoris mediterranis relacionats històricament amb Focea. Més informació aquí.
Tribut a les rates a La Planeta
Dissabte 9 i diumenge 10 de maig
La sala independent gironina proposa un cap de setmana amb dos passis de l'espectacle de teatre Tribut a les rates de Las Espectadoras. L'obra, dirigida per Aina Minguell i Aitana López, és protagonitzada per dues àvies desnonades, la Dolores i l'Angústia, que habiten dins de dos cubells d'escombraries. Més informació aquí.
Fira Empordà, cuina i salut de Torroella de Montgrí
Divendres 8 i dissabte 9 de maig
Torroella celebra per dotzè any una fira dedicada a la salut i l'alimentació de proximitat a la plaça de la Vila i a altres espais com la plaça del Mestre Pere Rigau. Durant tos dies hi haurà demostracions de cuina en directe, com la que farà la xef Ada Parellada del restaurant Semproniana avui a les 19 h a la plaça de la Vila o la del xef Jacint Carafí demà a les 18.30 h al mateix espai. També es faran tastets de productes locals, tallers per la mainada, animació itinerant, conferències i espectacles. Més informació i programa aquí.
Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada
Dissabte 9 de maig
Mollet de Peralada acull la quarta fira dedicada a la transhumància, que desplegarà durant el dia un programa amb demostracions i tallers, xerrades i exposicions, així com activitats per la mainada com una cercavila de gegants i passejades amb Burrotrek. També hi haurà una arrossada popular i música a càrrec de la xaranga de Pujats de to i el grup de versions Xibarri. Més informació i programa aquí.
Festa Major de Vilablareix
Del 7 al 17 de maig
Un any més, Vilablareix celebra la seva festa grossa amb dos caps de setmana plens d'activitats. Aquests primers dies es podrà fer la caminada nocturna des de la plaça del Perelló, i també es farà una festa holi i un vermut musical a can Roc amb el cantautor bisbalenc Miquel Abras. Consulta la programació aquí.
