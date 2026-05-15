Circ, certàmens florals i fires medievals: Els millors plans pel cap de setmana
El proposem deu idees diverses per gaudir a les comarques gironines aquests dies de festa
La cultura comunitària torna a l'Inevitable de Salt
Fins al 17 de maig
El Festival L’Inevitable torna a Salt del 14 al 17 de maig amb més de quaranta activitats culturals gratuïtes i comunitàries. En la seva quarta edició, el certamen es consolida com una proposta autogestionada per la ciutadania i basada en la defensa de la cultura com un dret, no com una mercaderia. Sota el lema “Sembla mentida, però és veritat”, el festival planteja una mirada crítica sobre les certeses, les mentides i els relats que condicionen la societat actual. La programació aposta pel talent local, la perspectiva antiracista i de gènere, i inclou concerts, circ, micro obert, tallers, dansa, instal·lacions artístiques i propostes educatives. També hi tindrà pes la Fira Ineditable, dedicada als fanzins i l’autoedició. Pots consultar tota la programació aquí.
Expocasió a Fornells de la Selva
15, 16 i 17 de maig
Expocasió Girona torna a Fornells de la Selva com un gran aparador del vehicle d’ocasió, seminou i quilòmetre zero. La fira s’instal·la al polígon del Pla de la Seva i permet veure en un mateix espai una oferta àmplia de cotxes per a qui vol canviar de vehicle o comparar opcions abans de comprar.
Durant els tres dies s’hi poden consultar vehicles d’ocasió, quilòmetre zero, seminous, híbrids i elèctrics, amb presència de professionals del sector automobilístic i opcions de diferents marques i gammes. Més informació aquí.
Últims dies de Temps de Flors a Girona
15, 16 i 17 de maig
Girona viu els últims dies de la 71a edició de Temps de Flors, amb 141 projectes florals repartits en 113 espais de la ciutat. La mostra es pot visitar de dia de 9.30 a 21 h, amb Flors de Nit en 17 espais interiors fins a les 23 h de diumenge a divendres i fins a mitjanit els dissabtes; diumenge, últim dia, alguns espais exteriors començaran el desmuntatge a les 19 h. El cap de setmana també incorpora concerts del Girona A Cappella Festival, amb el recital de Lemon Squeezy avui a les 20 h a l’Auditori de Girona; dissabte, Quite Loud canta a les 18 h a la plaça de la Independència, amb entrada gratuïta; i diumenge, Vocal Vidas actua al mateix espai, també a les 18 h i gratuït. Més informació aquí.
Vilablareix viu el clímax de la Festa Major
15, 16 i 17 de maig
Vilablareix celebra el cap de setmana central de la Festa Major amb una programació de carrer, música, cultura popular, activitats familiars i barraques. La festa combina actes de poble i concerts de nit, amb el tancament diumenge amb ofici, sardanes i ball.
Avui hi ha cercavila amb la xaranga Bufant Fort, pregó a càrrec del TecnoAteneu, teatre amb el grup local l’Olla dels Maiquiets i concerts amb Els Catarres, Innat i DJ. Dissabte, el programa inclou concurs infantil de dibuix, espectacle familiar La Colla Pirata, sopar popular, ball amb Blue Moon i barraques amb Orquestra Di-versiones, Àlex Pérez i DJ Martin. Diumenge hi ha ofici solemne a Sant Menna amb la Coral de Sant Roc, sardanes amb l’Orquestra La Selvatana, concert, ball i lliurament dels premis del concurs de plantes i flors. Més informació aquí.
Sils celebra la primavera entre flors, tractors i festa popular
15, 16 i 17 de maig
Tocs de Flor de Sils reuneix la 58a Exposició de Flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. El programa fa conviure flors, cultura popular, activitats infantils, pagesia, música i actes de carrer durant tot el cap de setmana. Avui hi ha taller d’olis essencials i una xerrada sobre l’Estany de Sils, recerca i conservació. Dissabte s’hi concentren la trobada gegantera, la inauguració de l’Exposició de Flors, el taller “Flors Detox”, l’espectacle infantil La Festa Xaxipiruli, el concert de cobla Sardacançons!, el vespreig amb Mètode3, l’espectacle de foc dels Cremats de Sils i la nit amb DJ residents de Millenium. Diumenge hi ha marxa solidària per l’ELA, plantada i benedicció de tractors, contes, tallers infantils, concert de l’Escola de Música de Sils i Vidreres, concert de Clàudia Rostey & Asier Vázquez Duo, vermut popular, sardanes i cloenda amb premis. Més informació aquí.
Festa de la cervesa artesana a Caldes
16 de maig
Caldes de Malavella dedica la tarda i el vespre de dissabte a la Fira de la Cervesa Artesana, a la plaça de la Selva. L’acte començarà a les sis de la tarda, s’allargarà fins a la nit i tindrà entrada lliure i gratuïta.
La fira reunirà vuit cerveseres, quatre foodtrucks, música en viu amb De Rumbers i un Punt Lila de 20 a 23 h. També hi haurà got de la fira, amb una acció prèvia de l’Associació de Comerciants, Industrials i Empreses de Caldes de Malavella per repartir-ne 100 entre les primeres persones que completin una butlleta amb segells de comerços adherits. Més informació aquí.
Llançà emprèn un viatge medieval
15 i 16 de maig
Llançà celebra la tercera edició de Llançà Medieval, una proposta que transforma el nucli antic en un escenari d’època. La jornada principal és dissabte, amb campament medieval, oficis antics, tallers, jocs infantils, parades de comerç local i artesans. No he trobat programació oficial d’aquest esdeveniment per al diumenge. Avui hi ha la conferència El Mestre de Cabestany: la seva obra i el seu misteri des de Sant Pere de Rodes. Dissabte, durant tot el dia, hi haurà campament medieval, tallers, demostracions d’oficis antics, jocs infantils i parades. El programa també inclou música itinerant medieval, l’espectacle El recaptador d’impostos, visita teatralitzada, passejades amb ponis, exhibició de danses medievals, pas d’armes, espectacle itinerant Burbujó, el bruixot de les bombolles, ball de bastons i altres activitats al voltant de la plaça Major. Més informació aquí.
Circ familiar a Sant Antoni de Calonge
17 de maig
El cicle Circ en família porta espectacles gratuïts a Calonge i Sant Antoni, amb una proposta pensada per a públic familiar. La segona jornada del cicle tindrà lloc diumenge al matí amb Els viatges de la Trapi, d’11.30 a 12.30 h, a la plaça de la Llibertat, i ACEMGIR Trickline, de 12.45 a 13.45 h, a l’espigó Costa Brava. Tots dos espectacles són gratuïts. Més informació aquí.
Ripoll reviu la llana, els pastors i el Casament a Pagès
16 i 17 de maig
Ripoll celebra la 59a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, una de les cites tradicionals més singulars del Ripollès i que inclou una mostra d'artesans. Dissabte hi haurà una trobada de Gegants i una cercavila, mentre que diumenge serà el dia gros amb la Festa de la Llana i la sortida i arribada del ramat, exhibició tradicional de tosa amb tisora i filadores, Concurs Nacional d’esquilar ovelles i entrega de premis. El Casament a Pagès inclou la sortida de les comitives, balls tradicionals, arribada dels nuvis al Monestir i ofici religiós. Més informació aquí.
Mahler a l’Auditori de Girona
17 de maig
L’Auditori de Girona acull diumenge un concert simfònic de gran format amb l’Orquestra Gürzenich de Colònia, la soprano Christiane Karg i el director Andrés Orozco-Estrada. La cita forma part de la programació d’Ibercamera Girona i es farà a la Sala Montsalvatge.
El programa inclou l’obertura de L’holandès errant, de Wagner; l’escena final de Capriccio, de Richard Strauss; i la Simfonia núm. 1, “Tità”, de Mahler. El concert és diumenge 17 de maig a les 19 h. Més informació aquí.
