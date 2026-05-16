Besalú, molt més que un pont
A més del pas medieval fortificat, la població amaga racons de gran interès al llarg del nucli antic i el barri jueu
Besalú reuneix tot l’encant d’un poble medieval, on la seva imatge més icònica és el seu cèlebre pont sobre el riu Fluvià. A cavall de la Garrotxa i el Pla de l’Estany, la població acull anualment milers de visitants atrets per la seva bellesa arquitectònica, pels seus carrers antics que durant segles van acollir una nombrosa població jueva o per les múltiples fires temàtiques que se celebren durant l’any.
Podem començar el nostre recorregut pel principal punt d’entrada de molts visitants, el Pont Vell. Es tracta d’un pont medieval fortificat que creua el Fluvià amb el seu traçat en angle i la torre de control, on antigament fins i tot es cobrava peatge a mercaders i visitants. És un dels ponts d’entrada al nucli antic i un dels millors miradors per fer fotos, sobretot si es baixa un moment a la ribera. Després de creuar-lo, entrarem pels carrerons empedrats fins a arribar al cor del poble, la plaça de la Llibertat, amb porxos, terrasses i aquest ambient de plaça més gran on ve de gust parar a prendre alguna cosa abans de seguir. Molt a prop solen concentrar-se mercats i activitats quan hi ha fira.
Des d’aquest punt podem entrar a la zona monumental romànica, on destaca el monestir de Sant Pere, una església poderosa, de pedra daurada, que sorprèn pel seu deambulatori (girola), un element poc habitual i molt lligat a la vida de peregrinació medieval. Val la pena entrar si està obert, ja que es disfruta molt la calma de l’interior. Seguirem per l’església de Sant Vicenç, un altre gran temple romànic de la vila, amb planta basilical i àbsides semicirculars. Val la pena envoltar-la per veure volums i detalls.
Un dels punts més interessants de Besalú és el seu barri jueu. Caminant cap a l’antic call, podem buscar l’accés al micvé (bany ritual) i les restes de la sinagoga: el micvé de Besalú és un dels més ben conservats i es vincula a finals del segle XII. Si hi ha l’ocasió, podem fer una visita guiada per entendre millor el lloc i la seva història. A l’entrada de la població s’ubica l’oficina de turisme. Abans d’acabar, podem tornar sense pressa pels carrers del centre per fixar-nos en l’arquitectura civil romànica, com la Casa Cornellà (Casa Llaudes), un dels exemples més interessants de casa medieval catalana. Al llarg de l’any, Besalú celebra diferents fires, com la medieval, la del llibre i la de la ratafia.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat