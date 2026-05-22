Festes populars, jocs familiars i molta música: els millors plans de cap de setmana
Des de les Festes de Primavera de Palafrugell, passant per la Festa Major de Llagostera, el Ludivers de Girona i els actes del 20è aniversari de l'Auditori de Girona, entre altres propostes
Palafrugell celebra la primavera
23 de maig
Les Festes de Primavera de Palafrugell arrenquen dissabte i s’allargaran fins al Carroussel Costa Brava. Aquest primer cap de setmana, el programa se centra en la presentació social i festiva de les colles, amb actes vinculats a les pubilles, les reines i l’ambient carrossaire.
Dissabte hi ha trobada de pubilles i reines a la Fundació Cuixart, amb taula rodona i espectacle de l’artista transformista Jèssica Pulla. Al vespre, la Bòbila acull el sopar de presentació i l’espectacle de les Colles de Festes de Primavera, seguit de festa amb DJ Arzonist fins a la matinada. Més informació aquí.
Torna el Ludivers a la Devesa de Girona
22, 23 i 24 de maig
El Ludivers torna com el festival del joc i les cultures de la imaginació, amb activitats familiars, tallers, jocs de taula, propostes creatives i espais pensats per a públics de totes les edats. L’esdeveniment es reparteix entre la plaça de Santa Susanna i el passeig de la Devesa, amb accés lliure i gratuït.
Avui a la tarda hi ha tallers i jocs per a tots els públics a la plaça de Santa Susanna. Dissabte i diumenge, el gruix de l’activitat es concentra al passeig de la Devesa, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, amb els planetes Imaginari, Gastrolúdic, Articiència, Click&Dit, Juganer, Miniplaneta i Satèl·lits, a més del Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona i espectacles per a tots els públics. Més informació aquí.
Llagostera encén cinc dies de Festa Major
22, 23 i 24 de maig
La Festa Major de Llagostera omple el poble de cultura popular, concerts, flors, activitats familiars, sardanes i propostes de carrer. El programa comença avui i combina els actes tradicionals amb una agenda nocturna potent al Polivalent i a la plaça Catalunya.
Avui hi ha havaneres amb Llops de Mar, inauguració del Concurs-Exposició de Flors i Plantes, repic de campanes, cercavila amb els gegants i la Cuca Feliua, presentació del nou capgròs, pregó, Correvarans, observació astronòmica i concert amb Strombers, Dinastia Z i Ryna DJ. Dissabte destaquen el torneig de Virus, exposicions, concurs infantil de dibuix, trobada i cercavila de gegants, correfoc amb els Diables de l’Onyar i concert amb Mama Dousha, Coco i DJ Xirgo. Diumenge hi ha missa solemne, sardanes amb La Flama de Farners, lliurament de premis del concurs floral, espectacle familiar La Gran Aventura XL, teatre de carrer amb Anna Confetti, My Start i Orquestra Di-versiones. Més informació aquí.
Olot fa sonar la Cabreta i les cornamuses
22, 23 i 24 de maig
El Cornamusam celebra una edició marcada pels 35 anys del festival, els 30 anys de la Cabreta i el focus en la cultura musical de les Illes Balears. La cita manté l’esperit de música d’arrel, cornamuses i trobada popular, amb concerts, balls, animació de carrer i activitats al Firal i altres espais d’Olot.
Divendres hi ha la Tocada d’inici des del Balcó dels Espants amb Pep Toni Rubio, el Ball de la Cabreta amb la macro-cobla RSK!, Al·lèrgiques al Pol·len, La Coixinera, Sant Rocs i sessió electrònica amb Nastallat. Dissabte el programa inclou Sa Xerebanda, activitats a la plaça del Cornamusam, ball amb Sedaç, Albericas i Mosquera Celtic Band i concert de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra a la Sala El Torín. Diumenge hi ha concert de LVX al Santuari del Tura, sardanes antigues al Firal amb la cobla Bram de Fusta, dinar de cantadors amb Tincatinc i cloenda amb La Sacsejada a l’Hospici. Més informació aquí.
Arts vives que es mouen entre Mieres, Banyoles, Figueres i Pontós
22 i 23 de maig
Això al poble no li agradarà tanca la seva quarta edició amb una programació d’arts vives i pràctiques contextuals en municipis de la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. L’organització presenta el festival com un punt de trobada entre públics i creació contemporània, amb propostes majoritàriament gratuïtes i a l’aire lliure. No hi he trobat programació del festival per al diumenge 24. Divendres hi ha la jornada Natura: un escenari (+)? a l’Espai nyamnyam de Mieres, les accions d’Óscar Bueno L’excitació del paisatge a Mieres, Porqueres i Banyoles, Colectivo Casa·Teatro i El Nostre Refugi Galàctic al parc de la Draga. Dissabte el programa es desplaça a Figueres i Pontós, amb Camins salvatges al castell de Sant Ferran, Afònics anònims a La Cate, Taranto aleatorio a la plaça Major de Pontós, La via làctia al Convent de Pontós, sopar de Cuscús de l’Atles i concerts de Balago i Les Eminències. Més informació aquí.
Miguel Poveda encén els vint anys de l’Auditori
22, 23 i 24 de maig
L’Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el 20è aniversari amb tres dies de concerts, espectacles i activitats professionals. El plat fort de divendres és l’estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda, una obra que va fer dialogar el flamenc amb la poesia catalana i que ara incorpora una nova musicalització d’un poema de Joana Raspall.
Divendres també hi ha la jornada professional Vint anys de turisme de reunions a Girona i l’ascensió de La Corcoles a l’edifici abans del concert de Poveda, amb participació del Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona. Dissabte continuen els actes amb la conferència Pirateja la IA: creem una societat crítica, una nova ascensió de La Corcoles i el concert de la soprano Lise Davidsen, únic a Catalunya. Diumenge, el concert participatiu Ressò tanca la celebració amb Girona Jazz Project, Mazoni, Cala Vento, Black Music Big Band, L’arannà i altres formacions del territori. Més informació aquí.
Les Preses celebra el Roser amb festa popular i tradició
22, 23 i 24 de maig
La Festa del Roser de les Preses s’allarga fins diumenge amb activitats culturals, esportives, musicals, tradicionals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La informació oficial confirma actes durant tot el cap de setmana, però el text publicat per l’Ajuntament no desglossa en obert els horaris per dia; per això no hi afegeixo hores concretes que no pugui verificar. Entre les propostes anunciades per aquest cap de setmana hi ha espectacles, música en directe, activitats populars, trobades, cercavila dels gegants, els calabotins i la granota, trobada de vehicles antics i clàssics, sardanes, vermut popular, presentacions culturals i activitats infantils. Més informació aquí.
Tortell Poltrona porta el clown clàssic a Santa Cristina d’Aro
23 de maig
El cicle Sonats programa Tortell Poltrona a l’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro amb Post Clàssic, un espectacle familiar de clown que recupera l’essència del pallasso tradicional i la combina amb la mirada d’un creador que continua reinventant-se. L’actuació és dissabte a les 18.30 h, en català, amb entrada de 17 euros. La peça es presenta com un viatge escènic entre passat i present, amb humor, poesia i complicitat amb el públic. Més informació aquí.
El Vadart comença a Flaçà amb música, vi i art en ruta
22 de maig
El VADART inaugura avui la seva sisena edició a Flaçà, a l’ermita de Sant Fermí, amb The Tasting Band i la proposta Un tast de vi que sona, un concert que es beu. L’espectacle combina música en directe, versions singulars i un maridatge de vins del celler Empordàlia, amb embotits i formatges de quilòmetre zero. La cita és a les 20 h i l’entrada costa 20 euros.
El festival presenta una proposta itinerant d’art multidisciplinari i agroturisme, amb activitats entre maig i juliol en diferents escenaris de les comarques gironines. Després de Flaçà, passarà per altres espais com la Bisbal d’Empordà, Vilajuïga i l’Estartit, amb concerts, mostres de vins, exposicions d’art, maridatges i activitats en espais singulars. Més informació aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal