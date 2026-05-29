Berga vibra amb la música de la Patum
La tradicional celebració de la festivitat de Corpus arriba del 2 al 7 de juny amb les comparses, els balls i el foc a la plaça de Sant Pere
Laura Serrat
A Berga, des de fa setmanes ja es respira l’olor de pólvora de la Patum. Després que el Tabaler anunciés, diumenge de l’Ascensió, la tornada de les festes del Corpus, que aquest any se celebraran del 2 al 7 de juny, la ciutat es prepara per tornar a omplir la plaça de Sant Pere amb les comparses, la música, els balls i el foc com a protagonistes. Un any més torna la festa berguedana per excel·lència, i ho fa amb algunes novetats destacades, com ara la incorporació d’un servei de guarda-roba, l’ampliació dels punts d’aigua i altres mesures destinades a millorar la qualitat i la seguretat de la celebració.
Com a preludi de la festa, aquest cap de setmana se celebraran els Quatre Fuets, un acte tradicional que serveix per posar a prova els coets de la Patum i que reuneix el Tabaler i la comparsa de les Maces, a més dels participants de la Patum infantil. Els Quatre Fuets seran el plat estrella d’un cap de setmana amb diferents actes vinculats a la festa, com el Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra, protagonitzat aquest any per Flowk i la Banda del Memorial Ricard Cuadra, dissabte a la nit, i una diada castellera diumenge, amb els Castellers de Berga i la participació, com a convidats, dels Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d’Igualada.
Dimarts arrencarà oficialment la celebració amb la Patum de la Llar, una festa oberta a tothom, però dedicada a i realitzada per persones amb diversitat funcional. Durant els dies següents, la plaça de Sant Pere tornarà a omplir-se de color i foc. Dijous i diumenge, els diables carregats de foc saltaran i ballaran envoltats de milers de persones i de la resta de comparses de la Patum, com els Turcs i Cavallets, les Guites, els Gegants i l’Àliga, la figura més senyorial de la celebració. Dimecres i dissabte, la festa es transformarà en una cercavila que recorrerà els carrers i les places de la ciutat.
Durant tota la celebració també es desplegaran recursos orientats a millorar l’accessibilitat, fomentar el consum responsable, combatre les violències masclistes i promoure l’oci familiar amb la Patumeta, un espai infantil ubicat a la plaça del Forn i pensat especialment per al públic familiar.
