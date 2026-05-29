Flors, circ, música i gresca: 10 plans per fer aquest cap de setmana
Entre els actes hi ha la Festa Major de Cassà de la Selva, el concert d'Elliot Murphy a La Mirona o el cicle Racons de Circ de Corçà
Cassà enceta la Festa Major amb música, tradició i barraques
29, 30 i 31 de maig
Cassà de la Selva obre la Festa Major amb un cap de setmana carregat de cultura popular, activitats familiars, concerts i actes de carrer. El programa d’enguany inclou més d’una cinquantena de propostes i s’allargarà fins al 2 de juny.
Avui s'inaugurarà l’exposició L’art, quan s’apaguen les llums, i hi haurà actes destacats com el pregó infantil, un taller de tambors, la 14a Cercavila de la Civada, els trabucaires, la 50a Nit dels Músics i barraques amb el comiat dels cassanencs Turrai i La Reina del Pop. Dissabte destaquen la festa de l’escuma, els gegants i capgrossos, la Festa Holi, l’actuació castellera amb Esparxats de l’Estany i Sagals d’Osona, i barraques amb Dani6ix & IZZKID i Malifeta. Diumenge hi ha l’Escalacaixes i el tancament de barraques amb Eix Transversal, DeRumber’s i PD Gat. Més informació aquí.
Elliott Murphy porta el seu rock poètic a La Mirona
30 de maig
Elliott Murphy torna a La Mirona de Salt amb el seu rock de veu literària i un directe amb banda, en què l’acompanya el guitarrista Olivier Durand. El músic nord-americà, establert a París des de fa dècades, arriba amb més de cinquanta anys de carrera i un repertori llarg que l’ha convertit en figura de culte. El concert començarà a les 22 h. Més informació aquí.
Sant Martí Vell esclata entre flors, art i patrimoni
30 i 31 de maig
Esclat Florit converteix Sant Martí Vell en una proposta de primavera entre decoracions florals, art i patrimoni. La cita s’obre el cap de setmana durant tot el dia i continuarà també fins al dijous vinent. Una de les instal·lacions més destacades serà la catifa de l'Església del municipi, tot i que seran molts els racons i carrers que es decoraran. Aquest gran museu a l'aire lliure de flors i catifes es podrà visitar de 9 a 20 h. Més informació aquí.
La Planeta transforma la vergonya en escena amb “Verecundia”
29 i 30 de maig
La Sala La Planeta representarà Verecundia, una peça del Colectivo Alipori que explora la vergonya, el ridícul i la vulnerabilitat a partir del cos i de l’experiència de tres dones joves. El muntatge, que es va representar en format de work in progress l'any passat al Festival Z, parteix de situacions quotidianes i juga amb la incomoditat, la tendresa i la participació del públic. Més informació aquí.
Maçanet de Cabrenys celebra la primavera
30 de maig
La Fira de Primavera de Maçanet de Cabrenys celebra enguany dos edicions amb una programació que s'allargarà durant tot el dia en diversos racons del centre, entre els quals la plaça de la Vila, la plaça del Castell i la plaça de l'Església. El programa inclou una fira d'artesania i oficis, art, tallers de papiroflèxia amb J-Magic i un sorteig de productes de la fira. A més, hi haurà una espectacle itinerant de globoflèxia infantil. Més informació aquí.
El circ omple Corçà
30 i 31 de maig
La segona edició del cicle Racons de Circ portarà espectacles gratuïts i per a tots els públics a diversos nuclis del municipi de Corçà. La proposta combina acrobàcies, humor i circ contemporani en places i espais a l’aire lliure.
Dissabte hi ha Oveja Negra, de Duo Laos, a les 17.30 h a la plaça Major de Casavells, i La Vida Toroidal, de Roseta Gelats Circ Cia, a les 19 h al Parc Amagat de Matajudaica. Diumenge, Shake Shake Shake, de Cia PakiPaya, es fa a les 11 h a la plaça del Firal de Corçà, i El Mêtre, de Jam, a les 12.15 h a la plaça de l’Església de Cassà de Pelràs. Més informació aquí.
Max Navarro al Festival Recòndit
30 de maig
El Festival Recòndit porta Max Navarro a la Vil·la Romana de Vilauba de Camós, dins d’una programació que aposta per concerts en pobles petits del Pla de l’Estany i espais singulars del territori. El concert s’havia ajornat per la previsió de pluja i finalment s’ha reprogramat per dissabte. L’actuació és a les 21 h i serà l'estrena absoluta del debut de l'ex concursant d'Operación Triunfo. Més informació aquí.
L’Ateneu 24 de Juny treu la música a peu de carrer
30 de maig
El cicle “A peu de carrer” de l'Ateneu 24 de Juny arrenca a Girona el dissabte amb un programa format per sis bandes locals i emergents. El grup Nita, procedent de Manacor encetarà el cicle amb una proposta de power pop i post rock. Els concerts es faran cada dissabte fins al 20 de juny, i hi passaran noms com Garrafa Nadal, Exili a Elba o Ypnosi. Més informació aquí.
Palafrugell escalfa el Carroussel amb pregó, carretons i marxa popular
29, 30 i 31 de maig
Les Festes de Primavera de Palafrugell continuen el segon cap de setmana amb actes populars, activitats esportives i propostes vinculades a l’esperit carrossaire. Aquest cap de setmana previ al Carroussel Costa Brava hi haurà actes destacats com el pregó, que tindrà lloc divendres als Jardins de Can Bech i que anirà a càrrec de Ramon i Maria Plaja, amb una actuació de Miquel del Roig. Dissabte s’hi fan el vermut literari Josep Pla Passàvem les hores al Calau Bar de Calella, la Baixada de carretons al Molí de Vent i la jornada de portes obertes a la Nau dels carrossaires. Diumenge hi ha la 40a Marxa de la Garoina, amb sortida als Ametllers. Més informació aquí.
L’Estartit es converteix en un gran taulell de joc
30 de maig
MedaJoc, la Fira del Joc de l’Estartit, omple diversos espais del nucli amb jocs, tallers, màgia, escacs, activitats familiars i fira d’artesania. Durant el dia hi ha espai de jocs de taula i contes juganers a la Biblioteca Mar de Llibres, tallers d’escacs i màgia a la plaça de l’Església, cercle de percussió amb UNISO, espectacle de màgia amb Adan Show, fira d’artesania i jocs, la Ruta dels Jocs per carrers i places, jocs tradicionals al passeig Marítim, la plaça The Beatles i el carrer Santa Anna, partides simultànies d’escacs a la plaça Jacques Cousteau i l’espai Tell Fusta a la plaça de la Llevantina. Més informació aquí.
