La joia del romànic català
El monestir de Sant Pere de Rodes és un enclavament únic dels segles X i XI que en la seva època d’esplendor va ser un punt de referència del comtat d’Empúries
El monestir de Sant Pere de Rodes, a la comarca de l’Alt Empordà, està considerat una de les grans joies del patrimoni romànic català. La seva arquitectura i el seu entorn mereixen una visita en qualsevol època de l’any. Segons expliquen els historiadors, el conjunt té el seu origen en els segles X i XI, i durant el seu moment d’esplendor es va convertir en el centre monàstic de referència del comtat d’Empúries. A més, al llarg de la seva història han sorgit moltes llegendes i gestes.
Durant els últims anys s’han fet grans esforços per intentar conservar en bon estat tots els seus elements. El monestir ha sigut objecte de profundes remodelacions per fer-lo visitable. Cada any atrau un gran nombre de visitants que no es volen perdre les seves espectaculars vistes sobre la badia del Port de la Selva. En dies de forta tramuntana es poden divisar molts punts de la comarca empordanesa. L’església, el claustre i altres dependències del conjunt es poden visitar.
Des de la web Visita Costa Brava s’ha dissenyat una ruta per realitzar una visita. En concret, ens expliquen que "en funció del nostre punt de sortida podem arribar al conjunt monumental de Sant Pere de Rodes des de Vilajuïga o des del Port de la Selva. En els dos casos, ens trobem amb una carretera de bastants revolts i amb un desnivell que ens porta fins a una altura de 520 metres sobre el nivell del mar". Una vegada arribem a l’aparcament, ens trobarem davant una primera vista espectacular del monestir. A partir d’aquest punt, podem iniciar la ruta "amb energia, deixar la visita al monestir per a més tard, i pujar cap al castell de Sant Salvador de Verdera, que s’aixeca sobre els nostres caps". Es recomana per a qui s’animi a fer la pujada seguir un "caminet que trobem just al costat del monestir, i que puja fins als 670 metres d’altura. És una caminada senzilla i apta per a tothom, però és recomanable portar aigua i protecció solar, sobretot si realitzem l’excursió a l’estiu" o en les hores en què més escalfa el sol.
Una altra recomanació que no hem de passar per alt: "És recomanable haver consultat prèviament els dies i horaris d’obertura al seu lloc web, així com les tarifes i la possibilitat de contractar una visita guiada". Posteriorment, per completar la nostra ruta, podem visitar El Port de la Selva o Llançà.
